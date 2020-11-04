Inclui adaptadores práticos
180 ml/6 oz
10 peças
Os copos de armazenamento Philips Avent possuem uma tampa que cria vedação para armazenamento e transporte seguros.
Para facilitar o acompanhamento de datas e conteúdos
Para um fácil armazenamento.
4.4
de 5
37
Críticas
91%
recomendam este produto
Fla1
04/11/2020
Brasil
Praticidade
Produto prático e resistente, ótimo para o armazenamento do leite.
Prós
Fácil e seguro para transportar, principalmente na fase de retorno ao trabalho, onde há necessidade de extração do leite para consumo do bebe.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento
Sim, eu recomendo este produto
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03/11/2020
Brasil
Produto altamente resistente
Copos super resistentes que também podem ser levados ao congelador
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Lay3010
26/10/2020
Brasil
Excelente produto
Adorei estes copos!!! Consigo deixar o leite pro meu bebê e saber quando foi retirado, fico despreocupada sabendo que os tenho. Além do mais que quando ele começar a com a introdução alimentar posso deixar as papinhas. Com toda certeza eu recomendo esse produto!
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023.