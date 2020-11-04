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  • Armazene o leite materno com segurança
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Philips AventCopos de armazenamento

SCF618/10

4.4
| (37) Críticas | 91% recomendam este produto
Armazene o leite materno com segurança
Extraia, armazene e amamente com eficiência com o novo copo de armazenamento. Esterilize e reuse o copo com o extrator Philips Avent ou os bicos — um sistema, muitas opções!
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca n.º 1 recomendada por mães em todo o mundo.1

Com tampa antivazamento

Armazene o leite materno com segurança

  • Inclui adaptadores práticos

  • 180 ml/6 oz

  • 10 peças

Para armazenamento e transporte seguros

Para armazenamento e transporte seguros

Os copos de armazenamento Philips Avent possuem uma tampa que cria vedação para armazenamento e transporte seguros.

Para facilitar o acompanhamento de datas e conteúdos

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Para um fácil armazenamento.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

37

Críticas

91%

recomendam este produto

04/11/2020

Brasil

Brasil

Praticidade

Produto prático e resistente, ótimo para o armazenamento do leite.

Prós

Fácil e seguro para transportar, principalmente na fase de retorno ao trabalho, onde há necessidade de extração do leite para consumo do bebe.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento

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03/11/2020

Brasil

Brasil

Produto altamente resistente

Copos super resistentes que também podem ser levados ao congelador

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento

Sim, eu recomendo este produto

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26/10/2020

Brasil

Brasil

Excelente produto

Adorei estes copos!!! Consigo deixar o leite pro meu bebê e saber quando foi retirado, fico despreocupada sabendo que os tenho. Além do mais que quando ele começar a com a introdução alimentar posso deixar as papinhas. Com toda certeza eu recomendo esse produto!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF618/10 Copos de armazenamento

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base em uma pesquisa global de satisfação realizada online com 10.109 usuários de marcas e produtos de cuidado materno e infantil em 2023. 