Um contrato RightFit Value é uma opção económica concebida para o ajudar a equilibrar as necessidades clínicas e as realidades financeiras, sem comprometer o cuidado do paciente. Obtém excelentes conhecimentos através da nossa assistência técnica e clínica por telefone. Com uma entrega de serviços rápida, resposta prioritária, resolução rápida de problemas e reparações, ajuda o seu pessoal a manter os sistemas de TI de cuidados de saúde a funcionar sem problemas.



Para além disso, o RightFit Value inclui atualizações de software que mantêm os seus sistemas de TI de cuidados de saúde nas melhores condições de funcionamento, ao mesmo tempo que contribuem para um ambiente de TI económico.