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Azurion 7 M20 with FlexArm

Sistema de terapia guiado por imagem

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Este sistema montado no teto oferece flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados para diversos procedimentos e liberdade de posicionamento excepcional para equipes médicas. Sua configuração compacta oferece um ambiente altamente econômico, pronto para os procedimentos do futuro. Controle perfeitamente todos os aplicativos relevantes a partir de uma única tela de toque na mesa, para ajudar a tomar decisões rápidas e informadas no campo estéril. Ao trabalhar ao seu redor, o Philips Azurion com FlexArm ajuda você a melhorar o desempenho da sua suíte e oferecer um atendimento superior.

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Características
Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados

Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados

O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]

Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados

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O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]

Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados

O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]
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Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados

O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]
Controle mais independente para o médico
Controle mais independente para o médico

Controle mais independente para o médico

O FlexArm evolui ainda mais o controle lateral da mesa da Azurion com o controlador Axsys intuitivo para fazer os procedimentos fluírem de forma natural e fácil. Quando ocorrem alterações ou complicações, o médico pode agir de forma rápida e fácil. Isso também pode reduzir a necessidade de o médico e outros funcionários entrarem e saírem do campo estéril durante um procedimento.

Controle mais independente para o médico

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O FlexArm evolui ainda mais o controle lateral da mesa da Azurion com o controlador Axsys intuitivo para fazer os procedimentos fluírem de forma natural e fácil. Quando ocorrem alterações ou complicações, o médico pode agir de forma rápida e fácil. Isso também pode reduzir a necessidade de o médico e outros funcionários entrarem e saírem do campo estéril durante um procedimento.

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O FlexArm evolui ainda mais o controle lateral da mesa da Azurion com o controlador Axsys intuitivo para fazer os procedimentos fluírem de forma natural e fácil. Quando ocorrem alterações ou complicações, o médico pode agir de forma rápida e fácil. Isso também pode reduzir a necessidade de o médico e outros funcionários entrarem e saírem do campo estéril durante um procedimento.
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Controle mais independente para o médico
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O FlexArm evolui ainda mais o controle lateral da mesa da Azurion com o controlador Axsys intuitivo para fazer os procedimentos fluírem de forma natural e fácil. Quando ocorrem alterações ou complicações, o médico pode agir de forma rápida e fácil. Isso também pode reduzir a necessidade de o médico e outros funcionários entrarem e saírem do campo estéril durante um procedimento.
Liberdade total de posicionamento da equipe
Liberdade total de posicionamento da equipe

Liberdade total de posicionamento da equipe

A flexibilidade de posicionamento do FlexArm libera as equipes médicas para escolher a melhor posição de trabalho. A amplitude de movimento de 270 graus do braço C permite que todas as posições de diagnóstico por imagens sejam alcançadas sem prejudicar o posicionamento ideal da equipe e sem a necessidade de mover a mesa do paciente. Isso evita perturbar equipamentos e instrumentos e mantém a zona de anestesia livre.

Liberdade total de posicionamento da equipe

Liberdade total de posicionamento da equipe
A flexibilidade de posicionamento do FlexArm libera as equipes médicas para escolher a melhor posição de trabalho. A amplitude de movimento de 270 graus do braço C permite que todas as posições de diagnóstico por imagens sejam alcançadas sem prejudicar o posicionamento ideal da equipe e sem a necessidade de mover a mesa do paciente. Isso evita perturbar equipamentos e instrumentos e mantém a zona de anestesia livre.

Liberdade total de posicionamento da equipe

A flexibilidade de posicionamento do FlexArm libera as equipes médicas para escolher a melhor posição de trabalho. A amplitude de movimento de 270 graus do braço C permite que todas as posições de diagnóstico por imagens sejam alcançadas sem prejudicar o posicionamento ideal da equipe e sem a necessidade de mover a mesa do paciente. Isso evita perturbar equipamentos e instrumentos e mantém a zona de anestesia livre.
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Liberdade total de posicionamento da equipe
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A flexibilidade de posicionamento do FlexArm libera as equipes médicas para escolher a melhor posição de trabalho. A amplitude de movimento de 270 graus do braço C permite que todas as posições de diagnóstico por imagens sejam alcançadas sem prejudicar o posicionamento ideal da equipe e sem a necessidade de mover a mesa do paciente. Isso evita perturbar equipamentos e instrumentos e mantém a zona de anestesia livre.
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente

Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente

O braço C FlexArm pode fornecer diagnóstico por imagens descentralizadas em ambos os lados da mesa. Isso permite que os médicos realizem casos de acesso radial ou braquial no braço esquerdo ou direito, total ou parcialmente estendidos, sem mover o paciente ou girar a mesa. O feixe de Raios X permanece alinhado com o braço para promover uma navegação suave em todo o seu comprimento sem fazer ajustes constantes.

Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente

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O braço C FlexArm pode fornecer diagnóstico por imagens descentralizadas em ambos os lados da mesa. Isso permite que os médicos realizem casos de acesso radial ou braquial no braço esquerdo ou direito, total ou parcialmente estendidos, sem mover o paciente ou girar a mesa. O feixe de Raios X permanece alinhado com o braço para promover uma navegação suave em todo o seu comprimento sem fazer ajustes constantes.

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O braço C FlexArm pode fornecer diagnóstico por imagens descentralizadas em ambos os lados da mesa. Isso permite que os médicos realizem casos de acesso radial ou braquial no braço esquerdo ou direito, total ou parcialmente estendidos, sem mover o paciente ou girar a mesa. O feixe de Raios X permanece alinhado com o braço para promover uma navegação suave em todo o seu comprimento sem fazer ajustes constantes.
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Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente

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O braço C FlexArm pode fornecer diagnóstico por imagens descentralizadas em ambos os lados da mesa. Isso permite que os médicos realizem casos de acesso radial ou braquial no braço esquerdo ou direito, total ou parcialmente estendidos, sem mover o paciente ou girar a mesa. O feixe de Raios X permanece alinhado com o braço para promover uma navegação suave em todo o seu comprimento sem fazer ajustes constantes.
Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos

Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos

A flexibilidade de movimento do FlexArm combinada com o sistema de controle de movimento Axsys e os ProcedureCards permitem que você trabalhe de acordo com fluxos de trabalho baseados em procedimentos para realizar uma combinação mais ampla de procedimentos. Isso demonstrou reduzir o tempo de posicionamento do sistema em 27%[1] em comparação com laboratórios com sistemas de intervenção convencionais.

Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos

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A flexibilidade de movimento do FlexArm combinada com o sistema de controle de movimento Axsys e os ProcedureCards permitem que você trabalhe de acordo com fluxos de trabalho baseados em procedimentos para realizar uma combinação mais ampla de procedimentos. Isso demonstrou reduzir o tempo de posicionamento do sistema em 27%[1] em comparação com laboratórios com sistemas de intervenção convencionais.

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A flexibilidade de movimento do FlexArm combinada com o sistema de controle de movimento Axsys e os ProcedureCards permitem que você trabalhe de acordo com fluxos de trabalho baseados em procedimentos para realizar uma combinação mais ampla de procedimentos. Isso demonstrou reduzir o tempo de posicionamento do sistema em 27%[1] em comparação com laboratórios com sistemas de intervenção convencionais.
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Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
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Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos

A flexibilidade de movimento do FlexArm combinada com o sistema de controle de movimento Axsys e os ProcedureCards permitem que você trabalhe de acordo com fluxos de trabalho baseados em procedimentos para realizar uma combinação mais ampla de procedimentos. Isso demonstrou reduzir o tempo de posicionamento do sistema em 27%[1] em comparação com laboratórios com sistemas de intervenção convencionais.
Compatível com várias especialidades agora e no futuro
Compatível com várias especialidades agora e no futuro

Compatível com várias especialidades agora e no futuro

A flexibilidade ilimitada de diagnósticos por imagens e posicionamento da equipe do FlexArm, permitindo fluxos de trabalho específicos do procedimento, cria o ambiente de tratamento ideal para várias especialidades em uma sala. Imagine uma combinação de procedimentos cirúrgicos e endovasculares, procedimentos cardíacos, periféricos e cirurgias ortopédicas.

Compatível com várias especialidades agora e no futuro

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A flexibilidade ilimitada de diagnósticos por imagens e posicionamento da equipe do FlexArm, permitindo fluxos de trabalho específicos do procedimento, cria o ambiente de tratamento ideal para várias especialidades em uma sala. Imagine uma combinação de procedimentos cirúrgicos e endovasculares, procedimentos cardíacos, periféricos e cirurgias ortopédicas.

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Compatível com várias especialidades agora e no futuro
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Faça mais com flexibilidade no trabalho
Faça mais com flexibilidade no trabalho

Faça mais com flexibilidade no trabalho

Este sistema foi projetado especificamente para economizar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em várias atividades – em um ou mais pontos de trabalho na sala de controle e de exame – sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto a fluoroscopia/exposição está sendo feita, a equipe da sala de controle pode revisar imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir o relatório de outro paciente.

Faça mais com flexibilidade no trabalho

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Este sistema foi projetado especificamente para economizar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em várias atividades – em um ou mais pontos de trabalho na sala de controle e de exame – sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto a fluoroscopia/exposição está sendo feita, a equipe da sala de controle pode revisar imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir o relatório de outro paciente.

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Este sistema foi projetado especificamente para economizar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em várias atividades – em um ou mais pontos de trabalho na sala de controle e de exame – sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto a fluoroscopia/exposição está sendo feita, a equipe da sala de controle pode revisar imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir o relatório de outro paciente.
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Faça mais com flexibilidade no trabalho
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Este sistema foi projetado especificamente para economizar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em várias atividades – em um ou mais pontos de trabalho na sala de controle e de exame – sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto a fluoroscopia/exposição está sendo feita, a equipe da sala de controle pode revisar imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir o relatório de outro paciente.
Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho

Simplifique o fluxo de trabalho

O FlexSpot permite visualizar, controlar e manipular com eficiência todos os aplicativos a partir de um único ponto na sala de controle. Este local de trabalho integrado e organizado possui um ou dois monitores de tela plana de 27 polegadas e um mouse e teclado. A partir daqui, você pode controlar várias fontes externas, configurar layouts de tela e acessar aplicativos disponíveis. Adicione mais FlexSpots conforme necessário.

Simplifique o fluxo de trabalho

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O FlexSpot permite visualizar, controlar e manipular com eficiência todos os aplicativos a partir de um único ponto na sala de controle. Este local de trabalho integrado e organizado possui um ou dois monitores de tela plana de 27 polegadas e um mouse e teclado. A partir daqui, você pode controlar várias fontes externas, configurar layouts de tela e acessar aplicativos disponíveis. Adicione mais FlexSpots conforme necessário.

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O FlexSpot permite visualizar, controlar e manipular com eficiência todos os aplicativos a partir de um único ponto na sala de controle. Este local de trabalho integrado e organizado possui um ou dois monitores de tela plana de 27 polegadas e um mouse e teclado. A partir daqui, você pode controlar várias fontes externas, configurar layouts de tela e acessar aplicativos disponíveis. Adicione mais FlexSpots conforme necessário.
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Simplifique o fluxo de trabalho
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Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente

Administre a dose de forma eficiente

O Azurion 7 C20 com FlexArm também possui ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x que fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma ampla gama de procedimentos clínicos, alcançando excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Faz parte do nosso conjunto abrangente de soluções DoseWise, que ajudam você a controlar o atendimento ao paciente, a segurança da equipe e a conformidade regulatória.

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O Azurion 7 C20 com FlexArm também possui ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x que fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma ampla gama de procedimentos clínicos, alcançando excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Faz parte do nosso conjunto abrangente de soluções DoseWise, que ajudam você a controlar o atendimento ao paciente, a segurança da equipe e a conformidade regulatória.

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O Azurion 7 C20 com FlexArm também possui ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x que fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma ampla gama de procedimentos clínicos, alcançando excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Faz parte do nosso conjunto abrangente de soluções DoseWise, que ajudam você a controlar o atendimento ao paciente, a segurança da equipe e a conformidade regulatória.
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O Azurion 7 C20 com FlexArm também possui ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x que fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma ampla gama de procedimentos clínicos, alcançando excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Faz parte do nosso conjunto abrangente de soluções DoseWise, que ajudam você a controlar o atendimento ao paciente, a segurança da equipe e a conformidade regulatória.
O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes

O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes

O ambiente de saúde de hoje é desafiador o suficiente sem a preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas pelo melhor desempenho geral do engenheiro de serviço para sistemas de diagnóstico por imagens de acordo com o IMV ServiceTrak por 5 anos consecutivos.[3] Os sistemas conectados remotamente da Philips fornecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes.[4]

O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes

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O ambiente de saúde de hoje é desafiador o suficiente sem a preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas pelo melhor desempenho geral do engenheiro de serviço para sistemas de diagnóstico por imagens de acordo com o IMV ServiceTrak por 5 anos consecutivos.[3] Os sistemas conectados remotamente da Philips fornecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes.[4]

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O ambiente de saúde de hoje é desafiador o suficiente sem a preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas pelo melhor desempenho geral do engenheiro de serviço para sistemas de diagnóstico por imagens de acordo com o IMV ServiceTrak por 5 anos consecutivos.[3] Os sistemas conectados remotamente da Philips fornecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes.[4]
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Aumente o retorno sobre o investimento
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Aumente o retorno sobre o investimento

Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. A nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

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Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões

Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões

Para apoiar decisões clínicas rápidas e informadas, você pode controlar aplicativos compatíveis, como nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagens IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista Philips e ferramentas de intervenção, por meio da tela de toque central e do FlexVision Pro ao lado da mesa. Isso permite que você avalie e decida com confiança no campo estéril, economizando tempo e ajudando a evitar atrasos.

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Para apoiar decisões clínicas rápidas e informadas, você pode controlar aplicativos compatíveis, como nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagens IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista Philips e ferramentas de intervenção, por meio da tela de toque central e do FlexVision Pro ao lado da mesa. Isso permite que você avalie e decida com confiança no campo estéril, economizando tempo e ajudando a evitar atrasos.

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Para apoiar decisões clínicas rápidas e informadas, você pode controlar aplicativos compatíveis, como nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagens IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista Philips e ferramentas de intervenção, por meio da tela de toque central e do FlexVision Pro ao lado da mesa. Isso permite que você avalie e decida com confiança no campo estéril, economizando tempo e ajudando a evitar atrasos.
Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo

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A plataforma padrão do Windows® 10 pode ajudar a dar suporte à conformidade com os padrões e segurança mais recentes para proteger os dados do paciente. Ela também pode acomodar novas opções de software para estender a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.

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  • Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
  • Controle mais independente para o médico
  • Liberdade total de posicionamento da equipe
  • Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
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Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
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O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]

Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados

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O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]

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O Azurion 7 C20 com FlexArm gira em nada menos que oito eixos para criar flexibilidade praticamente ilimitada para realizar diagnóstico por imagem, da cabeça aos pés no lado esquerdo e direito para visualizações 2D e 3D. O feixe de imagem permanece alinhado com o paciente, permitindo melhor visualização das anatomias durante rotações ou angulações. Consequentemente, 100% dos participantes confirmaram em um estudo com usuários que o FlexArm permitiria que eles trabalhassem com grande flexibilidade.[1]
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O braço C FlexArm pode fornecer diagnóstico por imagens descentralizadas em ambos os lados da mesa. Isso permite que os médicos realizem casos de acesso radial ou braquial no braço esquerdo ou direito, total ou parcialmente estendidos, sem mover o paciente ou girar a mesa. O feixe de Raios X permanece alinhado com o braço para promover uma navegação suave em todo o seu comprimento sem fazer ajustes constantes.
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A flexibilidade de movimento do FlexArm combinada com o sistema de controle de movimento Axsys e os ProcedureCards permitem que você trabalhe de acordo com fluxos de trabalho baseados em procedimentos para realizar uma combinação mais ampla de procedimentos. Isso demonstrou reduzir o tempo de posicionamento do sistema em 27%[1] em comparação com laboratórios com sistemas de intervenção convencionais.
Compatível com várias especialidades agora e no futuro
Compatível com várias especialidades agora e no futuro

Compatível com várias especialidades agora e no futuro

A flexibilidade ilimitada de diagnósticos por imagens e posicionamento da equipe do FlexArm, permitindo fluxos de trabalho específicos do procedimento, cria o ambiente de tratamento ideal para várias especialidades em uma sala. Imagine uma combinação de procedimentos cirúrgicos e endovasculares, procedimentos cardíacos, periféricos e cirurgias ortopédicas.

Compatível com várias especialidades agora e no futuro

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Faça mais com flexibilidade no trabalho
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Faça mais com flexibilidade no trabalho

Este sistema foi projetado especificamente para economizar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em várias atividades – em um ou mais pontos de trabalho na sala de controle e de exame – sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto a fluoroscopia/exposição está sendo feita, a equipe da sala de controle pode revisar imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir o relatório de outro paciente.

Faça mais com flexibilidade no trabalho

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Faça mais com flexibilidade no trabalho
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Simplifique o fluxo de trabalho
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O FlexSpot permite visualizar, controlar e manipular com eficiência todos os aplicativos a partir de um único ponto na sala de controle. Este local de trabalho integrado e organizado possui um ou dois monitores de tela plana de 27 polegadas e um mouse e teclado. A partir daqui, você pode controlar várias fontes externas, configurar layouts de tela e acessar aplicativos disponíveis. Adicione mais FlexSpots conforme necessário.

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Administre a dose de forma eficiente
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O Azurion 7 C20 com FlexArm também possui ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x que fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma ampla gama de procedimentos clínicos, alcançando excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Faz parte do nosso conjunto abrangente de soluções DoseWise, que ajudam você a controlar o atendimento ao paciente, a segurança da equipe e a conformidade regulatória.

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O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
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O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes

O ambiente de saúde de hoje é desafiador o suficiente sem a preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas pelo melhor desempenho geral do engenheiro de serviço para sistemas de diagnóstico por imagens de acordo com o IMV ServiceTrak por 5 anos consecutivos.[3] Os sistemas conectados remotamente da Philips fornecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes.[4]

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Aumente o retorno sobre o investimento
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Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a utilizar os seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. A nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.

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Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões

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Para apoiar decisões clínicas rápidas e informadas, você pode controlar aplicativos compatíveis, como nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagens IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista Philips e ferramentas de intervenção, por meio da tela de toque central e do FlexVision Pro ao lado da mesa. Isso permite que você avalie e decida com confiança no campo estéril, economizando tempo e ajudando a evitar atrasos.

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Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo

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A plataforma padrão do Windows® 10 pode ajudar a dar suporte à conformidade com os padrões e segurança mais recentes para proteger os dados do paciente. Ela também pode acomodar novas opções de software para estender a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.

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Especificações

Geo
Geo
Isocentro ao chão
  • 106,5 cm (41,9 polegadas)
Movimento transversal
  • A amplitude de movimento é 236 cm (92,9 polegadas)
Movimento longitudinal
  • Amplitudes de movimento: 285 cm (112,2"), 455 cm (179,1'') ou 635 cm (250'')
Ângulos de rotação do braço C
  • Na posição de cabeceira: 120° LAO, 185° RAO. Posição lateral: 90° LAO, 90° RAO
Velocidade de rotação do braço C
  • Acelera até 25°/seg e 40°/seg para varredura rotacional na posição lateral.
Ângulos de angulação do braço C
  • Pos. da cabeceira: 90° cranial, 90° caudal. Pos.: lateral: 185° cranial, 120° caudal
Velocidade de angulação do braço C
  • Na posição de cabeceira: até 25°/seg. Na posição lateral: até 25°/seg.
Ponto focal ao isocentro
  • 81 cm (31,9 polegadas)
Distância da imagem de origem
  • 89,5 - 119,5 cm (35,2 - 47 polegadas)
Profundidade do braço C
  • 90 cm (35,43 polegadas)
Opções de monitor - Boom
Opções de monitor - Boom
2 dobras MCS
  • 2 telas panorâmicas de 27" Full HD
4 dobras MCS
  • 3 ou 4 telas panorâmicas de 27" Full HD
FlexVision MCS
  • 1 tela de 58" com 8 Megapixels
Mesa
Mesa
Altura
  • 74 cm – 102 cm (29,1 – 40,2 polegadas)
Comprimento
  • 319 cm (125,6 polegadas)
Largura
  • 50 cm (19,7 polegadas)
Amplitude do movimento longitudinal
  • 120 cm (47,2 polegadas)
Amplitude do movimento lateral
  • 36 cm (14,2 polegadas)
Carga máxima da mesa
  • 325 kg (715 lbs)
Peso máximo do paciente
  • 250 kg (551 lbs)
Opções do monitor - suspensão no trilho
Opções do monitor - suspensão no trilho
2 dobras MCS
  • 2 dobras MCS 2x telas panorâmicas de 27" Full HD
4 dobras MCS
  • 4 dobras MCS 3 ou 4x telas panorâmicas de 27" Full HD
6 dobras MCS
  • 6 dobras MCS 3 ou 4x telas panorâmicas de 27" Full HD + 2x 27"
FlexVision MCS
  • Tela FlexVision MCS 1x 58" com 8 Megapixels
FlexVision MCS
  • FlexVision MCS 1x 58" tela + 2x tela plana de 27" Full HD
Opções de monitor – boom de terceiros
Opções de monitor – boom de terceiros
Opção de monitor
  • 1 ou 2x 27" ou 32" Full HD
Geo
Geo
Isocentro ao chão
  • 106,5 cm (41,9 polegadas)
Movimento transversal
  • A amplitude de movimento é 236 cm (92,9 polegadas)
Opções de monitor - Boom
Opções de monitor - Boom
2 dobras MCS
  • 2 telas panorâmicas de 27" Full HD
4 dobras MCS
  • 3 ou 4 telas panorâmicas de 27" Full HD
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Geo
Geo
Isocentro ao chão
  • 106,5 cm (41,9 polegadas)
Movimento transversal
  • A amplitude de movimento é 236 cm (92,9 polegadas)
Movimento longitudinal
  • Amplitudes de movimento: 285 cm (112,2"), 455 cm (179,1'') ou 635 cm (250'')
Ângulos de rotação do braço C
  • Na posição de cabeceira: 120° LAO, 185° RAO. Posição lateral: 90° LAO, 90° RAO
Velocidade de rotação do braço C
  • Acelera até 25°/seg e 40°/seg para varredura rotacional na posição lateral.
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  • Pos. da cabeceira: 90° cranial, 90° caudal. Pos.: lateral: 185° cranial, 120° caudal
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  • 81 cm (31,9 polegadas)
Distância da imagem de origem
  • 89,5 - 119,5 cm (35,2 - 47 polegadas)
Profundidade do braço C
  • 90 cm (35,43 polegadas)
Opções de monitor - Boom
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  • 2 telas panorâmicas de 27" Full HD
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  • 3 ou 4 telas panorâmicas de 27" Full HD
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  • 1 tela de 58" com 8 Megapixels
Mesa
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  • 74 cm – 102 cm (29,1 – 40,2 polegadas)
Comprimento
  • 319 cm (125,6 polegadas)
Largura
  • 50 cm (19,7 polegadas)
Amplitude do movimento longitudinal
  • 120 cm (47,2 polegadas)
Amplitude do movimento lateral
  • 36 cm (14,2 polegadas)
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  • 325 kg (715 lbs)
Peso máximo do paciente
  • 250 kg (551 lbs)
Opções do monitor - suspensão no trilho
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2 dobras MCS
  • 2 dobras MCS 2x telas panorâmicas de 27" Full HD
4 dobras MCS
  • 4 dobras MCS 3 ou 4x telas panorâmicas de 27" Full HD
6 dobras MCS
  • 6 dobras MCS 3 ou 4x telas panorâmicas de 27" Full HD + 2x 27"
FlexVision MCS
  • Tela FlexVision MCS 1x 58" com 8 Megapixels
FlexVision MCS
  • FlexVision MCS 1x 58" tela + 2x tela plana de 27" Full HD
Opções de monitor – boom de terceiros
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Opção de monitor
  • 1 ou 2x 27" ou 32" Full HD
  • 1. Comparado com as suítes com Azurion 7 C20. Avaliado com usuários clínicos em um ambiente de suíte simulado após aproximadamente 20 minutos de prática do braço C e posicionamento da mesa.
  • 2. Estudo de Simulação Philips Azurion 2016 - 12NC 452299123041 - FEV 2017. Os resultados são específicos da instituição onde foram obtidos e podem não refletir os resultados alcançáveis em outras instituições.
  • 3. Sistemas Cardiovasculares de raio-x IMV ServiceTrak 2018.
  • 4. Com base na comparação entre sistemas conectados remotamente e sistemas não conectados remotamente. Amostra de dados de 2018 para os sistemas Allura FD e Azurion (n=9955).
  • 5. Os testes relacionados foram realizados por três usuários com formação e nível de experiência diferentes. Os tempos de teste foram realizados usando um plano frontal de um sistema biplano Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), localização QL-1).

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