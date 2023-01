Liberdade total de posicionamento da equipe

A flexibilidade de posicionamento do FlexArm libera as equipes médicas para escolher a melhor posição de trabalho. A amplitude de movimento de 270 graus do braço C permite que todas as posições de diagnóstico por imagens sejam alcançadas sem prejudicar o posicionamento ideal da equipe e sem a necessidade de mover a mesa do paciente. Isso evita perturbar equipamentos e instrumentos e mantém a zona de anestesia livre.