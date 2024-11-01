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Este sistema montado no teto oferece flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados para diversos procedimentos e liberdade de posicionamento excepcional para equipes médicas. Sua configuração compacta oferece um ambiente altamente econômico, pronto para os procedimentos do futuro. Controle perfeitamente todos os aplicativos relevantes a partir de uma única tela de toque na mesa, para ajudar a tomar decisões rápidas e informadas no campo estéril. Ao trabalhar ao seu redor, o Philips Azurion com FlexArm ajuda você a melhorar o desempenho da sua suíte e oferecer um atendimento superior.
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Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
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Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Controle mais independente para o médico
Controle mais independente para o médico
Controle mais independente para o médico
Controle mais independente para o médico
Liberdade total de posicionamento da equipe
Liberdade total de posicionamento da equipe
Liberdade total de posicionamento da equipe
Liberdade total de posicionamento da equipe
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
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Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
Compatível com várias especialidades agora e no futuro
Compatível com várias especialidades agora e no futuro
Compatível com várias especialidades agora e no futuro
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Faça mais com flexibilidade no trabalho
Faça mais com flexibilidade no trabalho
Faça mais com flexibilidade no trabalho
Faça mais com flexibilidade no trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente
O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
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Aumente o retorno sobre o investimento
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Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões
Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões
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Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo
Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo
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Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados
Controle mais independente para o médico
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Controle mais independente para o médico
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Liberdade total de posicionamento da equipe
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Liberdade total de posicionamento da equipe
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Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente
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Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
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Aumente a utilização do laboratório com fluxos de trabalho baseados em procedimentos
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Compatível com várias especialidades agora e no futuro
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Compatível com várias especialidades agora e no futuro
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Faça mais com flexibilidade no trabalho
Faça mais com flexibilidade no trabalho
Faça mais com flexibilidade no trabalho
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Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Simplifique o fluxo de trabalho
Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente
Administre a dose de forma eficiente
O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
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O melhor desempenho de serviço permite que você trate mais pacientes
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Aumente o retorno sobre o investimento
Aumente o retorno sobre o investimento
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Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões
Experiência de usuário perfeita para aprimorar a tomada de decisões
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Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo
Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo
Salvaguardar o desempenho clínico ao longo do tempo
|Isocentro ao chão
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|Movimento transversal
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|Movimento longitudinal
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|Ângulos de rotação do braço C
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|Velocidade de rotação do braço C
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|Ângulos de angulação do braço C
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|Velocidade de angulação do braço C
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|Ponto focal ao isocentro
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|Distância da imagem de origem
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|Profundidade do braço C
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|2 dobras MCS
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|4 dobras MCS
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|FlexVision MCS
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|Altura
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|Comprimento
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|Largura
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|Amplitude do movimento longitudinal
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|Amplitude do movimento lateral
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|Carga máxima da mesa
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|Peso máximo do paciente
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|2 dobras MCS
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|4 dobras MCS
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|6 dobras MCS
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|FlexVision MCS
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|FlexVision MCS
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|Opção de monitor
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|Isocentro ao chão
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|Movimento transversal
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|2 dobras MCS
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|4 dobras MCS
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|Isocentro ao chão
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|Movimento transversal
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|Movimento longitudinal
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|Ângulos de rotação do braço C
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|Velocidade de rotação do braço C
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|Ângulos de angulação do braço C
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|Velocidade de angulação do braço C
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|Ponto focal ao isocentro
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|Distância da imagem de origem
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|Profundidade do braço C
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|2 dobras MCS
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|FlexVision MCS
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|Altura
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|Comprimento
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|Largura
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|Amplitude do movimento longitudinal
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|Amplitude do movimento lateral
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|Carga máxima da mesa
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|Peso máximo do paciente
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|2 dobras MCS
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|4 dobras MCS
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|FlexVision MCS
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|Opção de monitor
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Na plataforma de aplicações IntraSight, diagnóstico por imagem, fisiologia, corregistro* e software se reúnem para identificar com clareza a doença arterial coronariana e periférica e permitir planos de tratamento mais otimizados. O sistema IntraSight é integrado a uma nova plataforma base, projetada para atender às necessidades do seu laboratório em constante evolução, no presente e no futuro.
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Melhorar a produtividade e os resultados é vital para que as instalações de saúde atendam à crescente demanda por procedimentos de laboratório de cateterismo. Para simplificar ainda mais o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, a Philips apresenta o sistema Hemodinâmico Intervencionista (sistema Hemo), que traz medições hemodinâmicas avançadas para o laboratório de cateterismo. A integração com o monitor de paciente IntelliVue X3 ajuda a permitir uma tomada de decisão clínica confiável e registros médicos do paciente sem lacunas, com o monitoramento contínuo do paciente no laboratório de cateterismo ou estendido por todo o hospital.
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O VesselNavigator permite a reutilização de informações anatômicas vasculares 3D de conjuntos de dados CTA e MRA existentes como uma sobreposição de roteiro 3D em uma imagem de raio-x ao vivo. Com sua excelente visualização, o VesselNavigator fornece um roteiro 3D intuitivo e contínuo para guiá-lo pela vasculatura durante todo o procedimento.
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A tecnologia ClarityIQ fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma variedade de procedimentos clínicos. Ela oferece excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Vários estudos clínicos em mais de 19.000 pacientes foram publicados sobre a tecnologia ClarityIQ até o momento, revelando uma verdade: dose significativamente menor em áreas clínicas, pacientes e operadores.
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À medida que mais aplicativos chegam ao seu laboratório, é mais importante do que nunca trabalhar da forma mais eficiente possível. O FlexSpot oferece acesso contínuo a todos os aplicativos em um local de trabalho compacto e personalizável para reduzir significativamente a desordem e simplificar o fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem realizar diferentes tarefas separadamente, sem interromper uns aos outros, para reduzir as lacunas entre os casos.
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Controle perfeitamente aplicativos compatíveis ao lado da mesa no campo estéril com o módulo de tela sensível ao toque aprimorado Pro. Acesse fisiologia, IVUS, medições hemodinâmicas, ferramentas de intervenção e todos os parâmetros de diagnóstico por imagens – para trabalhar de forma rápida e decisiva. Controlar esses aplicativos na sala de exames pode economizar tempo, reduzir a desordem dos equipamentos e ajudá-lo a se concentrar no paciente.
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Aumente a confiança e a facilidade durante a substituição da válvula aórtica transcateter (TAVR) e outros procedimentos SHD desafiadores. A experiência imersiva do usuário é altamente automatizada para simplificar o planejamento, a seleção do dispositivo e a seleção do ângulo de projeção. Durante os procedimentos, fornece orientação de imagem ao vivo para apoiar o posicionamento do dispositivo.
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