Fluxo de trabalho aprimorado para vários pontos de acesso do paciente

O braço C FlexArm pode fornecer diagnóstico por imagens descentralizadas em ambos os lados da mesa. Isso permite que os médicos realizem casos de acesso radial ou braquial no braço esquerdo ou direito, total ou parcialmente estendidos, sem mover o paciente ou girar a mesa. O feixe de Raios X permanece alinhado com o braço para promover uma navegação suave em todo o seu comprimento sem fazer ajustes constantes.