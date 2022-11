Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.