Termos de pesquisa

ClarityIQ

Tecnologia de diagnóstico por imagens de alta qualidade de baixa dose

Encontre produtos similares

A tecnologia ClarityIQ fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma variedade de procedimentos clínicos. Ela oferece excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Vários estudos clínicos em mais de 19.000 pacientes foram publicados sobre a tecnologia ClarityIQ até o momento, revelando uma verdade: dose significativamente menor em áreas clínicas, pacientes e operadores.

Contate-nos
Características
Alta qualidade, dose ultra baixa
Alta qualidade, dose ultra baixa

Alta qualidade, dose ultra baixa

O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b

Alta qualidade, dose ultra baixa

Alta qualidade, dose ultra baixa
O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b

Alta qualidade, dose ultra baixa

O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b
Ler mais
Alta qualidade, dose ultra baixa
Alta qualidade, dose ultra baixa

Alta qualidade, dose ultra baixa

O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b
Visibilidade vascular aprimorada
Visibilidade vascular aprimorada

Visibilidade vascular aprimorada

O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.

Visibilidade vascular aprimorada

Visibilidade vascular aprimorada
O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.

Visibilidade vascular aprimorada

O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.
Ler mais
Visibilidade vascular aprimorada
Visibilidade vascular aprimorada

Visibilidade vascular aprimorada

O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.
Menos desfoque por movimento
Menos desfoque por movimento

Menos desfoque por movimento

Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.

Menos desfoque por movimento

Menos desfoque por movimento
Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.

Menos desfoque por movimento

Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.
Ler mais
Menos desfoque por movimento
Menos desfoque por movimento

Menos desfoque por movimento

Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.
Flexibilidade clínica singular
Flexibilidade clínica singular

Flexibilidade clínica singular

O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.

Flexibilidade clínica singular

Flexibilidade clínica singular
O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.

Flexibilidade clínica singular

O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.
Ler mais
Flexibilidade clínica singular
Flexibilidade clínica singular

Flexibilidade clínica singular

O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.
Configurações personalizadas do aplicativo
Configurações personalizadas do aplicativo

Configurações personalizadas do aplicativo

Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.

Configurações personalizadas do aplicativo

Configurações personalizadas do aplicativo
Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.

Configurações personalizadas do aplicativo

Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.
Ler mais
Configurações personalizadas do aplicativo
Configurações personalizadas do aplicativo

Configurações personalizadas do aplicativo

Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.
Redução de artefatos de movimento
Redução de artefatos de movimento

Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.

Redução de artefatos de movimento

Redução de artefatos de movimento
Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.

Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.
Ler mais
Redução de artefatos de movimento
Redução de artefatos de movimento

Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.
Tratamento de pacientes de alto risco
Tratamento de pacientes de alto risco

Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.

Tratamento de pacientes de alto risco

Tratamento de pacientes de alto risco
À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.

Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.
Ler mais
Tratamento de pacientes de alto risco
Tratamento de pacientes de alto risco

Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.
  • Alta qualidade, dose ultra baixa
  • Visibilidade vascular aprimorada
  • Menos desfoque por movimento
  • Flexibilidade clínica singular
Veja todos os recursos
Alta qualidade, dose ultra baixa
Alta qualidade, dose ultra baixa

Alta qualidade, dose ultra baixa

O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b

Alta qualidade, dose ultra baixa

Alta qualidade, dose ultra baixa
O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b

Alta qualidade, dose ultra baixa

O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b
Ler mais
Alta qualidade, dose ultra baixa
Alta qualidade, dose ultra baixa

Alta qualidade, dose ultra baixa

O ClarityIQ é uma nova tecnologia de diagnóstico por imagens de raio-x. Estudos demonstraram que o ClarityIQ reduz drasticamente a dose de Raios X, resultando em risco reduzido de complicações da exposição à radiação para os pacientes.a,b Permite procedimentos mais longos para tratar pacientes obesos e de alto risco.a,b O ClarityIQ diminui a dispersão da radiação, reduzindo assim risco de saúde no longo prazo para médicos e funcionários. a, b
Visibilidade vascular aprimorada
Visibilidade vascular aprimorada

Visibilidade vascular aprimorada

O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.

Visibilidade vascular aprimorada

Visibilidade vascular aprimorada
O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.

Visibilidade vascular aprimorada

O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.
Ler mais
Visibilidade vascular aprimorada
Visibilidade vascular aprimorada

Visibilidade vascular aprimorada

O ClarityIQ usa filtragem espacial avançada para destacar estruturas e reduzir o impacto do ruído de fundo em uma imagem. Os recursos de computação paralela de alta velocidade aprimoram a filtragem em tempo real. O resultado é uma visualização excepcional de estruturas clinicamente relevantes em níveis drasticamente baixos de dose de Raios X do detector. Isto é especialmente benéfico para casos endovasculares.
Menos desfoque por movimento
Menos desfoque por movimento

Menos desfoque por movimento

Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.

Menos desfoque por movimento

Menos desfoque por movimento
Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.

Menos desfoque por movimento

Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.
Ler mais
Menos desfoque por movimento
Menos desfoque por movimento

Menos desfoque por movimento

Para reduzir a dose de Raios X sem perder informações clinicamente relevantes na anatomia cardíaca dinâmica, a tecnologia ClarityIQ usa um novo recurso de compensação de movimento. Ele reduz o desfoque em apenas parte de uma imagem de objetos em movimento, como o coração e o trato GI, melhorando assim a qualidade da imagem. A aparência das imagens cardíacas pode ser ajustada durante a instalação para atender às preferências do usuário.
Flexibilidade clínica singular
Flexibilidade clínica singular

Flexibilidade clínica singular

O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.

Flexibilidade clínica singular

Flexibilidade clínica singular
O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.

Flexibilidade clínica singular

O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.
Ler mais
Flexibilidade clínica singular
Flexibilidade clínica singular

Flexibilidade clínica singular

O pipeline flexível de diagnóstico por imagens digitais do ClarityIQ desbloqueia recursos exclusivos de gestão de dose e flexibilidade clínica para os médicos. Ao contrário de muitos sistemas convencionais que processam diagnóstico por imagens sequencialmente, o ClarityIQ executa muitos blocos de processamento de diagnóstico por imagens em paralelo e em etapas. Assim, mais diagnóstico por imagens podem ser processadas, mais rapidamente, sem atraso notável entre a aquisição e a exibição.
Configurações personalizadas do aplicativo
Configurações personalizadas do aplicativo

Configurações personalizadas do aplicativo

Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.

Configurações personalizadas do aplicativo

Configurações personalizadas do aplicativo
Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.

Configurações personalizadas do aplicativo

Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.
Ler mais
Configurações personalizadas do aplicativo
Configurações personalizadas do aplicativo

Configurações personalizadas do aplicativo

Para suportar diversas aplicações, mais de 500 parâmetros do sistema foram ajustados com a tecnologia ClarityIQ e o processamento de imagem pode ser ajustado de forma independente. Por exemplo, o deslocamento de pixel em tempo real com controle automático de movimento é aplicado para melhorar a visibilidade de vasos minúsculos para intervenções neurológicas. A compensação de movimento reduz o ruído nas imagens do coração batendo.
Redução de artefatos de movimento
Redução de artefatos de movimento

Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.

Redução de artefatos de movimento

Redução de artefatos de movimento
Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.

Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.
Ler mais
Redução de artefatos de movimento
Redução de artefatos de movimento

Redução de artefatos de movimento

Ao alinhar as imagens umas com as outras antes da subtração, o deslocamento de pixel em tempo real ajuda a reduzir o artefato de movimento. O ClarityIQ realiza a mudança de pixel automaticamente e em tempo real usando o recurso Controle Automático de Movimento. Durante as neurointervenções, o AMC corrige o crânio, o movimento e os artefatos, o que é importante ao colocar pequenos dispositivos na base do crânio.
Tratamento de pacientes de alto risco
Tratamento de pacientes de alto risco

Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.

Tratamento de pacientes de alto risco

Tratamento de pacientes de alto risco
À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.

Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.
Ler mais
Tratamento de pacientes de alto risco
Tratamento de pacientes de alto risco

Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.