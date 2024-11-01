Tratamento de pacientes de alto risco

À medida que as intervenções se tornam mais complexas, seus desafios se multiplicam. Um desafio é o aumento de pacientes com IMC elevado. A visualização de sua anatomia pode exigir níveis de dose aumentados e prolongar o tempo de fluoroscopia. O diagnóstico por imagens de baixa dose do ClarityIQ oferece mais flexibilidade para gerenciar os níveis de dose e estender o tempo de fluoroscopia para diagnóstico por imagens de pacientes obesos e de alto risco.