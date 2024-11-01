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A tecnologia ClarityIQ fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma variedade de procedimentos clínicos. Ela oferece excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Vários estudos clínicos em mais de 19.000 pacientes foram publicados sobre a tecnologia ClarityIQ até o momento, revelando uma verdade: dose significativamente menor em áreas clínicas, pacientes e operadores.
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Durante as intervenções neurológicas, o objetivo é visualizar com clareza e administrar a segurança de todos os envolvidos. O NeuroSuite da Philips com sistema de raios X de última geração Azurion 7, com detectores de 20'' e 15'', foi desenvolvido para aprimorar tratamentos e apoiar a orientação eficaz no seu trabalho.
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Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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Este sistema montado no teto oferece flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados para diversos procedimentos e liberdade de posicionamento excepcional para equipes médicas. Sua configuração compacta oferece um ambiente altamente econômico, pronto para os procedimentos do futuro. Controle perfeitamente todos os aplicativos relevantes a partir de uma única tela de toque na mesa, para ajudar a tomar decisões rápidas e informadas no campo estéril. Ao trabalhar ao seu redor, o Philips Azurion com FlexArm ajuda você a melhorar o desempenho da sua suíte e oferecer um atendimento superior.
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Descubra novas e incríveis possibilidades em cardiologia intervencionista, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o biplano Azurion de série 7 com dois detectores de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de nova geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
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Realize uma gama de intervenções cardíacas e vasculares com facilidade e precisão únicas no biplano Azurion 7 de dois detectores - um de 20'' e outro de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de última geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
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