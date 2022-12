Controle todas as tarefas na mesa de apoio

Dados pré-procedimentos, diagnóstico por imagens multimodalidade de PACS e outras fontes e aplicativos de intervenção podem ser exibidos e controlados no FlexVision Pro. Você pode controlar facilmente tudo isso através de um mouseover sem interrupções. Capture capturas de tela das fontes de vídeo exibidas e armazene-as no arquivo do paciente com um único clique. Tudo o que você precisa está ao seu alcance dentro do campo estéril.