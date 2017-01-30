Com a Azurion, desempenho e atendimento superior tornam-se um

Aumente os seus recursos intervencionistas de cardiologia com a Azurion 3 com detector plano de 12''. Essa suíte altamente avançada permite que as equipes intervencionistas façam intervenções cardíacas desafiadoras, com consistência e eficiência excelentes. É uma nova oportunidade para melhorar os resultados financeiros e de atendimento.
Experimente o poder de inovar os seus serviços intervencionistas vasculares com a Azurion 3 com detector plano de 15''. As suas equipes intervencionistas se beneficiam da excelente consistência e eficiência na medida em que elas fazem diversos procedimentos neurológicos, endovasculares, oncológicos e cardíacos. Melhore os seus custos de gestão e atendimento.
Aumente o nível de seus recursos de cardiologia intervencionista com a Azurion 5 com detector plano de 12 polegadas. Essa solução de terapia guiada por imagem de alto desempenho permite que as equipes intervencionistas realizem intervenções cardíacas difíceis. Controle todas as aplicações relevantes na mesa de forma integrada para uma experiência do usuário consistente, excelente desempenho de laboratório e atendimento ao paciente.
Eleve o nível de seus recursos intervencionistas com a Azurion 5 C20 e seu detector plano de 20 polegadas. Suas equipes intervencionistas se beneficiam de uma consistência e eficiência excepcionais ao realizar diversos procedimentos vasculares e cardíacos. Controle todas as aplicações relevantes na mesa de forma integrada para uma experiência consistente do usuário, além de um desempenho de laboratório e atendimento ao paciente excelentes.
Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
Este sistema montado no teto oferece flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados para diversos procedimentos e liberdade de posicionamento excepcional para equipes médicas. Sua configuração compacta oferece um ambiente altamente econômico, pronto para os procedimentos do futuro. Controle perfeitamente todos os aplicativos relevantes a partir de uma única tela de toque na mesa, para ajudar a tomar decisões rápidas e informadas no campo estéril. Ao trabalhar ao seu redor, o Philips Azurion com FlexArm ajuda você a melhorar o desempenho da sua suíte e oferecer um atendimento superior.
Descubra novas e incríveis possibilidades em cardiologia intervencionista, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o biplano Azurion de série 7 com dois detectores de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de nova geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
Realize uma gama de intervenções cardíacas e vasculares com facilidade e precisão únicas no biplano Azurion 7 de dois detectores - um de 20'' e outro de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de última geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 com FlexArm
Azurion 7 B20/15
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Suporte montado no chão
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Montado no teto
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Montado no chão/teto
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Tamanhos do detector
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12" flat detector
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Detector plano de 20"
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Detector plano de 20" no gantry frontal, detector plano de 15" no gantry lateral
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Configuração do plano
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Monoplano
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Monoplano
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Biplano
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Principais benefícios
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Laboratórios intervencionistas trabalham com vários tipos de casos, exigindo a integração de múltiplas fontes. Por isso, a eficiência é cada vez mais importante. Com o espaço de trabalho Philips Azurion, você fica conectado a todas as modalidades e aplicações em um só ambiente personalizável.
A tecnologia ClarityIQ fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma variedade de procedimentos clínicos. Ela oferece excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Vários estudos clínicos em mais de 19.000 pacientes foram publicados sobre a tecnologia ClarityIQ até o momento, revelando uma verdade: dose significativamente menor em áreas clínicas, pacientes e operadores.
O contrato de serviço³ é incluído por padrão em todos os sistemas Azurion e dá direito a atualizações dos softwares principais, treinamento para novas funcionalidades de software atualizadas e substituição de hardware para oferecer suporte a essas atualizações de software.
Como uma empresa comprometida em atuar de maneira sustentável, estamos prontos para ajudar nossos clientes a tomar decisões responsáveis. Oferecemos soluções que visam melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e também reduzir o impacto ambiental. A plataforma Azurion é o resultado do nosso processo de EcoDesign e oferece melhoras ambientais significativas. Os principais benefícios ambientais do design atual são um peso reduzido e melhor eficiência energética.
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[1] O Azurion R3.0 ainda não foi liberado para todos os mercados. Consulte seu representante local para saber mais [2] Os resultados são específicos para a instituição em que foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições. [3] O contrato tem duração de um ano (garantia) mais quatro anos de Technology Maximizer Essential.
[1] O Azurion R3.0 ainda não foi liberado para todos os mercados. Consulte seu representante local para saber mais
[2] Os resultados são específicos para a instituição em que foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições.
[3] O contrato tem duração de um ano (garantia) mais quatro anos de Technology Maximizer Essential.
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