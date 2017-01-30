Com a Azurion, desempenho e atendimento superior tornam-se um

Notas de rodapé



[1] O Azurion R3.0 ainda não foi liberado para todos os mercados. Consulte seu representante local para saber mais [2] Os resultados são específicos para a instituição em que foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições. [3] O contrato tem duração de um ano (garantia) mais quatro anos de Technology Maximizer Essential.