Com a Azurion, desempenho e atendimento superior tornam-se um

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Azurion

Sistema de terapia guiada por imagem Azurion

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Com a Azurion, o desempenho e o cuidado superiores tornam-se um só

Com nosso sistema de terapia guiada por imagem Azurion, você pode realizar com facilidade e confiança vários procedimentos intervencionistas complexos e de rotina com uma experiência do usuário única. Recursos avançados integrados a um sistema inovador de geometria oferecem suporte a um fluxo de trabalho aprimorado, ajudando a melhorar o desempenho do laboratório e a oferecer um atendimento excelente aos seus pacientes.

Sistema de terapia guiada por imagem Azurion

Biplano Azurion, nosso sistema mais flexível

O novo sistema biplano Azurion de terapia guiada por imagem da Philips foi feito para ajudar você a realizar procedimentos com mais consistência e eficiência. Com essa plataforma preparada para o futuro, você pode oferecer um atendimento excepcional e aumentar sua linha de serviços ao longo do tempo¹.

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Gama de produtos

  •  
    Azurion 3 M12

    Azurion 3 M12  

    Aumente os seus recursos intervencionistas de cardiologia com a Azurion 3 com detector plano de 12''. Essa suíte altamente avançada permite que as equipes intervencionistas façam intervenções cardíacas desafiadoras, com consistência e eficiência excelentes. É uma nova oportunidade para melhorar os resultados financeiros e de atendimento.

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  •  
    Azurion 3 M15

    Azurion 3 M15  

    Experimente o poder de inovar os seus serviços intervencionistas vasculares com a Azurion 3 com detector plano de 15''. As suas equipes intervencionistas se beneficiam da excelente consistência e eficiência na medida em que elas fazem diversos procedimentos neurológicos, endovasculares, oncológicos e cardíacos. Melhore os seus custos de gestão e atendimento.

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    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Aumente o nível de seus recursos de cardiologia intervencionista com a Azurion 5 com detector plano de 12 polegadas. Essa solução de terapia guiada por imagem de alto desempenho permite que as equipes intervencionistas realizem intervenções cardíacas difíceis. Controle todas as aplicações relevantes na mesa de forma integrada para uma experiência do usuário consistente, excelente desempenho de laboratório e atendimento ao paciente.

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  • Novo
    Azurion 5 M20

    Azurion 5 M20  

    Eleve o nível de seus recursos intervencionistas com a Azurion 5 C20 e seu detector plano de 20 polegadas. Suas equipes intervencionistas se beneficiam de uma consistência e eficiência excepcionais ao realizar diversos procedimentos vasculares e cardíacos. Controle todas as aplicações relevantes na mesa de forma integrada para uma experiência consistente do usuário, além de um desempenho de laboratório e atendimento ao paciente excelentes.

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  • Novo
    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.

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  • Novo
    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.

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  • Novo
    Azurion 7 M20 with FlexArm

    Azurion 7 M20 with FlexArm  

    Este sistema montado no teto oferece flexibilidade de diagnósticos por imagens ilimitados para diversos procedimentos e liberdade de posicionamento excepcional para equipes médicas. Sua configuração compacta oferece um ambiente altamente econômico, pronto para os procedimentos do futuro. Controle perfeitamente todos os aplicativos relevantes a partir de uma única tela de toque na mesa, para ajudar a tomar decisões rápidas e informadas no campo estéril. Ao trabalhar ao seu redor, o Philips Azurion com FlexArm ajuda você a melhorar o desempenho da sua suíte e oferecer um atendimento superior.

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  • Novo
    Azurion 7 B12/12

    Azurion 7 B12/12  

    Descubra novas e incríveis possibilidades em cardiologia intervencionista, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o biplano Azurion de série 7 com dois detectores de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de nova geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.

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  • Novo
    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12  

    Realize uma gama de intervenções cardíacas e vasculares com facilidade e precisão únicas no biplano Azurion 7 de dois detectores - um de 20'' e outro de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de última geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.

    NCVD012
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Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

Visualização
Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 com FlexArm

Visualização
Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

Visualização

Opções de montagem

Suporte montado no chão

Montado no teto

Montado no chão/teto

Tamanhos do detector

12" flat detector

Detector plano de 20"

Detector plano de 20" no gantry frontal, detector plano de 15" no gantry lateral

Configuração do plano

Monoplano

Monoplano

Biplano

Principais benefícios

  • Contrato de serviço padrão que concede ao sistema Azurion atualização contínua do software principal, atualizações de software para corrigir bugs e atualizações de segurança

  • Contrato de serviço padrão que concede ao sistema Azurion atualização contínua do software principal, atualizações de software para corrigir bugs e atualizações de segurança

  • Contrato de serviço padrão que concede ao sistema Azurion atualização contínua do software principal, atualizações de software para corrigir bugs e atualizações de segurança

  • Ferramentas básicas de navegação

  • Ferramentas básicas e avançadas de navegação

  • Ferramentas básicas e avançadas de navegação

  • Pacotes clínicos essenciais

  • Pacotes clínicos essenciais, avançados e premium

  • Pacotes clínicos essenciais, avançados e premium

  • Compatível com procedimentos cardiológicos intervencionistas

  • Compatível com uma sala híbrida

  • Compatível com procedimentos intervencionistas neurovasculares e híbridos

  • Diagnóstico por imagem de alta resolução em um grande campo de visão. Você pode visualizar a válvula aórtica e uma porção significativa do arco aórtico ou toda a árvore coronária em uma única imagem

  • Se integra a mesas cirúrgicas de terceiros (Baxter e Getinge)

  • Cobertura de corpo inteiro

  • Um suporte exclusivo que permite alcançar a virilha sem reposicionamento

  • Gantry frontal com 270° de amplitude de movimento

  • Acesso frontal opcional com o posicionamento do gantry da frente a 135 graus

  • Imagens descentralizadas dos dois lados da mesa

  • O posicionamento rápido e seguro do gantry lateral permite uma troca simples entre a aquisição de imagens 2D e 3D

Recursos

Ilustração da sustentabilidade remodelada

Controle todas as tarefas na mesa de apoio

Laboratórios intervencionistas trabalham com vários tipos de casos, exigindo a integração de múltiplas fontes. Por isso, a eficiência é cada vez mais importante. Com o espaço de trabalho Philips Azurion, você fica conectado a todas as modalidades e aplicações em um só ambiente personalizável.

Presente de experiência

Tecnologia de diagnóstico por imagens de alta qualidade de baixa dose

A tecnologia ClarityIQ fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma variedade de procedimentos clínicos. Ela oferece excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Vários estudos clínicos em mais de 19.000 pacientes foram publicados sobre a tecnologia ClarityIQ até o momento, revelando uma verdade: dose significativamente menor em áreas clínicas, pacientes e operadores.

Sistema de terapia guiada por imagem Azurion

Mantenha sua tecnologia atualizada com o Technology Maximizer

O contrato de serviço³ é incluído por padrão em todos os sistemas Azurion e dá direito a atualizações dos softwares principais, treinamento para novas funcionalidades de software atualizadas e substituição de hardware para oferecer suporte a essas atualizações de software.

Sistema de terapia guiado por imagem Azurion 7 C20 procedimento PCI

Atuação de forma responsável e sustentável

Como uma empresa comprometida em atuar de maneira sustentável, estamos prontos para ajudar nossos clientes a tomar decisões responsáveis. Oferecemos soluções que visam melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e também reduzir o impacto ambiental. A plataforma Azurion é o resultado do nosso processo de EcoDesign e oferece melhoras ambientais significativas. Os principais benefícios ambientais do design atual são um peso reduzido e melhor eficiência energética.

Galeria de imagens

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Documentação

Folhetos
Folheto do produto Azurion 3 da Philips (15.15MB)
Folheto do produto Azurion 5 da Philips (15.21MB)
Folheto do produto Azurion 7 da Philips (15.28MB)
Folheto do produto Azurion 7M20 com FlexArm da Philips (10.85MB)
Folheto do produto Azurion Workspaces da Philips (6.73MB)

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Notas de rodapé

[1] O Azurion R3.0 ainda não foi liberado para todos os mercados. Consulte seu representante local para saber mais

[2] Os resultados são específicos para a instituição em que foram obtidos e podem não refletir resultados alcançáveis em outras instituições.

[3] O contrato tem duração de um ano (garantia) mais quatro anos de Technology Maximizer Essential.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

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