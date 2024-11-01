Eleve o nível de seus recursos intervencionistas com a Azurion 5 C20 e seu detector plano de 20 polegadas. Suas equipes intervencionistas se beneficiam de uma consistência e eficiência excepcionais ao realizar diversos procedimentos vasculares e cardíacos. Controle todas as aplicações relevantes na mesa de forma integrada para uma experiência consistente do usuário, além de um desempenho de laboratório e atendimento ao paciente excelentes.
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Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
Controle total ao lado da mesa
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
Controle total ao lado da mesa
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
Aumente a visibilidade
Aumente a visibilidade
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Aumente a visibilidade
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Aumente a visibilidade
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Padronize a configuração e a operação
Padronize a configuração e a operação
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
Padronize a configuração e a operação
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
Padronize a configuração e a operação
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Simplifique o seu dia
Simplifique o seu dia
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Simplifique o seu dia
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Simplifique o seu dia
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Gerencie a dose com eficiência
Gerencie a dose com eficiência
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
Gerencie a dose com eficiência
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
Gerencie a dose com eficiência
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
O ambiente de atendimento médico da atualidade constitui um desafio grande o suficiente mesmo sem a constante preocupação de manter seus sistemas ativos e funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas por serviços de engenharia de manutenção de sistemas de diagnóstico por imagem considerados os melhores do mercado pelo IMV ServiceTrak durante 5 anos seguidos [1]. Os sistemas da Philips conectados remotamente oferecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes [2].
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
O ambiente de atendimento médico da atualidade constitui um desafio grande o suficiente mesmo sem a constante preocupação de manter seus sistemas ativos e funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas por serviços de engenharia de manutenção de sistemas de diagnóstico por imagem considerados os melhores do mercado pelo IMV ServiceTrak durante 5 anos seguidos [1]. Os sistemas da Philips conectados remotamente oferecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes [2].
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
O ambiente de atendimento médico da atualidade constitui um desafio grande o suficiente mesmo sem a constante preocupação de manter seus sistemas ativos e funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas por serviços de engenharia de manutenção de sistemas de diagnóstico por imagem considerados os melhores do mercado pelo IMV ServiceTrak durante 5 anos seguidos [1]. Os sistemas da Philips conectados remotamente oferecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes [2].
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
O ambiente de atendimento médico da atualidade constitui um desafio grande o suficiente mesmo sem a constante preocupação de manter seus sistemas ativos e funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas por serviços de engenharia de manutenção de sistemas de diagnóstico por imagem considerados os melhores do mercado pelo IMV ServiceTrak durante 5 anos seguidos [1]. Os sistemas da Philips conectados remotamente oferecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes [2].
Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 min
Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 minutos
Apenas a Philips oferece a opção Módulo de Controle de Qualidade do Usuário (UQCM) em seu sistema Azurion. A ferramenta permite que você faça a verificação e auditoria dos fatores relacionados à radiação e à qualidade da imagem do seu sistema Azurion de forma padronizada e independente em apenas 5 minutos.[3] Pode ajudá-lo também a identificar tendências e possíveis desvios do normal de modo a manter um desempenho de alta qualidade.
Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 minutos
Apenas a Philips oferece a opção Módulo de Controle de Qualidade do Usuário (UQCM) em seu sistema Azurion. A ferramenta permite que você faça a verificação e auditoria dos fatores relacionados à radiação e à qualidade da imagem do seu sistema Azurion de forma padronizada e independente em apenas 5 minutos.[3] Pode ajudá-lo também a identificar tendências e possíveis desvios do normal de modo a manter um desempenho de alta qualidade.
Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 minutos
Apenas a Philips oferece a opção Módulo de Controle de Qualidade do Usuário (UQCM) em seu sistema Azurion. A ferramenta permite que você faça a verificação e auditoria dos fatores relacionados à radiação e à qualidade da imagem do seu sistema Azurion de forma padronizada e independente em apenas 5 minutos.[3] Pode ajudá-lo também a identificar tendências e possíveis desvios do normal de modo a manter um desempenho de alta qualidade.
Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 min
Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 minutos
Apenas a Philips oferece a opção Módulo de Controle de Qualidade do Usuário (UQCM) em seu sistema Azurion. A ferramenta permite que você faça a verificação e auditoria dos fatores relacionados à radiação e à qualidade da imagem do seu sistema Azurion de forma padronizada e independente em apenas 5 minutos.[3] Pode ajudá-lo também a identificar tendências e possíveis desvios do normal de modo a manter um desempenho de alta qualidade.
Aumente o retorno sobre o seu investimento
Aumente o retorno sobre o seu investimento
Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Aumente o retorno sobre o seu investimento
Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Aumente o retorno sobre o seu investimento
Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
Aproveite ao máximo todos os seus dias
Aproveite ao máximo todos os seus dias
Atualmente, manter-se atualizado no complexo cenário do atendimento médico já é suficientemente difícil sem a constante preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Os Serviços Remotos da Philips visam ajudá-lo a manter seus equipamentos no auge do desempenho, oferecer um atendimento ininterrupto e abordar seus problemas técnicos mais complexos antes que afetem o atendimento ao paciente.
Aproveite ao máximo todos os seus dias
Atualmente, manter-se atualizado no complexo cenário do atendimento médico já é suficientemente difícil sem a constante preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Os Serviços Remotos da Philips visam ajudá-lo a manter seus equipamentos no auge do desempenho, oferecer um atendimento ininterrupto e abordar seus problemas técnicos mais complexos antes que afetem o atendimento ao paciente.
Aproveite ao máximo todos os seus dias
Atualmente, manter-se atualizado no complexo cenário do atendimento médico já é suficientemente difícil sem a constante preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Os Serviços Remotos da Philips visam ajudá-lo a manter seus equipamentos no auge do desempenho, oferecer um atendimento ininterrupto e abordar seus problemas técnicos mais complexos antes que afetem o atendimento ao paciente.
Atualmente, manter-se atualizado no complexo cenário do atendimento médico já é suficientemente difícil sem a constante preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Os Serviços Remotos da Philips visam ajudá-lo a manter seus equipamentos no auge do desempenho, oferecer um atendimento ininterrupto e abordar seus problemas técnicos mais complexos antes que afetem o atendimento ao paciente.
Controle total ao lado da mesa
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
Controle total ao lado da mesa
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
Controle total ao lado da mesa
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
Você pode controlar todas as aplicações relevantes — como a nossa plataforma de fisiologia e diagnóstico por imagem IntraSight, o sistema Hemodinâmico Intervencionista e ferramentas intervencionistas da Philips — por meio do módulo central com tela sensível ao toque ao lado da mesa, o que facilita a tomada de decisão clínica na sala de exames e ajuda a reduzir a necessidade de quebras da biobarreira. Isso pode economizar tempo e ajuda a evitar atrasos.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
As demandas clínicas estão ficando cada vez mais específicas. Nós também.
Nossos pacotes clínicos são criados sob medida para atender aos seus desafios específicos e, ao mesmo tempo, lhe oferecer a flexibilidade de realizar procedimentos da forma mais fácil e eficiente possível. Temos um portfólio flexível de tecnologias e serviços integrados para facilitar uma ampla variedade de procedimentos intervencionistas.
Aumente a visibilidade
Aumente a visibilidade
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Aumente a visibilidade
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Aumente a visibilidade
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Graças ao detector de 20 polegadas de última geração, seus procedimentos vasculares podem se beneficiar de uma excelente qualidade de imagem. Sua cobertura anatômica mais ampla permite que você realize diversos procedimentos. A fantástica cadeia de processamento de imagens da Philips foi projetada para visualizar os detalhes de pequenos vasos com uma clareza excepcional. Esse sistema também é compatível com os diagnósticos por imagem do corpo inteiro e facilita o acesso ao paciente por todos os lados.
Padronize a configuração e a operação
Padronize a configuração e a operação
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
Padronize a configuração e a operação
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
Padronize a configuração e a operação
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
O sistema usa ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até procedimentos mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s) com base nos códigos RIS/HIS/CIS do procedimento agendado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão, mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência dos exames.
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Obtenha mais resultados com o trabalho flexível
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Esse sistema foi desenvolvido especificamente para poupar tempo. Os integrantes da equipe podem trabalhar em diversas atividades — em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e na sala de exames — sem interromper uns aos outros. Assim, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, a equipe da sala de controle poderá analisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou concluir a emissão de relatórios de um outro paciente.
Simplifique o seu dia
Simplifique o seu dia
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Simplifique o seu dia
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Simplifique o seu dia
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Experimente uma maior facilidade de uso e rapidez na realização de procedimentos. Você pode ver as informações com facilidade sobre o fundo preto diferenciado da tela sensível ao toque, na qual os aplicativos ativos aparecem em destaque. Use a interface de usuário padronizada do Azurion para treinar e fazer o rodízio das equipes médicas entre os laboratórios com facilidade.
Gerencie a dose com eficiência
Gerencie a dose com eficiência
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
Gerencie a dose com eficiência
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
Gerencie a dose com eficiência
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
A Azurion Série 5 também inclui a tecnologia ClarityIQ, nossa tecnologia de diagnóstico por imagens em radiologia que fornece diagnósticos por imagem de alta qualidade para uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade com doses ultrabaixas de raios X para pacientes de todos os tamanhos. A plataforma faz parte do nosso conjunto abrangente de Soluções DoseWise, que o ajuda a assumir o controle do atendimento ao paciente, da segurança de sua equipe e da conformidade regulatória.
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
Proteja o desempenho clínico ao longo do tempo
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
A plataforma Windows 10 padrão pode ajudá-lo a se manter em conformidade com os mais recentes padrões de segurança para proteger os dados do paciente. Também pode se adaptar a novas opções de software para prorrogar a relevância clínica do seu sistema ao longo do tempo.
Um melhor desempenho dos serviços permite que você trate mais pacientes
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O ambiente de atendimento médico da atualidade constitui um desafio grande o suficiente mesmo sem a constante preocupação de manter seus sistemas ativos e funcionando sem problemas. Com a Philips, suas operações são protegidas por serviços de engenharia de manutenção de sistemas de diagnóstico por imagem considerados os melhores do mercado pelo IMV ServiceTrak durante 5 anos seguidos [1]. Os sistemas da Philips conectados remotamente oferecem 135 horas a mais de disponibilidade operacional por ano, permitindo que você trate mais pacientes [2].
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Realize verificações padronizadas de Garantia de Qualidade em apenas 5 min
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Apenas a Philips oferece a opção Módulo de Controle de Qualidade do Usuário (UQCM) em seu sistema Azurion. A ferramenta permite que você faça a verificação e auditoria dos fatores relacionados à radiação e à qualidade da imagem do seu sistema Azurion de forma padronizada e independente em apenas 5 minutos.[3] Pode ajudá-lo também a identificar tendências e possíveis desvios do normal de modo a manter um desempenho de alta qualidade.
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Aumente o retorno sobre o seu investimento
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Oferecemos soluções de financiamento inovadoras, uma oferta de serviços flexível e uma rede de suporte profissional com mais de 7.000 engenheiros de campo para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de seus recursos e aumentar o retorno sobre o seu investimento. Nossa ampla variedade de programas educacionais e de consultoria em saúde pode ajudar a aumentar ainda mais a eficiência e a eficácia do seu processo de atendimento.
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Aproveite ao máximo todos os seus dias
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Atualmente, manter-se atualizado no complexo cenário do atendimento médico já é suficientemente difícil sem a constante preocupação de manter seus sistemas funcionando sem problemas. Os Serviços Remotos da Philips visam ajudá-lo a manter seus equipamentos no auge do desempenho, oferecer um atendimento ininterrupto e abordar seus problemas técnicos mais complexos antes que afetem o atendimento ao paciente.
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1. Sistemas de Raio X Cardiovascular IMV ServiceTrak 2018.
2. Com base na comparação entre sistemas conectados remotamente e conectados não remotamente. Amostra de dados de 2018 para os sistemas Allura FD e Azurion (n = 9955).
3. Os testes associados foram realizados por três usuários com formação e nível de experiência diferentes. As cronometragens dos testes foram realizadas utilizando-se um plano frontal de um sistema biplano Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), localização QL-1).
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