FlexSpot

À medida que mais aplicativos chegam ao seu laboratório, é mais importante do que nunca trabalhar da forma mais eficiente possível. O FlexSpot oferece acesso contínuo a todos os aplicativos em um local de trabalho compacto e personalizável para reduzir significativamente a desordem e simplificar o fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem realizar diferentes tarefas separadamente, sem interromper uns aos outros, para reduzir as lacunas entre os casos.

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