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Azurion 7 B12/12

Sistema de terapia guiada por imagem

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Descubra novas e incríveis possibilidades em cardiologia intervencionista, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o biplano Azurion de série 7 com dois detectores de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de nova geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.

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  • * Opção no Azurion 7
  • Este material não se destina a ser usado nos Estados Unidos.
  • O Azurion 7 B12/12 ainda não apresenta marcação CE e não está disponível para entrega.

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