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Azurion 7 M12

Com a Azurion, o desempenho e o atendimento superior transformam-se em uma coisa só

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Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.

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Características
Conhecimento aprofundado das coronárias
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Conhecimento aprofundado das coronárias

O novo detector plano de 12'' fornece um diagnóstico por imagem de alta resolução em um grande campo de visão (FOV). Você pode visualizar a válvula aórtica e boa parte do arco aórtico, ou toda a árvore coronária, em uma única visualização. Graças ao seu design compacto, uma gama completa de ângulos de projeção, incluindo a visualização de aranha, pode ser obtida.

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Faça mais com flexibilidade no trabalho
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Faça mais com flexibilidade no trabalho

Este sistema foi desenvolvido especificamente para ganhar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em todas as atividades - em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e exames - sem interromper uns aos outros. Portanto, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, o pessoal na sala de controle poderá revisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou terminar relatórios sobre outro paciente.

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Padronize a configuração e a operação
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O sistema usa os ProcedureCards para simplificar e padronizar a configuração do sistema para todos os casos, desde procedimentos de rotina até mistos. Por exemplo, o sistema seleciona automaticamente o(s) ProcedureCard(s) pertinente(s), com base no código RIS/HIS/CIS do procedimento marcado. As pré-configurações (por exemplo, protocolos padrão mais usados e configurações especificadas pelo usuário) ajudam a aumentar a consistência do exame.

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Agilize o fluxo de trabalho
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O FlexSpot* permite que você visualize, controle e manipule, de forma eficiente, todos os aplicativos de um único local na sala de controle. Esse local de trabalho integrado, sem distrações tem um ou dois monitores widescreen de 27 polegadas, bem como mouse e teclado. De lá, você pode controlar várias fontes externas, layouts da tela de configuração e acessar os aplicativos disponíveis. Adicione mais FlexSpots conforme necessário.

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Administre a dosagem de forma eficiente
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A Azurion Series 7 também inclui a tecnologia ClarityIQ, a nossa tecnologia de diagnóstico por imagens radiográficas, que fornece alta qualidade no diagnóstico por imagem a uma ampla variedade de procedimentos clínicos, obtendo excelente visibilidade em níveis ultrabaixos de dosagem de raios-X para pacientes de todos os tamanhos. Ela faz parte do nosso conjunto abrangente de soluções DoseWise, que ajuda você a manter o controle sobre o atendimento ao paciente, a segurança dos funcionários e a conformidade regulatória.

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