Faça mais com flexibilidade no trabalho

Este sistema foi desenvolvido especificamente para ganhar tempo. Os membros da equipe podem trabalhar em todas as atividades - em um ou mais locais de trabalho na sala de controle e exames - sem interromper uns aos outros. Portanto, enquanto uma fluoroscopia/exposição estiver sendo feita, o pessoal na sala de controle poderá revisar as imagens anteriores do paciente, preparar o próximo exame ou terminar relatórios sobre outro paciente.