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Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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Aumente o nível de seus recursos de cardiologia intervencionista com a Azurion 5 com detector plano de 12 polegadas. Essa solução de terapia guiada por imagem de alto desempenho permite que as equipes intervencionistas realizem intervenções cardíacas difíceis. Controle todas as aplicações relevantes na mesa de forma integrada para uma experiência do usuário consistente, excelente desempenho de laboratório e atendimento ao paciente.
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Na plataforma de aplicações IntraSight, diagnóstico por imagem, fisiologia, corregistro* e software se reúnem para identificar com clareza a doença arterial coronariana e periférica e permitir planos de tratamento mais otimizados. O sistema IntraSight é integrado a uma nova plataforma base, projetada para atender às necessidades do seu laboratório em constante evolução, no presente e no futuro.
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Melhorar a produtividade e os resultados é vital para que as instalações de saúde atendam à crescente demanda por procedimentos de laboratório de cateterismo. Para simplificar ainda mais o fluxo de trabalho do laboratório de cateterismo, a Philips apresenta o sistema Hemodinâmico Intervencionista (sistema Hemo), que traz medições hemodinâmicas avançadas para o laboratório de cateterismo. A integração com o monitor de paciente IntelliVue X3 ajuda a permitir uma tomada de decisão clínica confiável e registros médicos do paciente sem lacunas, com o monitoramento contínuo do paciente no laboratório de cateterismo ou estendido por todo o hospital.
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Descubra novas e incríveis possibilidades em cardiologia intervencionista, cardiologia pediátrica ou eletrofisiologia com o biplano Azurion de série 7 com dois detectores de 12''. Essa plataforma de terapia guiada por imagem de nova geração permite que os procedimentos sejam realizados de maneira fácil e com confiança, proporcionando uma experiência única ao usuário e ajudando a otimizar o desempenho do seu laboratório e a fornecer um atendimento superior.
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À medida que mais aplicativos chegam ao seu laboratório, é mais importante do que nunca trabalhar da forma mais eficiente possível. O FlexSpot oferece acesso contínuo a todos os aplicativos em um local de trabalho compacto e personalizável para reduzir significativamente a desordem e simplificar o fluxo de trabalho. Os membros da equipe podem realizar diferentes tarefas separadamente, sem interromper uns aos outros, para reduzir as lacunas entre os casos.
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Controle perfeitamente aplicativos compatíveis ao lado da mesa no campo estéril com o módulo de tela sensível ao toque aprimorado Pro. Acesse fisiologia, IVUS, medições hemodinâmicas, ferramentas de intervenção e todos os parâmetros de diagnóstico por imagens – para trabalhar de forma rápida e decisiva. Controlar esses aplicativos na sala de exames pode economizar tempo, reduzir a desordem dos equipamentos e ajudá-lo a se concentrar no paciente.
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Aumente os seus recursos intervencionistas de cardiologia com a Azurion 3 com detector plano de 12''. Essa suíte altamente avançada permite que as equipes intervencionistas façam intervenções cardíacas desafiadoras, com consistência e eficiência excelentes. É uma nova oportunidade para melhorar os resultados financeiros e de atendimento.
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