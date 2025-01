Radiology Information System

O Sistema de Informação em Radiologia da Philips é uma solução modular baseada na Web que oferece fluxos de trabalho centrados no paciente para aumentar o engajamento do paciente. Ele ajuda você a gerenciar tudo, como agendamento, registro de comparecimento, admissão e preparo do paciente, acesso a protocolos, documentação do estudo e distribuição de resultados. Graças a um aplicativo inovador de assistente de pacientes e um aplicativo de quiosque de pacientes, que permitem o engajamento do paciente durante toda a jornada, ele oferece uma solução de gerenciamento de radiologia de ponta a ponta.

