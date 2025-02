Captura de imagem de aplicativo web móvel

Permita que os profissionais de saúde criem o registro de saúde de imagem com fotos médicas, vídeos e imagens de emergência capturadas usando qualquer dispositivo habilitado para web (incluindo smartphones e tablets) e conecte diretamente esses dados a um registro eletrônico de saúde (EHR) do paciente. Um fluxo de trabalho automatizado fácil ajuda os médicos no gerenciamento de dados baseados em consultas e na integração de imagens e vídeos com registros de pacientes. Os dados de imagem capturados podem ser armazenados diretamente no arquivo e podem ser vinculados ao EHR para referência imediata.