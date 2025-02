Enterprise Viewer

Acesso corporativo com suporte móvel

Disponível como um visualizador independente, o visualizador corporativo também pode ser integrado a um portal PEP ou EHR como um aplicativo incorporado ou pode ser usado em uma janela separada por meio da ativação de URL. Vários logins são eliminados, economizando tempo dos usuários finais ao acessar informações críticas do paciente. Com apenas um clique, os médicos podem enviar com segurança um link para um estudo para um colega, que pode visualizar esse estudo e colaborar de praticamente qualquer lugar, em vez de se deslocar para o hospital para visualizar em um servidor cliente. Entregue imagens para dispositivos móveis à beira do leito, na clínica, em locais remotos, praticamente em qualquer lugar. As tecnologias puramente da web e independentes de plataforma fornecem acesso a partir de vários sistemas operacionais e por meio de um navegador da web com plataformas operacionais que utilizam HTML5, incluindo PC, Mac e dispositivos móveis validados.