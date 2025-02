Fluxos de trabalho personalizados, centrados no paciente

Incentive o engajamento e otimize a experiência do paciente em toda a jornada do paciente, graças a fluxos de trabalho aprimorados, centrados no paciente. O quiosque do paciente oferece suporte à autoadmissão no hospital por meio de dispositivos ou terminais dedicados. O aplicativo de assistente do paciente permite um fluxo de trabalho sem papel, com a capacidade de digitalizar, capturar e anexar documentos em papel ou digitais. Os pacientes também podem agendar seus próprios exames.