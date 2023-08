Advanced Visualization Workspace 15

Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS

Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.