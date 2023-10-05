Inteligente, automatizado e conectado. O Advanced Visualization Workspace 15 foi projetado para apoiar sua confiança no diagnóstico por imagem, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de relatório através de fluxos de trabalho otimizados e automação de resultados. A solução de visualização avançada da Philips é uma plataforma de pós-processamento de imagens abrangente e escalável, integrada de forma transparente à sua empresa, ajudando os médicos a realizar análises avançadas e acompanhamento mesmo em configurações complexas.
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Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Fluxo de trabalho cardíaco aprimorado
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Análise cardíaca
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Suporte de caso de AVC isquêmico
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
LOBI
RM para análise longitudinal do cérebro (LOBI)
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
RM para análise longitudinal do cérebro (LOBI)
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
RM para análise longitudinal do cérebro (LOBI)
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
Análise de vasos avançada
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Placas coronárias calcificadas
TC de análise de cálcio automatizada¹
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
TC de análise de cálcio automatizada¹
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
TC de análise de cálcio automatizada¹
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Uma experiência de leitura de RM cardíaca aprimorada
O MR cardiac Suite possui uma apresentação atualizada e premiada³, permitindo revisão e análise perfeitas de estudos de RM cardíaca em um ambiente abrangente. Experiência de leitura aprimorada com visualizações 2D e 3D multimodais, comparação com versões anteriores e layouts flexíveis e personalizados. Ambiente altamente intuitivo, permitindo que os usuários concluam a maioria das tarefas com o mínimo de treinamento⁴.
Fluxo de trabalho cardíaco aprimorado
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Fluxo de trabalho MR Cardiac orientado por resultados e personalizado
Um fluxo de trabalho aprimorado para processar estudos de ressonância magnética cardíaca, incluindo contorno automático de VE/VD, protocolos de visualização definidos pelo usuário e personalização de acordo com as questões clínicas⁵, o usuário também pode definir seus próprios valores normais. Ele também inclui um painel de resultados consolidado com todos os resultados em um só lugar.
Análise cardíaca
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Análise cardíaca abrangente com funcionalidade CAD-RADS
Integração de lesões coronárias em uma única visualização para auxiliar na determinação da gravidade da doença e na comunicação dos resultados. Gerenciamento de descobertas com todas as descobertas em uma tela, com vários layouts e visualizações. Fluxo de trabalho CAD-RADS semiautomático incorporado ao aplicativo, a funcionalidade permite a comunicação padronizada dos resultados. A opção de vários lotes permite salvar imagens MPR de todas as coronárias selecionadas de uma só vez, no PACS ou em qualquer outro dispositivo configurado.
Suporte de caso de AVC isquêmico
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
Pontuação CT ASPECT¹,² para casos de AVC isquêmico
Oferece suporte na revisão e análise de imagens de TC sem contraste para o tratamento de pacientes com AVC isquêmico, com uma oclusão de grandes vasos (OGV) conhecida, como uma oclusão da artéria cerebral média (ACM) ou da artéria carótida interna (ACI), com um fluxo de trabalho automatizado. O aplicativo registra automaticamente as imagens, segmenta as regiões e fornece o cálculo da pontuação ASPECT e envia automaticamente os resultados para o PACS.
LOBI
RM para análise longitudinal do cérebro (LOBI)
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
RM para análise longitudinal do cérebro (LOBI)
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
RM para análise longitudinal do cérebro (LOBI)
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
A RM para análise cerebral longitudinal destaca alterações neurológicas sutis ao longo do tempo. A aplicação agora é compatível com a geração da série FLAIR*. O FLAIR* pode auxiliar na visualização do sinal da veia central em lesões da substância branca, o que pode ajudar no diagnóstico de esclerose múltipla⁶. Agora você pode visualizar o mapa FLAIR*, comparar todos os 3 planos de todas as séries e salvar o FLAIR* como uma nova série DICOM.
Análise de vasos avançada
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Análise de vasos avançada com resultados espectrais
Uma única aplicação para dados de TC convencional e espectral com fluxo de trabalho e experiência do usuário aprimorados, projetada para resultados mais rápidos. A aplicação oferece suporte a todos os resultados espectrais para análise abrangente de vasos. Use o Spectral Magic Glass para análise lado a lado de vários resultados espectrais. A renderização de volume fotorrealista agora está disponível para dados espectrais.
Placas coronárias calcificadas
TC de análise de cálcio automatizada¹
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
TC de análise de cálcio automatizada¹
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
TC de análise de cálcio automatizada¹
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
A TC de análise de cálcio automatizada¹ fornece informações sobre placas coronárias calcificadas em TCs de tórax sem bloqueio e sem contraste, com base nas diretrizes SCCT 2016. A aplicação oferece imagens-chave com cálcio segmentado para inspeção, além de escala de categorias de cálcio coronariano e recomendações de gestão do paciente. A aplicação permite que os resultados automáticos sejam enviados direto para o PACS.
² Essas funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os territórios. Consulte o representante da Philips para obter mais detalhes.
³ IF Design Award, 2022
⁴ Mais de 90% das tarefas frequentemente realizadas concluídas de forma independente, com treinamento máximo de 1h30 para todo o MR Cardiac suite.
⁵ Perguntas clínicas comuns: doença isquêmica do coração e cardiomiopatia não isquêmica (com análise funcional do VE e do VD, mapeamento T1/T2/T2*, perfusão de estresse-repouso e realce tardio de gadolínio).
⁶ Sati P et al. Nat Rev Neurol. 2016 ;12(12):714-722
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