Uma solução de Visualização Avançada inteligente, automatizada e conectada, com informações clínicas inteligentes e quantitativas corretas logo na primeira vez, projetada para favorecer sua confiança no diagnóstico por imagem e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo necessário para o relatório por meio de fluxos de trabalho otimizados e da automação de resultados. O Portal IntelliSpace 12 é uma plataforma escalável de pós-processamento de imagens perfeitamente integrada dentro da sua empresa.

IntelliSpace Portal 12 Todas as suas necessidades de análise avançada em uma única solução abrangente

Redefinindo a escalabilidade do diagnóstico por imagem avançado ao transformar uma estação de trabalho isolada em uma solução enterprise.

Com fluxos de trabalho que se mantêm consistentes entre as aplicações, o Portal IntelliSpace 11 foi projetado para facilitar sua tarefa de otimizar o desempenho e impulsionar a produtividade.

Atender às necessidades em ritmo de mudança na Cardiologia com alterações nas diretrizes do diagnóstico por imagem de Cardiologia e ter uma plataforma de visualização avançada abrangente que se mantenha atualizada nunca foi tão importante. Confira como um líder do setor utiliza o Portal IntelliSpace para executar análises cardíacas abrangentes.

Vários aprimoramentos de fluxo de trabalho, com vantagens que incluem o Rastreamento Tumoral Multimodal, uma nova propagação automática de segmentação de lesões entre pontos no tempo baseada em IA e um fluxo de trabalho mais fácil para reduzir a necessidade de ressegmentação, dois aplicativos de análise operados em paralelo para acelerar fluxos de trabalho clínicos complexos, recursos aprimorados de lote de imagens dentro dos aplicativos de ressonância magnética e aprimoramento do desempenho do sistema em várias frentes, como o tempo de carregamento, desempenho interativo e redução do tempo para salvar os resultados.

Otimizações do fluxo de trabalho nos vários aplicativos para acelerar o tempo decorrido até o relatório

Pós-processamento complementar para os scanners espectrais da Philips. As principais vantagens incluem a fusão pré-processada automática dos resultados espectrais com zero cliques, criação de mapas coloridos dos aprimoramentos da tomografia computadorizada multifase, visualização de imagens espectrais otimizadas para análise cardíaca, extração e visualização automáticas da árvore coronária aprimoradas com base em imagens espectrais e fluxo de trabalho de registro automático dentro do ambiente de visualização espectral. Essas e outras vantagens clínicas e do fluxo de trabalho adicionais permitem que você obtenha insights dos resultados espectrais a qualquer hora, virtualmente em qualquer lugar, em toda a empresa.

Fluxo de trabalho e compartilhamento de resultados automatizados da avaliação de AVC com zero cliques

A tomografia computadorizada de DPOC agora oferece uma segmentação pulmonar automática aprimorada, além da quantificação avançada de áreas de baixa atenuação usando dois limiares ajustáveis. O algoritmo de segmentação para volumes pulmonares foi treinado em conjuntos de dados relacionados à COVID-19 de modo a permitir lidar com patologias desafiadoras.

Realize a pesquisa de nódulos 26% mais rápido e detecte 29% dos nódulos ignorados anteriormente.7 O CAD por tomografia computadorizada com LNA ClearRead3,8 fornece detecção e caracterização para todos os tipos de nódulos baseadas em aprendizagem profunda,9 incluindo nódulos sólidos, parcialmente sólidos e de vidro moído. Esse algoritmo é otimizado para aquisições de tomografia com baixa dose e projetado para trabalhar em varreduras com ou sem contraste intravenoso, independentemente do fornecedor do scanner e do protocolo de aquisição. Compatível com a capacidade de processar e enviar resultados de detecção automáticos para o PACS, proporciona insights clínicos inteligentes ao seu ambiente principal de leitura.

Aprimore a maneira como você visualiza imagens 3D obtendo um melhor entendimento da profundidade e da relação entre as principais estruturas da anatomia, utilizando mais de 20 protocolos de visualização otimizados para diferentes anatomias e interagindo com a fonte de luz virtual para aprimorar a percepção. Essa nova tecnologia inovadora está impulsionando suas ferramentas de educação e comunicação sem precisar abrir mão do desempenho interativo e da disponibilidade de recursos tradicionais de visualização de RV, como planos de cortes e lote, para citar alguns.

Renderização fotorrealista do volume6

O Strain5 por Ressonância Magnética Caas2,3 auxilia no diagnóstico e monitoramento de pacientes com cardiomiopatia dilatada (CMD), cardiomiopatia hipertrófica (CMH), ou cardiomiopatia restritiva (CMR) e em pacientes com doença cardíaca valvar. As principais vantagens incluem o fornecimento de parâmetros de strain global, como o strain longitudinal global (SLG), o strain circunferencial global (SCG) e o strain radial global (SRG), o uso de imagens SSFP de eixo curto e de eixo longo, além de descrever deformações miocárdicas como o encurtamento, o espessamento e o alongamento durante o ciclo cardíaco.

Quantificação do strain miocárdico

A Análise Cardíaca Abrangente por Tomografia Computadorizada agora oferece extração e visualização automáticas da árvore coronária aprimoradas, além de rotulagem automática aprimorada dos diferentes segmentos coronários. As principais vantagens incluem a segmentação até os 17 segmentos distais mais finos correta da primeira vez de acordo com as diretrizes da AHA, otimização para aquisições por TC com baixa dose e rotulagem automática para mais de 10 segmentos, incluindo os diagonais, o septal e muito mais.

A Ressonância Magnética de Fluxo 4D Caas2,3 é uma solução de software pós-processamento que permite aos usuários gerar reconstruções de volume 3D para conjuntos de dados de RM, além de visualizar e avaliar o fluxo sanguíneo nas estruturas cardiovasculares — incluindo as valvas, câmaras e vasos do coração — com base nos diagnósticos por imagem cardiovascular por RM de Fluxo 4D. As principais vantagens incluem quantificar o fluxo sanguíneo com apenas alguns cliques e simplificar a visualização dentro das principais patologias dos vasos, como o aneurisma da aorta ascendente e a análise intra-cardíaca, com rastreamento automatizado da valva para visualizar o fluxo através das valvas cardíacas, o que, conforme demonstrado recentemente, reduz o tempo de análise e aumenta a confiabilidade da quantificação do fluxo valvar.

A análise funcional da ressonância magnética cardíaca agora oferece uma segmentação totalmente automática dos conjuntos de dados funcionais do eixo curto baseada em IA, tanto para o ventrículo esquerdo quanto para o direito, juntamente com a detecção automática das fases finais da diástole e da sístole. Resultados processados e exibidos automaticamente nas imagens em menos de 20 segundos. Foi demonstrado que a análise funcional do VE e VD pôde ser concluída em 5 min.11

A Análise de Vasos Multimodalidade Avançada (AVA) agora oferece1 uma nova interface de usuário e um fluxo de trabalho intuitivo simplificado, projetado para acelerar seu trabalho de análise e, ao mesmo tempo, continuar a apoiar a tomada de decisão clínica. As vantagens adicionais incluem a remoção automática dos ossos da cabeça e pescoço correta logo na primeira vez e melhorias na extração de vasos, processadas e prontas para revisão em menos de 10 (dez) segundos, além de novas ferramentas interativas de edição de vasos para lidar com patologias de vasos desafiadoras por meio de correções fáceis com um clique e do salvamento automático de resultados em lote, tudo com o objetivo de reduzir o tempo necessário para o relatório.

