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Isso mesmo. Exatamente onde você precisa. Agora você pode ter imagens de ultrassom excepcionais na palma da sua mão. O Philips Lumify combina transdutores leves e de alta qualidade com um aplicativo de ultrassom intuitivo para levar recursos de diagnóstico aos seus dispositivos Apple iPhone e iPad compatíveis. Obtenha dados clínicos essenciais de forma rápida e fácil no local de atendimento: em campo, na medicina de emergência e nos cuidados intensivos, à beira do leito e no consultório. Sua compra inclui transdutor(es) e cabo(s) Lumify, o aplicativo Lumify, módulo de alimentação*, cabos acessórios, atualizações de software, suporte e treinamento, maletas de transporte e garantia do fabricante.
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Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
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Diagnóstico por imagem excepcional
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As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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Compartilhe informações e conecte-se com facilidade
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Seus dados continuam sendo seus
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Agora com uma predefinição ocular
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Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
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Exames obstétricos / ginecológicos
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Resultados rápidos para exames FAST
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Exames cardíacos com confiança
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Diagnóstico por imagem pulmonar
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Exames abdominais versáteis
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Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
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Diagnóstico por imagem excepcional
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As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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Agora com uma predefinição ocular
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Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
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Exames obstétricos / ginecológicos
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Resultados rápidos para exames FAST
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Diagnóstico por imagem pulmonar
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Exames abdominais versáteis
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|A compra direta do Lumify inclui:
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O Flash 5100 POC Pro oferece desempenho de ponta e fluxo de trabalho intuitivo da Philips para pontos de atendimento multiespecialidade, incluindo recursos cardíacos avançados. Desde o usuário inexperiente até o mais experiente em ultrassonografia, todos precisam de informações rápidas e precisas no ponto de atendimento. A orientação para recursos como a fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca permite aos usuários de diferentes níveis de experiência obter imagens excepcionais de forma eficiente, ajudando a obter um diagnóstico mais rápido e confiante. Simplifique e acelere os exames com predefinições personalizáveis para eficiência e facilidade de uso. Confiança na velocidade da vida? Tudo acontece num piscar de olhos.
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Desde o usuário inexperiente até o mais experiente em ultrassonografia, todos precisam de informações rápidas e precisas no ponto de atendimento. O Flash Ultrasound System 5100 Point of Care oferece desempenho de ponta e fluxo de trabalho intuitivo da Philips para o ponto de atendimento multiespecialidade. As orientações intuitivas permitem que usuários de diferentes níveis de experiência façam exames de imagens excepcionais de forma eficiente, ajudando a obter um diagnóstico confiante e mais rápido no ponto de atendimento para um rápido encaminhamento dos pacientes. Simplifique e acelere os exames com predefinições personalizáveis, garantindo maior eficiência e facilidade de uso. Confiança na velocidade da vida? Tudo acontece num piscar de olhos.
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Isso mesmo. Exatamente onde você precisa. Agora você pode ter imagens de ultrassom excepcionais na palma da sua mão. O Philips Lumify combina transdutores leves e de alta qualidade com um aplicativo de ultrassom intuitivo para levar recursos de diagnóstico aos seus dispositivos Android compatíveis. Obtenha dados clínicos essenciais de forma rápida e fácil no local de atendimento: na medicina de emergência e nos cuidados intensivos, à beira do leito e em consultórios médicos. Sua compra inclui transdutor(es) e cabo(s) Lumify, o aplicativo Lumify, atualizações de software, suporte e treinamento, maleta de transporte para o seu dispositivo e transdutor, além da garantia do fabricante.
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A série Philips Compact Ultrasound System 5500, compatível com transdutores PureWave para possibilitar a obtenção de imagens excepcionais, oferece funcionalidade completa para atender a decisões rápidas e confiantes onde quer que elas sejam tomadas. Projetados para atenderem a diversos ambientes clínicos, incluindo imagens gerais, ponto de cuidado, obstetrícia e ginecologia, os modelos Philips Ultrasound 5500 oferecem um núcleo rico em recursos e uma ampla gama de soluções de diagnóstico - tudo integrado em sistemas altamente móveis, de fácil limpeza e uso intuitivo. A série Compact 5500 ganhou o Prêmio de Design iF e o Prêmio de Design de Produto Red Dot em 2021 por sua alta mobilidade.
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A série Philips Compact Ultrasound System 5000 traz funcionalidade completa e respostas rápidas e de confiança para você, onde quer que esteja. Projetado para muitos ambientes clínicos diferentes de diagnóstico por imagem geral, point-of-care e obstetrícia e ginecologia, o modelo Philips Ultrassom 5300 oferece um núcleo rico em recursos e uma versátil gama de soluções diagnósticas - tudo incluído em um sistema altamente móvel, fácil de limpar e de usar.
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