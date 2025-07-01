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Lumify para iOS

Excelente sistema de ultrassom portátil para iOS

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Isso mesmo. Exatamente onde você precisa. Agora você pode ter imagens de ultrassom excepcionais na palma da sua mão. O Philips Lumify combina transdutores leves e de alta qualidade com um aplicativo de ultrassom intuitivo para levar recursos de diagnóstico aos seus dispositivos Apple iPhone e iPad compatíveis. Obtenha dados clínicos essenciais de forma rápida e fácil no local de atendimento: em campo, na medicina de emergência e nos cuidados intensivos, à beira do leito e no consultório. Sua compra inclui transdutor(es) e cabo(s) Lumify, o aplicativo Lumify, módulo de alimentação*, cabos acessórios, atualizações de software, suporte e treinamento, maletas de transporte e garantia do fabricante.

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Características
Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
Nitidez na ultrassonografia por aplicativo

Nitidez na ultrassonografia por aplicativo

O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na App Store da Apple para iPhones e iPads compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer iPhone ou iPad compatível da Apple. 2. Conecte e ative o transdutor no seu dispositivo inteligente. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.

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O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na App Store da Apple para iPhones e iPads compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer iPhone ou iPad compatível da Apple. 2. Conecte e ative o transdutor no seu dispositivo inteligente. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.

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O ultrassom da Philips baseado em aplicativo facilita o início do uso. Três passos simples e você já estará realizando exames com este aparelho resistente, projetado para o uso diário no ambiente exigente dos pontos de atendimento. O aplicativo está disponível na App Store da Apple para iPhones e iPads compatíveis. 1. Baixe o aplicativo – basta baixá-lo uma única vez para qualquer transdutor Lumify em qualquer iPhone ou iPad compatível da Apple. 2. Conecte e ative o transdutor no seu dispositivo inteligente. 3. Realize exames com a qualidade excepcional da tecnologia de imagem da Philips.
Diagnóstico por imagem excepcional
Diagnóstico por imagem excepcional

Diagnóstico por imagem excepcional

O Lumify é um sistema de ultrassom portátil, leve e ultraportátil, que reúne mais de 30 anos de inovação da Philips na área de ultrassom. Ele oferece imagens avançadas com a essência da Philips, navegação fácil e automação para agilizar o fluxo de trabalho, além de predefinições otimizadas para cenários clínicos específicos. O Lumify apresenta nosso transdutor com o design mais portátil e o menor peso entre os ultrassons portáteis [1]. Para dispositivos Apple não compatíveis com conexão direta ao transdutor do Lumify, um módulo de alimentação fornece a conectividade necessária entre o dispositivo e o transdutor.

Diagnóstico por imagem excepcional

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Diagnóstico por imagem excepcional
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As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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As predefinições otimizam o transdutor para o exame

Cada transdutor possui predefinições para ajudá-lo a obter o máximo de seus exames. Realize com confiança uma variedade de exames — agora incluindo exames oculares — com 14 predefinições personalizadas, entre elas: abdominal, cardíaco, FAST e MSK. Recursos avançados de imagem, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT e xRes, são utilizados para aprimorar a qualidade da imagem, reduzir artefatos e aumentar a definição das bordas. Escolha entre uma variedade de transdutores Lumify leves e de alta qualidade: o transdutor de matriz faseada de banda larga S4-1, o transdutor de matriz curva de banda larga C5-2 e o transdutor de matriz linear de banda larga L12-4.

As predefinições otimizam o transdutor para o exame

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Compartilhe informações e conecte-se com facilidade
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O Lumify se conecta facilmente a um sistema de arquivamento e comunicação de imagens (PACS), disponibiliza os dados dos pacientes para o prontuário eletrônico do paciente (PEP) e oferece a capacidade de enviar e compartilhar rapidamente imagens, anotações e dados diagnósticos via DICOM para o PACS, uma rede compartilhada ou um diretório local, utilizando os recursos integrados do seu celular ou tablet. As atualizações de tecnologia em tempo real por meio do portal de suporte on-line permitem que você mantenha seu sistema atualizado.

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Seus dados continuam sendo seus
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Seus dados continuam sendo seus

O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.

Seus dados continuam sendo seus

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O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.
Agora com uma predefinição ocular
Agora com uma predefinição ocular

Agora com uma predefinição ocular

Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.

Agora com uma predefinição ocular

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Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável

Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável

A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.

Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável

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A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.

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A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
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A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.
Exames obstétricos / ginecológicos
Exames obstétricos / ginecológicos

Exames obstétricos / ginecológicos

A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

Exames obstétricos / ginecológicos

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A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

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A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
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A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
Resultados rápidos para exames FAST
Resultados rápidos para exames FAST

Resultados rápidos para exames FAST

A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.

Resultados rápidos para exames FAST

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A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.

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A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
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A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Exames cardíacos com confiança
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Exames cardíacos com confiança

A configuração pré-definida para exames cardíacos, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A imagem harmônica de tecidos melhora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca.

Exames cardíacos com confiança

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A configuração pré-definida para exames cardíacos, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A imagem harmônica de tecidos melhora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca.

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A configuração pré-definida para exames cardíacos, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A imagem harmônica de tecidos melhora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca.
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A configuração pré-definida para exames cardíacos, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A imagem harmônica de tecidos melhora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca.
Diagnóstico por imagem pulmonar
Diagnóstico por imagem pulmonar

Diagnóstico por imagem pulmonar

A predefinição “Pulmão” foi projetada para destacar os artefatos comumente observados em imagens pulmonares e permite a fácil visualização do deslizamento pulmonar na interface pleural. A predefinição “Pulmão” é compatível com todos os transdutores Lumify.

Diagnóstico por imagem pulmonar

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A predefinição “Pulmão” foi projetada para destacar os artefatos comumente observados em imagens pulmonares e permite a fácil visualização do deslizamento pulmonar na interface pleural. A predefinição “Pulmão” é compatível com todos os transdutores Lumify.

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A predefinição “Pulmão” foi projetada para destacar os artefatos comumente observados em imagens pulmonares e permite a fácil visualização do deslizamento pulmonar na interface pleural. A predefinição “Pulmão” é compatível com todos os transdutores Lumify.
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A predefinição “Pulmão” foi projetada para destacar os artefatos comumente observados em imagens pulmonares e permite a fácil visualização do deslizamento pulmonar na interface pleural. A predefinição “Pulmão” é compatível com todos os transdutores Lumify.
Exames abdominais versáteis
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Exames abdominais versáteis

A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

Exames abdominais versáteis

Exames abdominais versáteis
A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

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A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
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A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.
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Nitidez na ultrassonografia por aplicativo
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As predefinições otimizam o transdutor para o exame
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As predefinições otimizam o transdutor para o exame

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Cada transdutor possui predefinições para ajudá-lo a obter o máximo de seus exames. Realize com confiança uma variedade de exames — agora incluindo exames oculares — com 14 predefinições personalizadas, entre elas: abdominal, cardíaco, FAST e MSK. Recursos avançados de imagem, como Tissue Harmonic Imaging, SonoCT e xRes, são utilizados para aprimorar a qualidade da imagem, reduzir artefatos e aumentar a definição das bordas. Escolha entre uma variedade de transdutores Lumify leves e de alta qualidade: o transdutor de matriz faseada de banda larga S4-1, o transdutor de matriz curva de banda larga C5-2 e o transdutor de matriz linear de banda larga L12-4.
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O Lumify se conecta facilmente a um sistema de arquivamento e comunicação de imagens (PACS), disponibiliza os dados dos pacientes para o prontuário eletrônico do paciente (PEP) e oferece a capacidade de enviar e compartilhar rapidamente imagens, anotações e dados diagnósticos via DICOM para o PACS, uma rede compartilhada ou um diretório local, utilizando os recursos integrados do seu celular ou tablet. As atualizações de tecnologia em tempo real por meio do portal de suporte on-line permitem que você mantenha seu sistema atualizado.

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Seus dados continuam sendo seus
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O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.

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Agora com uma predefinição ocular
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Avaliar lesões traumáticas ou realizar um exame rápido no consultório para visualizar e avaliar detalhes anatômicos e o fluxo sanguíneo no interior do olho e nas estruturas circundantes, incluindo medições quantitativas.

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Doppler de onda pulsada para uma avaliação hemodinâmica confiável
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A ferramenta Doppler de onda pulsada Lumify se baseia na inovação de nossos sistemas avançados de diagnóstico por ultrassom, para que você tenha à disposição a excelência clínica comprovada e todos os modos de imagem (como o modo M, o Doppler colorido e o Doppler de onda pulsada) em todos os transdutores.

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Exames obstétricos / ginecológicos
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Exames obstétricos / ginecológicos

A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

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A otimização da predefinição para obstetrícia e ginecologia utiliza imagens harmônicas de tecidos para melhorar a delimitação de áreas cheias de líquido e a visualização detalhada dos tecidos. Essa predefinição está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

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Resultados rápidos para exames FAST
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Resultados rápidos para exames FAST

A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.

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A predefinição FAST foi projetada para a Avaliação Focada com Ultrassonografia em Traumatologia. A predefinição oferece forte penetração e melhora a visualização de líquido livre no abdômen, ajudando a fornecer resultados rápidos e a tomar decisões com maior confiança. A predefinição FAST é compatível com o transdutor S4-1.
Exames cardíacos com confiança
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A configuração pré-definida para exames cardíacos, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A imagem harmônica de tecidos melhora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca.

Exames cardíacos com confiança

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A configuração pré-definida para exames cardíacos, disponível no transdutor S4-1, foi projetada para fornecer imagens cardíacas de alta qualidade. A imagem harmônica de tecidos melhora a visualização das câmaras cheias de sangue e das estruturas do tecido cardíaco. O fluxo colorido pode ser utilizado em altas taxas de fluxo para uma visualização rápida da função cardíaca.

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Diagnóstico por imagem pulmonar
Diagnóstico por imagem pulmonar

Diagnóstico por imagem pulmonar

A predefinição “Pulmão” foi projetada para destacar os artefatos comumente observados em imagens pulmonares e permite a fácil visualização do deslizamento pulmonar na interface pleural. A predefinição “Pulmão” é compatível com todos os transdutores Lumify.

Diagnóstico por imagem pulmonar

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Exames abdominais versáteis
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Exames abdominais versáteis

A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

Exames abdominais versáteis

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A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

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A predefinição abdominal foi projetada para proporcionar uma penetração robusta e uma exploração versátil da região abdominal. A otimização do fluxo colorido foi projetada para destacar rapidamente o fluxo mais rápido nas artérias abdominais, bem como o fluxo mais lento em órgãos como o rim. A predefinição abdominal está disponível nos transdutores C5-2 e S4-1.

Documentação

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Especificações

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A compra direta do Lumify inclui:
  • Contains Lumify iOS Power Module*, Lumify iOS charging cable,
  • Lumify iOS rigid cable, Lumify iOS mounting plate,
  • Philips designed iPhone or iPad cases (your iOS case of choice),
  • Lumify iOS flex cable, and Carry case
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  • Lumify iOS rigid cable, Lumify iOS mounting plate,
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  • Disponível em alguns países. Consulte o representante da Philips para obter mais detalhes.
  • A compra não inclui um dispositivo inteligente compatível. Para obter uma lista de opções de dispositivos inteligentes compatíveis, acesse: www.philips.com/lumify-compatible-devices.
  • [1] Com base nas dimensões e no peso dos transdutores, sem incluir o dispositivo inteligente.
  • *para as versões aplicáveis

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