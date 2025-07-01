Seus dados continuam sendo seus

O compromisso da Philips com a segurança dos dados dos pacientes significa que, com o Lumify, seus dados e imagens permanecem com você e são armazenados da maneira que você escolher. O Lumify prioriza a segurança dos dados dos pacientes e protege diligentemente as informações, garantindo sua confidencialidade, integridade e disponibilidade. A leitura e a implementação pelo cliente do manual do Sistema de Ultrassom Diagnóstico Philips Lumify intitulado “Funções Compartilhadas para a Segurança do Sistema e dos Dados” (fornecido com cada compra do Lumify) são obrigatórias para a segurança dos dados. O manual detalha os requisitos do cliente e da Philips para proteger os dados no Lumify.