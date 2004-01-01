Desde o usuário inexperiente até o mais experiente em ultrassonografia, todos precisam de informações rápidas e precisas no ponto de atendimento. O Flash Ultrasound System 5100 Point of Care oferece desempenho de ponta e fluxo de trabalho intuitivo da Philips para o ponto de atendimento multiespecialidade. As orientações intuitivas permitem que usuários de diferentes níveis de experiência façam exames de imagens excepcionais de forma eficiente, ajudando a obter um diagnóstico confiante e mais rápido no ponto de atendimento para um rápido encaminhamento dos pacientes. Simplifique e acelere os exames com predefinições personalizáveis, garantindo maior eficiência e facilidade de uso. Confiança na velocidade da vida? Tudo acontece num piscar de olhos.
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Flash 5100: design vertical compacto e robusto, fácil de deslizar
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash 5100: design vertical compacto e robusto, fácil de deslizar
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash 5100: interface touch simples e automatizada
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash 5100: interface touch simples e automatizada
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash 5100: transdutor mL26-8 para excelente visualização
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Flash 5100: transdutor mL26-8 para excelente visualização
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Flash 5100: o poder da tecnologia PureWave e muito mais
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
Flash 5100: o poder da tecnologia PureWave e muito mais
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
Flash 5100: feito especialmente para o ponto de atendimento
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash 5100: feito especialmente para o ponto de atendimento
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash 5100: gerenciamento flexível de dados
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Flash 5100: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live[7], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live[7], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live[7], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Flash 5100: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live[7], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Flash 5100: parceiro de confiança, agora e no futuro
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Flash 5100: parceiro de confiança, agora e no futuro
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Flash 5100: design vertical compacto e robusto, fácil de deslizar
Flash 5100: interface touch simples e automatizada
Flash 5100: transdutor mL26-8 para excelente visualização
Flash 5100: o poder da tecnologia PureWave e muito mais
Flash 5100: design vertical compacto e robusto, fácil de deslizar
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash 5100: design vertical compacto e robusto, fácil de deslizar
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle.[1] Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash 5100: interface touch simples e automatizada
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash 5100: interface touch simples e automatizada
Interface touch simplificada e automatizada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados[1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash 5100: transdutor mL26-8 para excelente visualização
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Flash 5100: transdutor mL26-8 para excelente visualização
Transdutor mL26-8 para excelente visualização
O Flash 5100 POC oferece alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK. O compacto e premiado[2] transdutor de matriz linear Philips mL26-8 permite que você faça imagens do olho ao nervo e outras superfícies, tudo com o mesmo transdutor. O mL26-8 oferece uma melhoria de 70% na penetração de superfícies[3,4] e até 33% de melhoria na resolução lateral de superfícies[3,4].
Flash 5100: o poder da tecnologia PureWave e muito mais
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
Flash 5100: o poder da tecnologia PureWave e muito mais
O poder do PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC também é compatível com vários transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
Flash 5100: feito especialmente para o ponto de atendimento
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash 5100: feito especialmente para o ponto de atendimento
Feito especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[5]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash 5100: gerenciamento flexível de dados
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
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O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[6], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
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Flash 5100: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live[7], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
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Flash 5100: parceiro de confiança, agora e no futuro
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
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Especificações
Sistema
Sistema
Largura
55,9 cm (22 pol.)
Profundidade
54,4 cm (21,4 pol.)
Altura
143,8 cm (56,6 pol.) - 166,6 cm (65,6 pol.)
Peso
54,4 kg (119,9 lb)/com bateria: 56,6 kg (124,8 lb)
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