O poder da tecnologia PureWave e muito mais

A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.