O Flash 5100 POC Pro oferece desempenho de ponta e fluxo de trabalho intuitivo da Philips para pontos de atendimento multiespecialidade, incluindo recursos cardíacos avançados. Desde o usuário inexperiente até o mais experiente em ultrassonografia, todos precisam de informações rápidas e precisas no ponto de atendimento. A orientação para recursos como a fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca permite aos usuários de diferentes níveis de experiência obter imagens excepcionais de forma eficiente, ajudando a obter um diagnóstico mais rápido e confiante. Simplifique e acelere os exames com predefinições personalizáveis para eficiência e facilidade de uso. Confiança na velocidade da vida? Tudo acontece num piscar de olhos.
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Flash US 5100 POC Pro: compacto e fácil em espaços apertados
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash US 5100 POC Pro: compacto e fácil em espaços apertados
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash US 5100 POC Pro: interface touch simples e automatizada
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash US 5100 POC Pro: interface touch simples e automatizada
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash US 5100 POC Pro: AutoStrain para avaliação cardíaca
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Flash US 5100 POC Pro: AutoStrain para avaliação cardíaca
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Flash US 5100 POC Pro: potência PureWave e além
O poder da tecnologia PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder da tecnologia PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder da tecnologia PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
Flash US 5100 POC Pro: feito para o ponto de atendimento
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash US 5100 POC Pro: feito para o ponto de atendimento
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash US 5100 POC Pro: gestão flexível de dados
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Flash Ultrasound System 5100 POC Pro: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Flash Ultrasound System 5100 POC Pro: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Flash US 5100 POC Pro: parceiro confiável hoje e sempre
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC Pro é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC Pro é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC Pro é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Flash US 5100 POC Pro: parceiro confiável hoje e sempre
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC Pro é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Flash US 5100 POC Pro: compacto e fácil em espaços apertados
Flash US 5100 POC Pro: interface touch simples e automatizada
Flash US 5100 POC Pro: AutoStrain para avaliação cardíaca
Flash US 5100 POC Pro: compacto e fácil em espaços apertados
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash US 5100 POC Pro: compacto e fácil em espaços apertados
Design vertical robusto e compacto que desliza facilmente em espaços apertados
A grande tela sensível ao toque de 21,5 polegadas com vidro antirreflexo oferece visibilidade ideal e pode ser usada mesmo com luvas. O painel de controle possui botões grandes e fáceis de usar, fornecendo feedback tátil para melhorar o fluxo de trabalho. 93% dos usuários valorizaram a flexibilidade de escolher entre a tela sensível ao toque e o painel de controle [1]. Testado extensivamente por um ciclo de vida de 7 anos, o Flash 5100 POC Pro continua funcionando mesmo após dezenas de milhares de ciclos de travamento/destravamento de freio e ajustes no painel de controle, quilômetros de deslocamento e os solavancos e colisões que fazem parte da vida de um sistema de ponto de atendimento.
Flash US 5100 POC Pro: interface touch simples e automatizada
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash US 5100 POC Pro: interface touch simples e automatizada
Interface simplificada baseada em toque e automação para orientação integrada
A interface simplificada, baseada em toque, e os recursos de automação permitem operação intuitiva com orientação integrada. 91% dos usuários acharam a orientação integrada benéfica tanto para os menos experientes quanto para os mais avançados [1]. Os algoritmos de visualização de agulhas orientam o posicionamento preciso das agulhas, mesmo em pacientes tecnicamente difíceis. Os controles de pós-processamento permitem maior flexibilidade durante exames rápidos, permitindo que os usuários ajustem as imagens para obter ótimos resultados.
Flash US 5100 POC Pro: AutoStrain para avaliação cardíaca
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Flash US 5100 POC Pro: AutoStrain para avaliação cardíaca
Fração de ejeção AutoStrain para avaliação cardíaca confiante
Além de um alto desempenho em anestesia, atendimento crítico, medicina de emergência e MSK, o Flash 5100 POC Pro oferece recursos abrangentes, incluindo avaliação cardíaca avançada. A fração de ejeção AutoStrain permite uma medição robusta e reprodutível global de deformação longitudinal e fração de ejeção com o apertar de um único botão. O sistema também é compatível com os transdutores S5-1, S8-3, X7-2t e X8-2t para avaliação cardíaca de adultos e crianças.
Flash US 5100 POC Pro: potência PureWave e além
O poder da tecnologia PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder da tecnologia PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
O poder da tecnologia PureWave e muito mais
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
A tecnologia premium de cristais PureWave oferece qualidade de imagem excepcional, profundidade de penetração e resolução para diagnóstico preciso em vários tipos de pacientes. O Flash 5100 POC Pro também é compatível com uma ampla variedade de transdutores avançados xMatrix e sem a tecnologia PureWave da Philips. Além disso, os algoritmos xRes e SonoCT melhoram a qualidade da imagem e reduzem ruído e artefatos, a inteligência iScan oferece otimização rápida de imagens e sinais Doppler com o apertar de um botão e o Auto Scan identifica automaticamente o tipo de tecido e ajusta continuamente o ganho da imagem.
Flash US 5100 POC Pro: feito para o ponto de atendimento
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash US 5100 POC Pro: feito para o ponto de atendimento
Desenvolvido especialmente para o ponto de atendimento
O Flash 5100 POC Pro apresenta uma estrutura robusta e de fácil manutenção em alumínio de grau automotivo, com um suporte integrado de transdutores acima da tela que mantém os cabos organizados e fora do chão. As alças podem ser posicionadas para facilitar o deslocamento. As superfícies são fáceis de limpar, com o mínimo de botões, e o painel de controle possui certificação IPX2. A grande tela vertical sensível ao toque foi projetada para facilitar a limpeza e a higienização[2]. O sistema possui um modo especial de limpeza com travamento.
Flash US 5100 POC Pro: gestão flexível de dados
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Gerenciamento flexível de dados
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
O fluxo de trabalho baseado em pedidos e encontros (OBW/EBW) oferece fácil conexão com sistemas de informação hospitalar, incluindo Qpath[3], PACS, internação/alta/transferência (ADT), PEP e pedidos de ultrassonografia. Este sistema foi projetado para o futuro, apresentando softwares de ponto de atendimento aprimorados com capacidades como segurança aprimorada e funcionalidade USB para oferecer maior versatilidade. O Flash 5100 POC Pro ajuda você a enfrentar os desafios atuais das POC e a acomodar as inovações do futuro com um sistema pronto para o futuro, construído para durar, com formação clínica contínua, serviço e suporte valiosos.
Flash Ultrasound System 5100 POC Pro: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Flash Ultrasound System 5100 POC Pro: teleultrassonografia Collaboration Live
Teleultrassonografia Collaboration Live
Use conhecimento especializado mais amplo diretamente do sistema de ultrassonografia usando o Collaboration Live [4], com teleultrassonografia multiusuário para acesso a outros membros da equipe que oferece suporte a decisões e treinamento. Até seis usuários podem conversar, enviar mensagens de texto, compartilhar tela e transmitir vídeos diretamente do sistema de ultrassonografia para acessar vários recursos clínicos à distância, permitindo um tempo de diagnóstico mais rápido. Dê aos pacientes acesso ao conhecimento da sua equipe, independentemente da localização.
Flash US 5100 POC Pro: parceiro confiável hoje e sempre
Parceiro de confiança, agora e no futuro
O Flash 5100 POC Pro é baseado em 30 anos de tecnologia de ultrassonografia e 130 anos de experiência da Philips em imagem médica de alta qualidade. Ele utiliza o conhecimento comprovado da Philips em imagem geral, imagem cardiovascular, saúde da mulher e muito mais, tudo para ajudar você a tratar suas pacientes com confiança. Os serviços de ultrassonografia da Philips estão com você durante toda a vida útil do seu sistema de imagem, desde o planejamento até a substituição, ajudando você a obter o máximo valor do seu investimento em ultrassonografia.
Parceiro de confiança, agora e no futuro
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Especificações
Sistema
Sistema
Largura
55,9 cm (22 pol.)
Profundidade
54,4 cm (21,4 pol.)
Altura
143,8 cm (56,6 pol.) - 166,6 cm (65,6 pol.)
Peso
54,4 kg (119,9 lb)/com bateria: 56,6 kg (124,8 lb)
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
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