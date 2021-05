O que significam os símbolos do Philips Shaver?

Se você quiser saber o que significam os símbolos e as luzes indicadoras do seu Philips Shaver, leia nossa explicação neste artigo.

Luzes de carregamento Dependendo do modelo do seu barbeador, você pode ver diferentes sinais indicadores de carregamento no aparelho.

Em alguns barbeadores, você pode ver três barras verticais.

Nesses barbeadores, quando a bateria está prestes a acabar, o indicador pisca na cor laranja. Durante o carregamento, essa luz pode ser branca, verde ou azul, dependendo do modelo do seu barbeador.



Em alguns modelos, você pode ver três barras horizontais como um indicador de carregamento.

Nesses barbeadores, as barras se acendem para indicar o nível da bateria. Quando a barra inferior pisca em laranja, significa que a bateria está quase descarregada.

Assim que o barbeador estiver totalmente carregado, a luz permanecerá acesa por 15 ou 30 minutos e depois desligará automaticamente para economizar energia.





Desconectar para uso Alguns Philips Shavers só podem ser usados ​​sem fio. Se você tentar ligar esses barbeadores enquanto eles ainda estiverem conectados na tomada, um símbolo de desligamento ficará piscando como um lembrete para desconectar o barbeador.

Ponto de exclamação Cabeças de corte travadas : Se você vir o ponto de exclamação com um símbolo de torneira e de cabeça de corte, significa que o motor do barbeador não pode mais funcionar porque as cabeças de corte estão sujas ou danificadas. Quando isso acontecer, você deve limpar ou substituir as cabeças de corte.

Objeto metálico na base de carregamento: Se houver um ponto de exclamação piscando na base Qi, significa que há um objeto metálico nela. Isso fará com que a base Qi desligue automaticamente. Retire o objeto e reinicie a base de carregamento depois de 5 minutos. Se você vir um ponto de exclamação piscando no seu Philips Shaver, isso pode ter alguns motivos.

: O barbeador pode superaquecer devido a uma sobrecarga. Quando isso acontecer, o barbeador desligará automaticamente. Deixe-o esfriar por alguns minutos e tente ligá-lo novamente. Objeto metálico na base de carregamento: Se houver um ponto de exclamação piscando na base Qi, significa que há um objeto metálico nela. Isso fará com que a base Qi desligue automaticamente. Retire o objeto e reinicie a base de carregamento depois de 5 minutos. Se você vir um ponto de exclamação piscando no seu Philips Shaver, isso pode ter alguns motivos.

Lembrete de limpeza Para fazer a manutenção do seu Philips Shaver, a limpeza deve fazer parte da sua rotina diária. Dependendo do modelo do seu barbeador, você poderá ver alguns símbolos indicando que está na hora de limpar o barbeador. Pode ver um símbolo de torneira (imagem 1) ou três gotas em formato triangular (imagem 2). Alguns barbeadores que podem ser limpos no Quick Clean Pod também terão um ícone em formato de banana acima das três gotas.

Trava para viagem Você pode travar seu Philips Shaver quando estiver viajando para garantir que ele não ligue acidentalmente.



Para ativar a trava para viagem, pressione o botão ligar/desligar do barbeador por três segundos. Quando a trava para viagem está ativada, um símbolo de cadeado pisca no barbeador.



Para desativar a trava para viagem, pressione o botão ligar/desligar do barbeador por três segundos. O símbolo de cadeado começa a piscar e, em seguida, fica aceso continuamente para indicar que o barbeador está pronto para ser usado novamente.



Substituição das cabeças de corte Para fazer a manutenção do seu Philips Shaver, é importante substituir as cabeças de corte com frequência. Dependendo do modelo do seu barbeador, você pode ver um símbolo de cabeça de corte piscando no aparelho ou ouvir um bipe como um lembrete para substituir as cabeças de corte.



Para a maioria dos modelos de barbeador, as cabeças de corte devem ser substituídas a cada dois anos. Para instruções sobre como substituir as cabeças de corte do seu barbeador, consulte o manual do usuário.



Nota: Depois de substituir as cabeças de corte, reinicie o barbeador pressionando o botão ligar/desligar por alguns segundos.

Símbolo de banheira e torneira Se vir um símbolo de chuveiro ou banheira impresso na parte traseira do seu Philips Shaver, significa que seu barbeador é à prova d'água e pode ser utilizado com segurança debaixo d'água enquanto você toma banho.



Um símbolo de torneira impresso na parte traseira do seu Philips Shaver indica que seu barbeador é lavável e pode ser limpo com água. No entanto, isso não significa que você pode usá-lo no chuveiro ou na banheira.



Um símbolo de torneira com um risco significa que seu barbeador não é lavável e deve ser limpo sem água.

Símbolo de notificação Quando houver uma mensagem importante para você no aplicativo Philips GroomTribe, o símbolo de notificação acenderá no barbeador S7000.

Símbolo de barbear sensível O barbeador Philips S7000 mostra os símbolos S e XS. O símbolo S diz respeito às configurações de barbear para peles sensíveis e o XS, para peles extremamente sensíveis. Você pode selecionar essas configurações por meio do aplicativo Philips GroomTribe.



Nota: Lembre-se de que os símbolos no seu Philips Shaver variam de acordo com o tipo do modelo. Para uma visão geral completa dos símbolos e das luzes indicadoras no seu barbeador, consulte o manual do usuário.

Feedback de movimento

Quando terminar de barbear, você receberá feedback no cabo do barbeador. O ícone de feedback de movimento acende em várias cores, dando feedback sobre o seu barbear no geral. Quando você se barbeia com o movimento correto (movimentos circulares), o ícone de feedback de movimento acende na cor verde.

Quando o movimento de barbear pode ser melhorado, o ícone de feedback de movimento acende na cor laranja. Consulte o aplicativo para obter detalhes e receber dicas. Os modelos de barbeador Philips mais recentes vêm com a tecnologia SenseIQ. Esses barbeadores têm um ícone de sensor de movimento exibido neles.

Ícone de torneira O símbolo de torneira começa a piscar no seu barbeador ao desligá-lo, como um lembrete para limpá-lo.

Três gotas Na maioria dos modelos mais recentes de barbeadores, você também verá três gotas abaixo de um ícone azul em formato de banana como lembrete de limpeza.

Quando você desliga o barbeador, as três gotas começam a piscar como um lembrete para limpá-lo no Quick Clean Pod.

Quando as luzes permanecem acesas, significa que o programa de limpeza está em andamento.

Se você retirar o barbeador do Philips Quick Clean Pod ou pressionar o botão ligar/desligar durante o programa de limpeza, e as três gotas começarem a piscar rapidamente, significa que o processo de limpeza foi interrompido antes da conclusão.

Para retomar o programa de limpeza, coloque o barbeador de volta no aparelho de limpeza em até 4 segundos. Se este período de tempo for ultrapassado, o programa de limpeza terá de ser reiniciado; basta pressionar novamente o botão ligar/desligar do barbeador.

Ícone em formato de banana Além das três gotas, o ícone azul em formato de banana também começa a piscar quando a limpeza está em andamento.

Se você retirar o barbeador do Philips Quick Clean Pod ou pressionar o botão ligar/desligar durante o programa de limpeza, e o ícone começar a piscar lentamente, significa que o processo de limpeza foi interrompido antes da conclusão.

Para retomar o programa de limpeza, coloque o barbeador de volta no aparelho de limpeza em até 4 segundos. Se este período de tempo for ultrapassado, o programa de limpeza terá de ser reiniciado; basta pressionar novamente o botão ligar/desligar do barbeador.