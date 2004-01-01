Você pode usar qualquer espuma ou gel de barbear disponível comercialmente para um barbear úmido com seu barbeador elétrico Philips Wet & Dry.

Embora o barbear úmido exija mais energia e possa consumir a bateria do barbeador mais rapidamente, isso não afeta seu desempenho.

Nota: antes de molhar o seu barbeador, sempre verifique se ele é à prova d’água. Consulte o manual do usuário (também disponível online) ou verifique a parte traseira do seu barbeador para identificar um ícone de torneira ou banheira.