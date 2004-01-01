Termos de pesquisa

Qual espuma ou gel posso usar com meu barbeador Philips?

Publicado em 05 de março de 2025

Você pode usar qualquer espuma ou gel de barbear disponível comercialmente para um barbear úmido com seu barbeador elétrico Philips Wet & Dry.

Embora o barbear úmido exija mais energia e possa consumir a bateria do barbeador mais rapidamente, isso não afeta seu desempenho. 

Nota: antes de molhar o seu barbeador, sempre verifique se ele é à prova d’água. Consulte o manual do usuário (também disponível online) ou verifique a parte traseira do seu barbeador para identificar um ícone de torneira ou banheira.

