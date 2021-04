Como obter os melhores resultados com o barbeador Philips?

Para obter os melhores resultados do seu barbeador Philips, siga nossas dicas e truques descritos abaixo.

Permita que sua pele tenha um período de ajuste

Se você é um novo usuário do barbeador Philips, tenha em mente que sua pele precisa se adaptar ao barbeador elétrico. Isso significa que sua pele pode ficar um pouco irritada no começo. Permita-se um período de ajuste de duas a três semanas com o novo Philips Shaver.



Você também pode usar um hidratante suave ou loção pós-barba para minimizar a irritação da pele após o barbear.