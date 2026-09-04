Como posso limpar meu barbeador Philips?

Para uma higiene extra, você pode usar o Philips UV Power Charger e o UV Cube em conjunto com a limpeza regular e profunda (conforme detalhado nas seções acima).

Certifique-se de que o barbeador esteja seco antes de usar os acessórios UV.

Nota: o UV Power Charger e o UV Cube são compatíveis apenas com modelos específicos de barbeadores. Esses acessórios ajudam a remover bactérias do barbeador, mas não substituem a limpeza regular.