ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Como posso limpar meu barbeador Philips?

Limpe o barbeador Philips regularmente para garantir que ele permaneça em perfeitas condições e sempre tenha um excelente desempenho. Abaixo, você encontrará uma explicação sobre como fazer a limpeza, e mais instruções detalhadas podem ser consultadas no manual do usuário fornecido com o seu barbeador.

Se o desempenho do seu barbeador diminuiu, consulte a seção "Limpeza completa" abaixo.

Assista a este vídeo para um resumo das informações deste artigo. Ative as legendas no YouTube para visualizar o texto no seu idioma.

Embora os modelos de barbeador possam variar, os mesmos princípios de limpeza se aplicam a todos os barbeadores Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: S1882/00 , S7887/35 , XP9402/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte