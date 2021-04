Como posso limpar meu barbeador Philips?

Para saber como limpar seu barbeador Philips, siga as instruções abaixo com base no barbeador que você tem. Antes de limpar o barbeador, verifique sempre se ele é à prova d'água, procurando um símbolo de torneira ou banheira impresso na sua parte traseira.



Recomendamos limpar o barbeador após cada barbear para obter o desempenho ideal. Dependendo do modelo do barbeador, você poderá ver um símbolo de notificação piscando no barbeador como um lembrete para limpá-lo.

Para obter instruções exatas de limpeza do modelo do barbeador, consulte o manual do usuário.