Como posso limpar meu barbeador Philips?

Limpe o barbeador Philips regularmente para garantir que ele permaneça em perfeitas condições e sempre tenha um excelente desempenho. Abaixo, você encontrará uma explicação sobre como fazer a limpeza, e mais instruções detalhadas podem ser consultadas no manual do usuário fornecido com o seu barbeador.
Se o desempenho do seu barbeador diminuiu, consulte a seção "Limpeza completa" abaixo.
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Embora os modelos de barbeador possam variar, os mesmos princípios de limpeza se aplicam a todos os barbeadores Philips. Leia as informações abaixo na íntegra para obter mais detalhes.
Para evitar danos ao barbeador, sempre verifique se ele é à prova d'água antes de limpá-lo. Os barbeadores à prova d'água têm uma pequena torneira (figura 1) ou um símbolo de banheira (figura 2) impresso na alça. Se o seu aparelho tiver um ícone de torneira riscado (figura 3) impresso na alça, ele não deve ser limpo com água.
Desconecte o barbeador da tomada antes de limpá-lo.
A Philips recomenda uma limpeza rápida do barbeador após cada uso para minimizar o acúmulo de pelos e resíduos ao redor das cabeças de corte.
Para barbeadores à prova d'água: ligue o barbeador e enxágue toda a unidade de corte (a parte superior do aparelho) sob água morna corrente. Desligue seu barbeador.
Dependendo do modelo do barbeador, você pode abrir a unidade de corte pressionando o botão de liberação ou puxando suavemente a parte superior. Isso permite que você enxágue a parte interna da unidade de corte. Deixe tudo secar naturalmente antes de seu próximo barbear. As ilustrações abaixo demonstram como limpar dois modelos comuns de barbeadores à prova d’água.
Para barbeadores a seco: com o barbeador desligado, sopre a parte superior da unidade de corte para remover pelos soltos e resíduos.
Dependendo do modelo do barbeador, você pode abrir a unidade de corte pressionando o botão de liberação ou puxando suavemente a parte superior. Isso permite que você limpe a parte interna da unidade de corte. Você pode fazer isso usando a escova de limpeza fornecida com o barbeador ou um pincel limpo e macio (ou semelhante).
Se você tiver um sistema SmartClean ou um Quick Clean Pod para seu barbeador Philips, poderá usá-lo para limpar o aparelho após cada barbear. O uso do sistema de limpeza substitui as etapas regulares de limpeza mencionadas na seção acima.
No entanto, uma limpeza profunda ainda é necessária mensalmente (consulte os detalhes abaixo).
A Philips recomenda a limpeza completa do barbeador pelo menos uma vez ao mês ou sempre que o desempenho do aparelho diminuir. Para uma limpeza completa, é necessário remover as cabeças de corte.
Abaixo, você encontra ilustrações mostrando como remover e limpar as cabeças de corte de dois tipos comuns de barbeadores Philips. Para instruções detalhadas sobre o seu modelo específico, consulte a Pergunta frequente "Como remover as cabeças de corte do meu barbeador Philips" ou o manual do usuário.
Para barbeadores à prova d'água: após remover as cabeças de corte, limpe separadamente os cortadores e protetores. Observe que cada cortador e protetor formam um conjunto exclusivo, então evite misturá-los. Após a limpeza, deixe todas as peças secarem ao ar antes do próximo uso.
Para barbeadores secos: use a escova de limpeza fornecida (ou outra escova macia e limpa) para limpar as cabeças de corte após removê-las. Remova o cortador do protetor e remova todos os pelos visíveis. Observe que cada cortador e protetor formam um conjunto exclusivo, então evite misturá-los.
Para uma higiene extra, você pode usar o Philips UV Power Charger e o UV Cube em conjunto com a limpeza regular e profunda (conforme detalhado nas seções acima).
Certifique-se de que o barbeador esteja seco antes de usar os acessórios UV.
Nota: o UV Power Charger e o UV Cube são compatíveis apenas com modelos específicos de barbeadores. Esses acessórios ajudam a remover bactérias do barbeador, mas não substituem a limpeza regular.
Se o seu barbeador Philips tiver um aparador retrátil ou acessórios para encaixe, como um aparador preciso, aparador de pelos do nariz ou para estilo de barba, todos eles podem ser limpos em água corrente.
Deixe os acessórios secarem ao ar livre antes do uso seguinte.
Dica: Para um desempenho ideal, lubrifique os dentes do aparador retrátil com uma gota de óleo mineral a cada seis meses.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:S1882/00 , S7887/35 , XP9402/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›