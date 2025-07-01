Suporte da Philips Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?

Estamos constantemente trabalhando para aumentar a durabilidade dos barbeadores Philips, reduzir nosso impacto ambiental e proporcionar uma melhor experiência para você, usuário dos nossos produtos.

Se o seu barbeador Philips parar de funcionar durante o período de garantia, clique aqui para solicitar um reparo ou uma troca. Nesta página, você também poderá verificar se o seu produto ainda está coberto pela garantia.

Como a maioria dos barbeadores Philips é projetada para ser à prova d'água, não recomendamos realizar a substituição da bateria em casa. Abrir o corpo do seu barbeador pode comprometer sua vedação, podendo causar danos ao aparelho ou até mesmo riscos de segurança.

Dica: consulte o artigo de solução de problemas "Meu barbeador Philips não está funcionando", pois muitos problemas comuns podem ser confundidos com falha na bateria.