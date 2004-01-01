Termos de pesquisa

Posso substituir a bateria do meu barbeador Philips?

Publicado em 05 de março de 2025

Estamos constantemente trabalhando para aumentar a durabilidade dos barbeadores Philips, reduzir nosso impacto ambiental e proporcionar uma melhor experiência para você, usuário dos nossos produtos.

Se o seu barbeador Philips parar de funcionar durante o período de garantia, clique aqui para solicitar um reparo ou troca. Nesta página, você também poderá verificar se o seu produto ainda está coberto pela garantia.

A maioria dos barbeadores Philips foi projetada para ser à prova d’água, por isso, recomendamos que a substituição da bateria seja feita apenas por uma Assistência técnica autorizada. Abrir o corpo do seu barbeador pode comprometer sua vedação, podendo causar danos ao aparelho ou até mesmo riscos de segurança.

Dica: consulte o artigo de solução de problemas "Meu barbeador Philips não está funcionando", pois muitos problemas comuns podem ser confundidos com falha na bateria.

Barbeador Philips Série i9000

A bateria do Philips Série i9000 pode ser substituída a qualquer momento durante a vida útil do barbeador (inclusive após o fim da garantia) em uma Assistência técnica da Philips.

Clique aqui para solicitar este serviço. 

Perguntas frequentes

