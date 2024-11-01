Motorizado e impressionantemente rápido, o Philips Image Guided Therapy Mobile C-arm System 9000 – Zenition 90 Motorized é um arco cirúrgico intuitivo que oferece qualidade de imagem de última geração de forma eficiente para os procedimentos mais desafiadores. O sistema permite fluxos de trabalho automatizados com seus versáteis controles de movimento, imagem e soluções avançadas de software.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Independência na sala de cirurgia
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Independência na sala de cirurgia
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Alta potência e resistência
Alta potência e resistência
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Alta potência e resistência
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Alta potência e resistência
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Maior controle
Maior controle
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
Maior controle
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
Maior controle
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
Movimento seguro e preciso
Movimento seguro e preciso
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
Movimento seguro e preciso
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
Movimento seguro e preciso
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Maior controle e eficiência
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
Retorne rapidamente às posições salvas
Retorne rapidamente às posições pré-salvas
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Retorne rapidamente às posições pré-salvas
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Retorne rapidamente às posições pré-salvas
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Coordenação suave e eficiente
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Independência na sala de cirurgia
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Independência na sala de cirurgia
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Tenha flexibilidade e independência controlando o movimento do arco cirúrgico por meio do operador ao lado da mesa. Use a motorização rápida e suave de 4 eixos ao lado da mesa, evitando quebras de esterilidade. Ative os movimentos de angulação e rotação com um único controle, para um controle ideal em velocidades variáveis de até 15 graus por segundo. 90% dos usuários acreditam que o movimento motorizado pode ajudar a economizar tempo durante os procedimentos.¹
Alta potência e resistência
Alta potência e resistência
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Alta potência e resistência
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Alta potência e resistência
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Realize uma variedade de procedimentos mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas, com potência de 25 kW ou 15 kW, e tenha uma qualidade excelente de imagem. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aumentam ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e tempo de procedimento mais longos para apoiar procedimentos difíceis.
Maior controle
Maior controle
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
Maior controle
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
Maior controle
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e deslize pelas imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o operador ao lado da mesa e o módulo de tela sensível ao toque podem ajudar a acelerar procedimentos.²
Movimento seguro e preciso
Movimento seguro e preciso
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
Movimento seguro e preciso
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
Movimento seguro e preciso
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
A motorização suave do Zenition 90 Motorized oferece maior controle e independência, enquanto o sistema de prevenção de colisões BodyGuard permite que os usuários aproveitem ao máximo sua alta velocidade. O BodyGuard, com seus sensores instalados dentro do detector do arco cirúrgico, detecta o corpo do paciente à distância, evitando contato não intencional.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
Otimize o fluxo de trabalho e reduza o esforço manual
O carrinho pedestal otimiza ainda mais o fluxo de trabalho da sala de cirurgia. Com o controle de imagem e movimento acoplados ao carrinho, o resultado é uma estação móvel de controle eficaz. Freios eletromagnéticos reduzem o esforço necessário para travar ou desbloquear movimentos do arco cirúrgico pressionando os botões localizados em cada lado do suporte do arco cirúrgico. Alterne facilmente do modo motorizado para o manual pressionando um único botão.
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos.³
Maior controle e eficiência
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação à aquisição de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao carrinho pedestal. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos.⁴
Retorne rapidamente às posições salvas
Retorne rapidamente às posições pré-salvas
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Retorne rapidamente às posições pré-salvas
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Retorne rapidamente às posições pré-salvas
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Nos casos em que o arco cirúrgico precisa ser reposicionado várias vezes, simplifique o fluxo de trabalho e diminua o tempo gasto usando o recurso de controle de posição automático. Ative-o diretamente do operador ao lado da mesa para retornar a qualquer uma das três posições salvas, com precisão e rapidez, pressionando apenas um botão.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo uma escolha de um QI personalizado.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart apoiam ainda mais os esforços para obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Coordenação suave e eficiente
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
O Zenition 90 Motorized oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões se concentrem totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem rapidamente familiares. Se for usado o sistema em modo manual, o fluxo de trabalho unificado reduz falhas de comunicação graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação de cores.
Especificações
Geração de raios X
Geração de raios X
Gerador de raios X
Gerador monobloco de alta frequência de 40 KHz
X-ray tube
Ânodo giratório (tubo)
Maximum generator output
15 kW ou 25 kW
Flat detector
Flat detector
Detector plano
Detector de silício amorfo Trixell
Matrix size
FD12: 1344 x 1344 pixels FD17: 1956 x 1956 pixels
Área do detector
FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Pixel pitch
154 μm
Conectividade
Conectividade
Armazenamento USB
PNG, MP4, BMP
Transferência de dados sem fio
Padrão
Entrada de vídeo (opcional)
S-Vídeo, DVI (digital e analógico), SDI
Pacote avançado DICOM/IHE
Gerenciamento da lista de trabalho da modalidade, etapa do procedimento da modalidade executada, confirmação de armazenamento
Saída de vídeo digital
2 conectores DVI para o monitor ao vivo e de referência
Opções
Opções
Interface do injetor
Disponível
Contorno vascular automático
Realize automaticamente a detecção e o contorno 2D das estruturas de vasos na imagem
Geometria
Geometria
Motorização
Controle total da motorização de 4 eixos por meio do operador ao lado da mesa
C-arc
Arco cirúrgico codificado por cores, totalmente contrabalanceado
Profundidade do arco cirúrgico
73 cm/28,7"
Source Image Distance
99,3 cm/39,1"
Angulation
Rotação de 140° (+90°/-50°), velocidade máx.: 15°/s
1. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. A resposta é baseada em 50 clínicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
2. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. A resposta foi baseada em 25 médicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
3. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. A resposta é baseada em 49 clínicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
4. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. A resposta é baseada em 44 clínicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
As reduções na dose de raio X referem-se a características específicas e variam de acordo com os parâmetros de dose selecionados.
Algumas imagens clínicas mostradas são do Zenition 70 e do Veradius Unity e não representam a qualidade final da imagem do Zenition 90 Motorized.
Os sistemas Zenition 90 Motorized estão disponíveis para venda em um número limitado de países. Consulte seu representante local da Philips.
Alguns recursos mostrados são opcionais para o Zenition 90 Motorized.
A representação real do produto pode variar.
A Philips se reserva o direito de fazer alterações às especificações e/ou de descontinuar qualquer produto, a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação, e não será responsável por quaisquer consequências resultantes do uso desta publicação.
Entre em contato com seu representante da Philips para obter as informações mais atualizadas.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.