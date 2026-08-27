Aviso legal

1. Resultados de testes de usabilidade conduzidos em novembro de 2013 pela Use-Lab GmbH com 30 médicos dos EUA, em procedimentos simulados com sistemas móveis de raios X da Philips em ambiente de sala cirúrgica simulada.

2. Os contratos de prestação de serviços qualificáveis estão disponíveis com Technology Maximizer.

3. As imagens clínicas são da Veradius Unity e não representam a qualidade final da imagem dos sistemas Zenition 70 com arco cirúrgico móvel.

Os sistemas Zenition 70 estão disponíveis para venda em um número limitado de países. Consulte seu representante local da Philips.

Alguns recursos mostrados são opcionais para o Zenition 70.

A representação real do produto pode variar.

A Philips se reserva o direito de fazer alterações às especificações e/ou de descontinuar qualquer produto, a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação, e não será responsável por quaisquer consequências resultantes do uso desta publicação.

Entre em contato com seu representante da Philips para obter as informações mais atualizadas.