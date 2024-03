Alcance a máxima autonomia do usuário

Posicione convenientemente o arco cirúrgico em C do lado da mesa, com a ajuda de controles para freios eletromagnéticos montados na alça do cirurgião na carcaça do detector. O Controle do Cirurgião permite que você simplesmente destrave os freios pressionando um botão e posicione o arco cirúrgico rapidamente. Esse recurso acelera seu fluxo de trabalho cirúrgico e reduz sua dependência da equipe cirúrgica. Um total de 84% dos usuários acredita que a combinação do Controle do Cirurgião e do Touch Screen Module pode reduzir a necessidade de pessoal de apoio.¹