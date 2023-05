Reduza os erros de comunicação com o fluxo de trabalho Unify¹

A geração de imagens se torna mais fácil com os auxílios de navegação seguindo os princípios do fluxo de trabalho Unify. Esse fluxo de trabalho traz controle e manuseio intuitivos para o Zenition 10, aprimorando o trabalho em equipe. Os recursos do fluxo de trabalho Unify incluem ClearGuide e codificação por cores. Isso pode reduzir a falta de comunicação durante a geração de imagens para ajudar as equipes cirúrgicas a se concentrar no paciente, em vez de discussões técnicas. Com seu design uniforme e controles fáceis de usar, os operadores rapidamente se sentem confortáveis usando o sistema.