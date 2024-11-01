Experimente clareza e flexibilidade excepcionais de imagem para uma grande variedade de procedimentos com o Philips Image Guided Therapy System Mobile C-arm 9000 – Zenition 90. Esse sistema fácil de usar fortalece nossa comprovada série Zenition com novos fluxos de trabalho automatizados e maior consistência de imagem. Aproveite o módulo de tela sensível ao toque para ter controle de imagem a partir de áreas estéreis na sala de cirurgia, para ainda mais eficiência.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Potência e resistência para procedimentos complexos
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Potência e resistência para procedimentos complexos
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Independência na sala de cirurgia
Independência na sala de cirurgia
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Independência na sala de cirurgia
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Independência na sala de cirurgia
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Interface fácil de usar
Interface fácil de usar
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
Interface fácil de usar
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
Interface fácil de usar
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
Maior controle e eficiência
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Coordenação suave e eficiente
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
Retorne rapidamente às posições salvas
Retorne rapidamente às posições salvas
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Retorne rapidamente às posições salvas
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Retorne rapidamente às posições salvas
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Ambientes clínicos
Ambientes clínicos
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
Ambientes clínicos
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
Ambientes clínicos
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
Registre o que você precisa registrar
Registre o que você precisa registrar
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
Registre o que você precisa registrar
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
Registre o que você precisa registrar
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
Potência e resistência para procedimentos complexos
Potência e resistência para procedimentos complexos
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Potência e resistência para procedimentos complexos
Potência e resistência para procedimentos complexos
O Zenition 90 é projetado para exames de imagem exigentes. Seu gerador de 15 kW fornece potência e autonomia para executar uma variedade de procedimentos com tranquilidade, mesmo com ângulos acentuados e em anatomias densas. A circulação ativa de óleo e o melhor gerenciamento de calor aprimoram ainda mais o desempenho do sistema, permitindo fluoroscopia e procedimentos mais longos.
Independência na sala de cirurgia
Independência na sala de cirurgia
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Independência na sala de cirurgia
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Independência na sala de cirurgia
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Um arco cirúrgico totalmente contrabalançado aumenta a independência do usuário enquanto ajuda a manter os custos de pessoal sob controle. O sistema pode ser facilmente operado por um único cirurgião. O pedestal com rodinhas oferece maior otimização do fluxo de trabalho da sala de cirurgia, com o módulo de tela sensível ao toque, criando uma estação móvel de imagem estéril eficaz, afastada da mesa.
Interface fácil de usar
Interface fácil de usar
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
Interface fácil de usar
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
Interface fácil de usar
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
O módulo de tela sensível ao toque proporciona uma experiência de fácil utilização com uma interface familiar semelhante a um tablet, o que resulta em comunicações sem complicações e maior controle, com a capacidade de gerenciar facilmente as funções de imagem do arco cirúrgico diretamente ao lado da mesa. Ajuste parâmetros da imagem, colime, gire e percorra as imagens, tudo com a ponta do dedo. 96% dos médicos acreditam que o módulo de tela sensível ao toque deu a eles controle total sobre parâmetros de imagem[1].
Maior controle e eficiência
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
Maior controle e eficiência
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
A interface do injetor permite que os usuários iniciem e ajustem injeções de contraste (em relação imagens de raios X) a partir do módulo de tela sensível ao toque ao lado da mesa ou de outras áreas da sala de cirurgia, se estiver conectado ao pedestal com rodinhas. Essa interface pode ser combinada com o recurso padrão do cronômetro para melhorar ainda mais a usabilidade geral. 97% dos usuários acreditam que a interface do injetor dará aos cirurgiões maior controle sobre os procedimentos[2].
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Delineie rapidamente as bordas vasculares
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Após a injeção de contraste, delineie rapidamente as bordas vasculares ativando a ferramenta de contorno vascular automático na imagem de subtração de qualquer lugar na sala de cirurgia. Isso diminui o tempo gasto e pode reduzir a quantidade de agente de contraste necessária, além de aumentar ainda mais a independência. 97% dos usuários acreditam que o contorno vascular automático ajudará a economizar tempo durante os procedimentos[3].
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário
O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.
Coordenação suave e eficiente
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
Coordenação suave e eficiente
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
O Zenition 90 oferece uma variedade de recursos técnicos que ajudam a minimizar distrações, permitindo que os cirurgiões possam focar totalmente em seus pacientes. Um design uniforme ajuda os usuários a se sentirem confortáveis rapidamente, enquanto o fluxo de trabalho Unify reduz mal-entendidos graças a recursos como memória de posição, ClearGuide e codificação por cores. 45% menos falta de comunicação durante o posicionamento por meio de nossos recursos de comunicação de fluxo de trabalho Unify[4].
Retorne rapidamente às posições salvas
Retorne rapidamente às posições salvas
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Retorne rapidamente às posições salvas
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Retorne rapidamente às posições salvas
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Acelere o reposicionamento e encontre o posicionamento certo de primeira ao recuperar posições armazenadas do arco cirúrgico usando a função de memória de posição. Esse recurso permite que as coordenadas de cada imagem armazenada sejam exibidas, assim como as posições atuais e salvas. Como resultado, os usuários podem levar suavemente o arco cirúrgico de volta à projeção exata necessária.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Alta qualidade de imagem, níveis de dose eficientes
Beneficie-se das tecnologias premium de imagem e do processamento avançado de imagem da Philips para visualizar estruturas complexas e anatomia densa com clareza excepcional. A tecnologia do detector plano gera imagens sem distorção em baixa dose, enquanto nossas ferramentas de software MetalSmart e BodySmart ajudam ainda mais as tentativas de obter imagens corretas de primeira e eficiência na dose.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Aumente a relevância clínica do seu sistema
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Gerencie futuras atualizações de forma eficiente com o programa Technology Maximizer. Juntamente do seu contrato de prestação de serviços da Philips, este programa de atualização de hardware e software mantém seu sistema em condições de última geração durante todo o prazo do contrato. Por uma taxa razoável e previsível, ele combina a segurança clínica, financeira e operacional em um único pacote.
Ambientes clínicos
Ambientes clínicos
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
Ambientes clínicos
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
Ambientes clínicos
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
O Zenition 90 oferece predefinições de imagem otimizadas para todas as suas necessidades, possibilitando a obtenção de imagens certas de primeira. Modos ortopédico e pediátrico são oferecidos de fábrica, com opções adicionais para manejo vascular, cardíaco e da dor.
Registre o que você precisa registrar
Registre o que você precisa registrar
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
Registre o que você precisa registrar
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
Registre o que você precisa registrar
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
A imagem obtida ao apontar e capturar acelera ainda mais o fluxo de trabalho e reduz a complexidade com predefinições de exame em um clique, que são otimizadas para todos os procedimentos. Selecione regiões anatômicas individuais com um único clique.
Especificações
Geração de raios X
Geração de raios X
X-ray tube
Ânodo giratório (tubo)
Gerador de raios X
Gerador monobloco de alta frequência com 40 kHz
Maximum generator output
15
kW
Flat detector
Flat detector
Detector plano
Detector de silício amorfo Trixell
Matrix size
FD12: 1344 x 1344 pixels, FD17: 1956 x 1956 pixels
Área do detector
FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Pixel pitch
154
µm
Conectividade
Conectividade
Armazenamento USB
PNG, MP4, BMP
Transferência de dados sem fio
Padrão
Entrada de vídeo (opcional)
S-vídeo, DVI (digital e analógico), SDI
Pacote avançado DICOM/IHE
Gerenciamento da lista de trabalho da modalidade, etapa do procedimento da modalidade executada, confirmação de armazenamento
Saída de vídeo digital
2 conectores DVI para os monitores ao vivo e de referência
Opcionais
Opcionais
Visualizador de imagem
Visualizador multimodalidade
Dispositivo de mira a laser do tanque
A mira a laser projeta uma mira do tanque de raios X em direção ao detector plano
Interface do injetor
Disponível
Contorno vascular automático
Realize automaticamente a detecção e o contorno 2D das estruturas de vasos na imagem
Memória de posição
Disponível (até três posições)
Geometria
Geometria
Profundidade do arco cirúrgico
73 cm/28,7"
C-arc
Arco cirúrgico codificado por cores, totalmente contrabalanceado
Source Image Distance
99,3 cm/39,1"
Angulation
Rotação de 140° (+90°/-50°)
Posição lateral mais baixa
103 cm/40,6"
Profundidade do arco cirúrgico
Freios manuais para todos os movimentos
Geração de raios X
Geração de raios X
X-ray tube
Ânodo giratório (tubo)
Gerador de raios X
Gerador monobloco de alta frequência com 40 kHz
Flat detector
Flat detector
Detector plano
Detector de silício amorfo Trixell
Matrix size
FD12: 1344 x 1344 pixels, FD17: 1956 x 1956 pixels
FD12: 1344 x 1344 pixels, FD17: 1956 x 1956 pixels
Área do detector
FD12: 21 cm x 21 cm (8,15" x 8,15") FD17: 30 cm x 30 cm (11,86" x 11,86")
Pixel pitch
154
µm
Conectividade
Conectividade
Armazenamento USB
PNG, MP4, BMP
Transferência de dados sem fio
Padrão
Entrada de vídeo (opcional)
S-vídeo, DVI (digital e analógico), SDI
Pacote avançado DICOM/IHE
Gerenciamento da lista de trabalho da modalidade, etapa do procedimento da modalidade executada, confirmação de armazenamento
Saída de vídeo digital
2 conectores DVI para os monitores ao vivo e de referência
Opcionais
Opcionais
Visualizador de imagem
Visualizador multimodalidade
Dispositivo de mira a laser do tanque
A mira a laser projeta uma mira do tanque de raios X em direção ao detector plano
Interface do injetor
Disponível
Contorno vascular automático
Realize automaticamente a detecção e o contorno 2D das estruturas de vasos na imagem
Memória de posição
Disponível (até três posições)
Geometria
Geometria
Profundidade do arco cirúrgico
73 cm/28,7"
C-arc
Arco cirúrgico codificado por cores, totalmente contrabalanceado
Source Image Distance
99,3 cm/39,1"
Angulation
Rotação de 140° (+90°/-50°)
Posição lateral mais baixa
103 cm/40,6"
Profundidade do arco cirúrgico
Freios manuais para todos os movimentos
1. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. Com base nas respostas de 25 médicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
2. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. A resposta é baseada em 44 clínicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
3. Resultados obtidos durante o estudo de fundamentação de alegações realizado em junho de 2022 e maio de 2023 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. A resposta é baseada em 49 clínicos da UE e dos EUA, que responderam a um questionário após um estudo de usabilidade, com tempo adicional de contato prático com o sistema.
4. Resultados obtidos durante os testes de usuário realizados em novembro de 2013 pela Use-Lab GmbH, uma empresa independente. Os testes envolveram 30 médicos nos EUA (15 médicos se juntaram a 15 enfermeiros ou técnicos em radiologia), que realizaram procedimentos simulados usando sistemas móveis de raios X da Philips em um ambiente simulado de sala de cirurgia. Nenhum deles havia trabalhado junto com os outros antes.
As reduções na dose de raios X se referem a características específicas e variam de acordo com os parâmetros de dose selecionados.
Algumas imagens clínicas mostradas são do Zenition 70 e do Veradius Unity e não representam a qualidade final da imagem do Zenition 90.
Os sistemas Zenition 90 estão disponíveis para venda em um número limitado de países. Consulte seu representante local da Philips.
Alguns recursos mostrados são opcionais para o Zenition 90.
A representação real do produto pode variar.
A Philips se reserva o direito de fazer alterações às especificações e/ou de descontinuar qualquer produto, a qualquer momento, sem aviso prévio ou obrigação, e não será responsável por quaisquer consequências resultantes do uso desta publicação.
Entre em contato com seu representante da Philips para obter as informações mais atualizadas.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.
Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.