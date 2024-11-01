Personalize o sistema de acordo com as necessidades do usuário

O recurso de QI personalizado oferece protocolos específicos para aplicação e predefinições personalizáveis que permitem aos usuários otimizar e padronizar a configuração do sistema para diversos procedimentos e pacientes. Simplifique seu uso criando um perfil de usuário único com preferências pessoais para imagem e parâmetros gerais, incluindo a opção de QI personalizado.