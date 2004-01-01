Redefinindo a inovação em imagem. Mais uma vez. Desenvolvido com base no Azurion e com o ClarityIQ, clinicamente comprovado, o SmartIQ leva a imagem com reconhecimento de conteúdo aos procedimentos coronários. Ele distingue com segurança detalhes clinicamente relevantes do ruído de fundo para oferecer precisão excepcional de imagem. O SmartIQ também foi projetado para reduzir a dose de raios X e de contraste. De procedimentos de rotina aos mais complexos, ele oferece a segurança de que os níveis de dose e contraste estão otimizados. Por fim, desenvolvido lado a lado com médicos, o SmartIQ permite que você explore todo o potencial do seu Azurion.
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Conheça o novo mundo de desempenho intervencionista cardíaco e vascular com a Azurion Series 7 com detector plano de 12''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração, ao se fundir com a inovação do fluxo de trabalho, ajuda você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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Migre para uma suíte híbrida com confiança com a Azurion 7 com detector plano de 20''. Essa solução de terapia guiada por imagem de última geração permite que você faça procedimentos abertos e minimamente invasivos em uma única sala. A excelência clínica se integra à inovação do fluxo de trabalho para ajudar você a prestar um atendimento excelente ao paciente e a aumentar a sua eficiência operacional.
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A tecnologia ClarityIQ fornece diagnóstico por imagens de alta qualidade para uma variedade de procedimentos clínicos. Ela oferece excelente visibilidade em níveis baixos de dose de Raios X para pacientes de todos os tamanhos. Vários estudos clínicos em mais de 19.000 pacientes foram publicados sobre a tecnologia ClarityIQ até o momento, revelando uma verdade: dose significativamente menor em áreas clínicas, pacientes e operadores.
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A série de ferramentas de feedback de dosagem para ambientes de raio-X Philips DoseAware demonstra a natureza invisível da radiação em tempo real – e facilita o monitoramento e rastreamento da exposição da equipe médica à radiação durante o turno. Desta forma, ela capacita os cuidadores a assumir o controle e agir imediatamente para proteger sua saúde e bem-estar.
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