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SmartIQ

Tecnologia de imagem coronária de última geração

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Redefinindo a inovação em imagem. Mais uma vez. Desenvolvido com base no Azurion e com o ClarityIQ, clinicamente comprovado, o SmartIQ leva a imagem com reconhecimento de conteúdo aos procedimentos coronários. Ele distingue com segurança detalhes clinicamente relevantes do ruído de fundo para oferecer precisão excepcional de imagem. O SmartIQ também foi projetado para reduzir a dose de raios X e de contraste. De procedimentos de rotina aos mais complexos, ele oferece a segurança de que os níveis de dose e contraste estão otimizados. Por fim, desenvolvido lado a lado com médicos, o SmartIQ permite que você explore todo o potencial do seu Azurion.

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Características
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Em procedimentos coronários, o SmartIQ visa melhorar a qualidade da imagem [1] com o objetivo de proporcionar ao médico a confiança necessária para ver exatamente o que precisa, desde procedimentos de rotina até os mais complexos, sem comprometer a dose. O SmartIQ distingue de forma inteligente e segura as informações clinicamente relevantes da imagem do ruído de fundo, proporcionando uma precisão excepcional da imagem.

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Em procedimentos coronários, o SmartIQ visa melhorar a qualidade da imagem [1] com o objetivo de proporcionar ao médico a confiança necessária para ver exatamente o que precisa, desde procedimentos de rotina até os mais complexos, sem comprometer a dose. O SmartIQ distingue de forma inteligente e segura as informações clinicamente relevantes da imagem do ruído de fundo, proporcionando uma precisão excepcional da imagem.
Projetado para reduzir a dose de raios X
Projetado para reduzir a dose de raios X

Projetado para reduzir a dose de raios X

Como intervencionista, você deve sempre zelar pela segurança do seu paciente e da sua equipe. O SmartIQ tem como objetivo reduzir a dose de radiação de raios X sem comprometer o desempenho do procedimento [2]. O SmartIQ inclui um protocolo de dose ultrabaixa para procedimentos coronários que utiliza mais de 50% menos radiação de raios X em comparação até mesmo com a configuração mais baixa disponível em nossos sistemas Azurion com ClarityIQ [3].

Projetado para reduzir a dose de raios X

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Como intervencionista, você deve sempre zelar pela segurança do seu paciente e da sua equipe. O SmartIQ tem como objetivo reduzir a dose de radiação de raios X sem comprometer o desempenho do procedimento [2]. O SmartIQ inclui um protocolo de dose ultrabaixa para procedimentos coronários que utiliza mais de 50% menos radiação de raios X em comparação até mesmo com a configuração mais baixa disponível em nossos sistemas Azurion com ClarityIQ [3].

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Como intervencionista, você deve sempre zelar pela segurança do seu paciente e da sua equipe. O SmartIQ tem como objetivo reduzir a dose de radiação de raios X sem comprometer o desempenho do procedimento [2]. O SmartIQ inclui um protocolo de dose ultrabaixa para procedimentos coronários que utiliza mais de 50% menos radiação de raios X em comparação até mesmo com a configuração mais baixa disponível em nossos sistemas Azurion com ClarityIQ [3].
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Projetado para reduzir a dose de raios X
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Como intervencionista, você deve sempre zelar pela segurança do seu paciente e da sua equipe. O SmartIQ tem como objetivo reduzir a dose de radiação de raios X sem comprometer o desempenho do procedimento [2]. O SmartIQ inclui um protocolo de dose ultrabaixa para procedimentos coronários que utiliza mais de 50% menos radiação de raios X em comparação até mesmo com a configuração mais baixa disponível em nossos sistemas Azurion com ClarityIQ [3].
Apresentamos uma opção de meio de contraste com baixo teor de iodo
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O SmartIQ tem como objetivo ajudar a minimizar o uso de meios de contraste iodados [4], com o intuito de auxiliar o médico a proteger pacientes renais de alto risco durante procedimentos coronários.

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Descubra todo o potencial do seu Azurion
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Graças à colaboração que mantivemos com os profissionais de saúde, você pode explorar ainda mais todo o potencial do seu sistema Azurion com uma tecnologia de imagem projetada para facilitar a integração ao seu fluxo de trabalho clínico.

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Medida de segurança integrada
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O SmartIQ incorpora um mecanismo de proteção integrado, projetado para ajudar a manter a integridade clínica por meio da comparação contínua da imagem processada com a original. Esse mecanismo inteligente visa garantir que nenhuma informação fabricada seja adicionada e que nenhuma informação original seja removida pelo otimizador de imagem sensível ao conteúdo.

Medida de segurança integrada

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O SmartIQ incorpora um mecanismo de proteção integrado, projetado para ajudar a manter a integridade clínica por meio da comparação contínua da imagem processada com a original. Esse mecanismo inteligente visa garantir que nenhuma informação fabricada seja adicionada e que nenhuma informação original seja removida pelo otimizador de imagem sensível ao conteúdo.

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O SmartIQ incorpora um mecanismo de proteção integrado, projetado para ajudar a manter a integridade clínica por meio da comparação contínua da imagem processada com a original. Esse mecanismo inteligente visa garantir que nenhuma informação fabricada seja adicionada e que nenhuma informação original seja removida pelo otimizador de imagem sensível ao conteúdo.
Controle da radiação recebida pelo paciente
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O painel de gerenciamento de dose fornece informações detalhadas sobre a exposição do paciente à radiação, ajudando a comparar os níveis de radiação, identificar tendências e implementar possíveis otimizações.

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Projetado para reduzir a dose de raios X
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  • Confira a compatibilidade do SmartIQ com seu representante da Philips.
  • 1. A tecnologia foi desenvolvida com esse objetivo, e a qualidade da imagem foi avaliada no âmbito de um estudo de viabilidade de dispositivo experimental, em comparação com o ClarityIQ.
  • 2. O potencial de redução da dose de radiação do SmartIQ está atualmente sendo investigado no estudo RADIQAL. O estudo RADIQAL é um ensaio clínico multicêntrico randomizado destinado a avaliar o impacto do SmartIQ na dose de radiação em comparação com o atual ClarityIQ, mantendo o desempenho do procedimento. Para obter mais detalhes sobre o RADIQAL, acesse clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509.
  • 3. Em comparação com a configuração de baixa sensibilidade do ClarityIQ nos sistemas Azurion, as sequências de cine a 15 fps com sensibilidade ultrabaixa para a artéria coronária esquerda do SmartIQ apresentam reduções médias da kerma de referência no ar de 58% no Azurion M12 e de 62% no Azurion M20 em todos os tamanhos de campo, conforme indicado nas instruções de uso.
  • 4. A SmartIQ apresenta uma opção de meio de contraste com baixo teor de iodo.

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