Medidor de dose pessoal (PDM)

O crachá inteligente mede a radiação ambiente e transmite a informação para a Estação Base (DoseAware) ou para a visualização no centro de dosimetria (DoseAware Xtend). A versão mais recente do PDM conta com uma bateria substituível, melhor imunidade à compatibilidade eletromagnética (EMC), especificações de medição aprimoradas, um modo de suspensão automático e conexão USB direta com o computador.