SmartCT

A solução SmartCT enriquece o nosso excepcional arsenal de ferramentas intervencionistas em 3D com orientações claras, projetadas para remover as barreiras à aquisição de imagens 3D no laboratório intervencionista. O SmartCT simplifica a aquisição em 3D para capacitar todos os usuários clínicos a realizar os diagnósticos por imagens 3D com facilidade, independentemente do nível de experiência.[1] Após a aquisição, as imagens 3D são exibidas automaticamente no módulo de tela sensível ao toque em questão de segundos, no modo de renderização correspondente. Na mesma tela sensível ao toque o usuário pode facilmente controlar e interagir com ferramentas avançadas de medição e visualização 3D.

