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Os dispositivos de pressão positiva (CPAP e BiPAP) DreamStation são desenhados para serem tão confortáveis e fáceis de experimentar como o sono deve ser. Conectando pacientes e provedores de saúde, os dispositivos DreamStation permitem aos pacientes cuidar da sua saúde com confiança, e aos profissinais de saúde a gerenciar a terapia de seus pacientes de forma eficiente e eficaz.
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Avaliação simplificada do dispositivo
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Design desejado pelo paciente
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Design desejado pelo paciente
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Aclimatação de forma fácil
Aclimatação de forma fácil
Aclimatação de forma fácil
Aclimatação de forma fácil
Opções de conectividade de custo-benefício
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Opções de conectividade de custo-benefício
Opções de conectividade de custo-benefício
Acorde para a evolução do tratamento
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Acorde para a evolução do tratamento
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Acompanhamento a longo prazo
Acompanhamento a longo prazo
Acompanhamento a longo prazo
Acompanhamento a longo prazo
Conectado para cuidar do paciente
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Conectado para cuidar do paciente
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Avaliação simplificada do dispositivo
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Design desejado pelo paciente
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Design desejado pelo paciente
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Aclimatação de forma fácil
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Aclimatação de forma fácil
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Opções de conectividade de custo-benefício
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Opções de conectividade de custo-benefício
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Acorde para a evolução do tratamento
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Acompanhamento a longo prazo
Acompanhamento a longo prazo
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Conectado para cuidar do paciente
Conectado para cuidar do paciente
Conectado para cuidar do paciente
Conectado para cuidar do paciente
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DreamStationAuto CPAP
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Modos
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CPAP Fixo CPAP-Check Auto-CPAP
CPAP Fixo
CPAP-Check
Auto-CPAP
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Recursos
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EZ-Start Auto-Trial Opti-Start
EZ-Start
Auto-Trial
Opti-Start
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Modos
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4 to 20 cm H₂O
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Conforto
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C-Flex C-Flex+ A-Flex
C-Flex
C-Flex+
A-Flex
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Modos de umidificação (3)
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Adaptável fixo
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Controle de resistência do tipo máscara
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Padrão
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Rampa (5- 45 minutos)
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Padrão SmartRamp
Padrão
SmartRamp
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Compensação de altitude
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Automático
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Detecção avançada de eventos
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Padrão
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Curva de Fluxo
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Padrão
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Compatibilidade do modem
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Padrão (modem celular opcional ou acessório Wi-Fi)
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Conectividade Bluetooth integrada
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Padrão
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Compatibilidade com DreamMapper
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Padrão (por aplicativo móvel ou web)
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Compatibilidade de oximetria
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Padrão (acessórios Nonin opcionais)
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Verificação do ajuste da máscara
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Padrão
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Performance Check
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Padrão
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Dando aos pacientes maiores informações em relação aos dados da sua terapia e ferramentas como a capacidade de solucionar problemas comuns, o DreamMapper pode reduzir o tempo que sua equipe gasta respondendo a perguntas frequentes, dando a você mais tempo para administrar os pacientes que precisam atenção suplementar.
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O design único da DreamWear oferece muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadas para permitir que os pacientes usufruam do melhor dos dois tipos de máscaras. Como permite uma maior liberdade de movimento e conforto do que a máscara prescrita, os pacientes da DreamWear sentem-se como se não estivessem usando uma máscara.*
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Dirija a colaboração entre sua equipe de cuidados com insights acionáveis do paciente entregues diretamente aos seus smartphones, tablets ou PCs. Monitore remotamente e gerencie todas as suas apnéias do sono e pacientes respiratórios com um único sistema. Aumente a eficiência de sua equipe e simplifique seu fluxo de trabalho para um foco mais acentuado em prioridades clínicas mais altas. Execute seu negócio como achar melhor, personalizando relatórios e alertas para ajudar na identificação de pacientes em risco e fornecer-lhes cuidados oportunos.
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