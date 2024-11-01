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DreamStation - CPAP

sistema de tratamento com Dispositivos de PAP

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Os dispositivos de pressão positiva (CPAP e BiPAP) DreamStation são desenhados para serem tão confortáveis e fáceis de experimentar como o sono deve ser. Conectando pacientes e provedores de saúde, os dispositivos DreamStation permitem aos pacientes cuidar da sua saúde com confiança, e aos profissinais de saúde a gerenciar a terapia de seus pacientes de forma eficiente e eficaz.

Características
Avaliação simplificada do dispositivo
Avaliação simplificada do dispositivo

Avaliação simplificada do dispositivo

Solução de problemas remotos simplifica a avaliação do equipamento dentro de casa e pode ajudar a diminuir o numero de equipamentos de normal funcionamento para devolução. Pacientes podem usar a ferramenta fácil de auto diagnóstico para diminuir o tempo e frustração associada com problema de resolução do dispositivo.

Avaliação simplificada do dispositivo

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Avaliação simplificada do dispositivo
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Design desejado pelo paciente
Design desejado pelo paciente

Design desejado pelo paciente

Um design suave, estiloso e discreto oferece uma característica importante que os pacientes pediram no dispositivo da terapia. É pequeno e leve, facilitando leva-lo em viagens. Possui um menu de fácil navegação, display interativo que pode ser operado enquanto deitado ou sentado na cama e também fácil de limpar, umidificador com apenas uma peça e caixa seca.

Design desejado pelo paciente

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Um design suave, estiloso e discreto oferece uma característica importante que os pacientes pediram no dispositivo da terapia. É pequeno e leve, facilitando leva-lo em viagens. Possui um menu de fácil navegação, display interativo que pode ser operado enquanto deitado ou sentado na cama e também fácil de limpar, umidificador com apenas uma peça e caixa seca.

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Design desejado pelo paciente
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Aclimatação de forma fácil
Aclimatação de forma fácil

Aclimatação de forma fácil

DreamStation inclue uma serie de ferramentas para ajudar os pacientes a começar a terapia CPAP ou BiPAP e para uso de longo prazo.O EZ- Start pode ajudar os pacientes a se acostumarem gradualmente à terapia, enquanto SmartRamp permite os usuários a dormirem em condições de baixa pressão, subindo na sequência de acordo com as necessidades do paciente.

Aclimatação de forma fácil

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Opções de conectividade de custo-benefício
Opções de conectividade de custo-benefício

Opções de conectividade de custo-benefício

Integrated Bluetooth® é padrão em todos os equipamentos, além de modens de celular ou wifi, sendo a maior gama de opções entre os CPAPS do mercado. DreamStation's tem um design modular que facilita você escolher a opção de maior custo beneficio para o paciente.

Opções de conectividade de custo-benefício

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Integrated Bluetooth® é padrão em todos os equipamentos, além de modens de celular ou wifi, sendo a maior gama de opções entre os CPAPS do mercado. DreamStation's tem um design modular que facilita você escolher a opção de maior custo beneficio para o paciente.

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Acorde para a evolução do tratamento
Acorde para a evolução do tratamento

Acorde para a evolução do tratamento

Cada Manhã os pacientes são recebidos com um resumo de seu progresso para motiva-los a seguir com sua terapia. A tela mostra uma tendência das horas noturnas de uso, seguido de um resumo dos últimos 30 dias de "boas noites" que tem mais de 4 horas de uso.

Acorde para a evolução do tratamento

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Cada Manhã os pacientes são recebidos com um resumo de seu progresso para motiva-los a seguir com sua terapia. A tela mostra uma tendência das horas noturnas de uso, seguido de um resumo dos últimos 30 dias de "boas noites" que tem mais de 4 horas de uso.

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Acorde para a evolução do tratamento
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Acompanhamento a longo prazo
Acompanhamento a longo prazo

Acompanhamento a longo prazo

Bluetooth embutido faz a conexão DreamMapper, ferramenta de auto ajuda para pacientes. DreamMapper fornece ferramentas para os pacientes alcançarem seu objetivo, videos úteis e comentários contínuos para mantê-los motivados e engajados.

Acompanhamento a longo prazo

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Bluetooth embutido faz a conexão DreamMapper, ferramenta de auto ajuda para pacientes. DreamMapper fornece ferramentas para os pacientes alcançarem seu objetivo, videos úteis e comentários contínuos para mantê-los motivados e engajados.

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Conectado para cuidar do paciente
Conectado para cuidar do paciente

Conectado para cuidar do paciente

Conexão para o nosso poderoso software Encore Pro com Encore Anywhere para gestão do tratamento do paciente fornece uma serie de ferramentas para monitorar e administrar seus pacientes. A análise de adesão é uma ferramenta opcional e intuitiva que ajuda você focar seu tempo no paciente, aumentando a possibilidade de sucesso no tratamento.

Conectado para cuidar do paciente

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Conectado para cuidar do paciente
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  • Avaliação simplificada do dispositivo
  • Design desejado pelo paciente
  • Aclimatação de forma fácil
  • Opções de conectividade de custo-benefício
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Avaliação simplificada do dispositivo
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Avaliação simplificada do dispositivo

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Avaliação simplificada do dispositivo
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Design desejado pelo paciente
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Aclimatação de forma fácil
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Opções de conectividade de custo-benefício
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Configuração do dispositivo de terapia DreamStation

DreamStationAuto CPAP

Modos

CPAP Fixo

CPAP-Check

Auto-CPAP

Recursos

EZ-Start

Auto-Trial

Opti-Start

Modos

4 to 20 cm H₂O

Conforto

C-Flex

C-Flex+

A-Flex

Modos de umidificação (3)

Adaptável fixo
Tubo Aquecido

Controle de resistência do tipo máscara

Padrão

Rampa (5- 45 minutos)

Padrão 

SmartRamp

Compensação de altitude

Automático

Detecção avançada de eventos

Padrão

Curva de Fluxo

Padrão

Compatibilidade do modem

Padrão (modem celular opcional ou acessório Wi-Fi)

Conectividade Bluetooth integrada

Padrão

Compatibilidade com DreamMapper

Padrão (por aplicativo móvel ou web)

Compatibilidade de oximetria

Padrão (acessórios Nonin opcionais)

Verificação do ajuste da máscara

Padrão

Performance Check

Padrão

  • *A avaliação interna realizada em 2015 em relação a informação de dados CPAP é muito competitiva comparando às plataformas ResMed Airsense10/Aircurve10 e Icon de Fisher & Paykel

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