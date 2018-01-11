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DreamWear

Máscara nasal sob o nariz

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O design único da DreamWear oferece muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadas para permitir que os pacientes usufruam do melhor dos dois tipos de máscaras. Como permite uma maior liberdade de movimento e conforto do que a máscara prescrita, os pacientes da DreamWear sentem-se como se não estivessem usando uma máscara.*

Características
Sensação de não estar usando nada
Sensação de não estar usando nada

Sensação de não estar usando nada

Desenvolvida para proporcionar muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadadas, a DreamWear permite que os pacientes tenham o melhor de dois mundos. Seu design exclusivo direciona o fluxo de ar pela armação, permitindo ao paciente um sono confortável. O acolchoado sob o nariz, que faz mínimo contato, evita marcas vermelhas, desconforto e irritação das narinas ou do dorso do nariz.¹

Sensação de não estar usando nada

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Desenvolvida para proporcionar muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadadas, a DreamWear permite que os pacientes tenham o melhor de dois mundos. Seu design exclusivo direciona o fluxo de ar pela armação, permitindo ao paciente um sono confortável. O acolchoado sob o nariz, que faz mínimo contato, evita marcas vermelhas, desconforto e irritação das narinas ou do dorso do nariz.¹

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Desenvolvida para proporcionar muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadadas, a DreamWear permite que os pacientes tenham o melhor de dois mundos. Seu design exclusivo direciona o fluxo de ar pela armação, permitindo ao paciente um sono confortável. O acolchoado sob o nariz, que faz mínimo contato, evita marcas vermelhas, desconforto e irritação das narinas ou do dorso do nariz.¹
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Desenvolvida para proporcionar muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadadas, a DreamWear permite que os pacientes tenham o melhor de dois mundos. Seu design exclusivo direciona o fluxo de ar pela armação, permitindo ao paciente um sono confortável. O acolchoado sob o nariz, que faz mínimo contato, evita marcas vermelhas, desconforto e irritação das narinas ou do dorso do nariz.¹
Liberdade de movimento
Liberdade de movimento

Liberdade de movimento

Os usuários da DreamWear sentiram maior liberdade de movimentos durante a noite em relação às máscaras prescritas². Sem as restrições provocadas pelos incômodos tubos, os pacientes conseguem dormir em qualquer posição: de bruços, de lado ou de costas.

Liberdade de movimento

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Os usuários da DreamWear sentiram maior liberdade de movimentos durante a noite em relação às máscaras prescritas². Sem as restrições provocadas pelos incômodos tubos, os pacientes conseguem dormir em qualquer posição: de bruços, de lado ou de costas.

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Liberdade de movimento
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Os usuários da DreamWear sentiram maior liberdade de movimentos durante a noite em relação às máscaras prescritas². Sem as restrições provocadas pelos incômodos tubos, os pacientes conseguem dormir em qualquer posição: de bruços, de lado ou de costas.
Conforto e ajuste excepcionais
Conforto e ajuste excepcionais

Conforto e ajuste excepcionais

Os usuários afirmaram que a DreamWear é mais confortável, bonita e adaptável que suas máscaras prescritas.³ A armação em silicone flexível e suave da DreamWear e as braçadeiras em tecido proporcionam um toque suave nas bochechas do paciente.

Conforto e ajuste excepcionais

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Os usuários afirmaram que a DreamWear é mais confortável, bonita e adaptável que suas máscaras prescritas.³ A armação em silicone flexível e suave da DreamWear e as braçadeiras em tecido proporcionam um toque suave nas bochechas do paciente.

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Conforto e ajuste excepcionais
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Sensação de não estar usando nada
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Liberdade de movimento
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Conforto e ajuste excepcionais
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  • *Questionário sobre as Preferências dos usuários da Philips 2015, dados em arquivo.
  • ¹A máscara não entra diretamente em contato com a ponte nasal ou narinas.
  • ²·³Questionário sobre as Preferências dos usuários da Philips 2015, dados em arquivo.

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