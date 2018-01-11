Sensação de não estar usando nada

Desenvolvida para proporcionar muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadadas, a DreamWear permite que os pacientes tenham o melhor de dois mundos. Seu design exclusivo direciona o fluxo de ar pela armação, permitindo ao paciente um sono confortável. O acolchoado sob o nariz, que faz mínimo contato, evita marcas vermelhas, desconforto e irritação das narinas ou do dorso do nariz.¹