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O design único da DreamWear oferece muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadas para permitir que os pacientes usufruam do melhor dos dois tipos de máscaras. Como permite uma maior liberdade de movimento e conforto do que a máscara prescrita, os pacientes da DreamWear sentem-se como se não estivessem usando uma máscara.*
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Sensação de não estar usando nada
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Liberdade de movimento
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Conforto e ajuste excepcionais
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Conforto e ajuste excepcionais
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A almofada facial total DreamWear foi projetada para o ajuste perfeito à inovadora máscara DreamWear, proporcionando uma vedação eficaz, porém confortável, com contato mínimo, que evita marcas vermelhas, especialmente na ponte do nariz.¹
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A almofada nasal DreamWear foi projetada para o ajuste perfeito ao design inovador sob o nariz da máscara DreamWear, proporcionando uma vedação eficaz, porém confortável, com contato mínimo, evitando marcas vermelhas.
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Os dispositivos de pressão positiva (CPAP e BiPAP) DreamStation são desenhados para serem tão confortáveis e fáceis de experimentar como o sono deve ser. Conectando pacientes e provedores de saúde, os dispositivos DreamStation permitem aos pacientes cuidar da sua saúde com confiança, e aos profissinais de saúde a gerenciar a terapia de seus pacientes de forma eficiente e eficaz.
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