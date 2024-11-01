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DreamWear almofada nasal

Almofada nasal sob o nariz

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A almofada nasal DreamWear foi projetada para o ajuste perfeito ao design inovador sob o nariz da máscara DreamWear, proporcionando uma vedação eficaz, porém confortável, com contato mínimo, evitando marcas vermelhas.

Características
Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.
  • Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça
Veja todos os recursos
Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Especificações

Configurações de fitpack nasal
Configurações de fitpack nasal
DreamWear com fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
  • 1116700
DreamWear sem fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
  • 1116701
Peças de substituição da almofada nasal
Peças de substituição da almofada nasal
Referência da almofada pequena:
  • 1116740
Referência da almofada média:
  • 1116741
Referência da almofada grande:
  • 1116742
Referência do medidor de tamanho:
  • 1116743
Outras peças do DreamWear
Outras peças do DreamWear
Referência da armação pequena:
  • 1116745
Referência da armação média:
  • 1116746
Referência da armação grande:
  • 1116747
Referência do fixador para cabeça:
  • 1116750
Referência dos envoltórios da estrutura:
  • 1116754
Configurações de fitpack nasal
Configurações de fitpack nasal
DreamWear com fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
  • 1116700
DreamWear sem fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
  • 1116701
Peças de substituição da almofada nasal
Peças de substituição da almofada nasal
Referência da almofada pequena:
  • 1116740
Referência da almofada média:
  • 1116741
Veja todas as especificações
Configurações de fitpack nasal
Configurações de fitpack nasal
DreamWear com fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
  • 1116700
DreamWear sem fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
  • 1116701
Peças de substituição da almofada nasal
Peças de substituição da almofada nasal
Referência da almofada pequena:
  • 1116740
Referência da almofada média:
  • 1116741
Referência da almofada grande:
  • 1116742
Referência do medidor de tamanho:
  • 1116743
Outras peças do DreamWear
Outras peças do DreamWear
Referência da armação pequena:
  • 1116745
Referência da armação média:
  • 1116746
Referência da armação grande:
  • 1116747
Referência do fixador para cabeça:
  • 1116750
Referência dos envoltórios da estrutura:
  • 1116754
  • A almofada da máscara não entra diretamente em contato com a ponte do nariz ou narinas.

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