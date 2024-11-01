A almofada nasal DreamWear foi projetada para o ajuste perfeito ao design inovador sob o nariz da máscara DreamWear, proporcionando uma vedação eficaz, porém confortável, com contato mínimo, evitando marcas vermelhas.
|DreamWear com fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
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|DreamWear sem fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
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|Referência da almofada pequena:
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|Referência da almofada média:
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|Referência da almofada grande:
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|Referência do medidor de tamanho:
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|Referência da armação pequena:
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|Referência da armação média:
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|Referência da armação grande:
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|Referência do fixador para cabeça:
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|Referência dos envoltórios da estrutura:
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|DreamWear com fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
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|DreamWear sem fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
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|Referência da almofada pequena:
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|Referência da almofada média:
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|DreamWear com fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
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|DreamWear sem fixador para cabeça, armação média, todos os tamanhos de almofada
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|Referência da almofada pequena:
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|Referência da almofada média:
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|Referência da almofada grande:
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|Referência do medidor de tamanho:
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|Referência da armação pequena:
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|Referência da armação média:
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|Referência da armação grande:
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|Referência do fixador para cabeça:
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|Referência dos envoltórios da estrutura:
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