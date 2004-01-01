Termos de pesquisa
A almofada de silicone DreamWear foi ergonomicamente projetada para fornecer estabilidade e vedação durante o sono, quando usada com o fixador para cabeça DreamWear. Com o fornecimento de ar pelo topo da cabeça, os pacientes têm liberdade de movimento para mudar de posição durante o sono¹.
Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça
Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹
Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.
Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹
Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹
Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.
Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹
A almofada facial total DreamWear foi projetada para o ajuste perfeito à inovadora máscara DreamWear, proporcionando uma vedação eficaz, porém confortável, com contato mínimo, que evita marcas vermelhas, especialmente na ponte do nariz.¹
A almofada nasal DreamWear foi projetada para o ajuste perfeito ao design inovador sob o nariz da máscara DreamWear, proporcionando uma vedação eficaz, porém confortável, com contato mínimo, evitando marcas vermelhas.
O design único da DreamWear oferece muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadas para permitir que os pacientes usufruam do melhor dos dois tipos de máscaras. Como permite uma maior liberdade de movimento e conforto do que a máscara prescrita, os pacientes da DreamWear sentem-se como se não estivessem usando uma máscara.*
