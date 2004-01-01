Termos de pesquisa

Philips Respironics DreamWear Silicone Cushion

Almofada de silicone

Encontre produtos similares

A almofada de silicone DreamWear foi ergonomicamente projetada para fornecer estabilidade e vedação durante o sono, quando usada com o fixador para cabeça DreamWear. Com o fornecimento de ar pelo topo da cabeça, os pacientes têm liberdade de movimento para mudar de posição durante o sono¹.

Características
Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.
Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

A DreamWear ganhou dois prêmios da Red Dot e da iF pela excelência em design e inovação.²

Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

A DreamWear ganhou dois prêmios da Red Dot e da iF pela excelência em design e inovação.²

Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

A DreamWear ganhou dois prêmios da Red Dot e da iF pela excelência em design e inovação.²
Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

A DreamWear oferece inovação contínua em sua plataforma de máscaras a quase 10 anos.

Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

A DreamWear oferece inovação contínua em sua plataforma de máscaras a quase 10 anos.

Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

A DreamWear oferece inovação contínua em sua plataforma de máscaras a quase 10 anos.
Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

As máscaras DreamWear proporcionam liberdade de movimento durante o sono, e os usuários sentiram que não precisavam escolher somente uma posição para dormir com as máscaras DreamWear.¹

Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

As máscaras DreamWear proporcionam liberdade de movimento durante o sono, e os usuários sentiram que não precisavam escolher somente uma posição para dormir com as máscaras DreamWear.¹

Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

As máscaras DreamWear proporcionam liberdade de movimento durante o sono, e os usuários sentiram que não precisavam escolher somente uma posição para dormir com as máscaras DreamWear.¹
  • Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça
  • Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹
  • Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.
  • Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹
Veja todos os recursos
Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.

Inclui fornecimento de ar pelo topo da cabeça

O DreamWear é uma ótima opção para quem prefere que a conexão do tubo fique em cima da cabeça e fora de vista.
Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

A DreamWear ganhou dois prêmios da Red Dot e da iF pela excelência em design e inovação.²

Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

A DreamWear ganhou dois prêmios da Red Dot e da iF pela excelência em design e inovação.²

Ótima opção para quem muda de posição durante o sono¹

A DreamWear ganhou dois prêmios da Red Dot e da iF pela excelência em design e inovação.²
Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

A DreamWear oferece inovação contínua em sua plataforma de máscaras a quase 10 anos.

Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

A DreamWear oferece inovação contínua em sua plataforma de máscaras a quase 10 anos.

Ergonomicamente projetado para proporcionar estabilidade e vedação durante o sono.

A DreamWear oferece inovação contínua em sua plataforma de máscaras a quase 10 anos.
Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

As máscaras DreamWear proporcionam liberdade de movimento durante o sono, e os usuários sentiram que não precisavam escolher somente uma posição para dormir com as máscaras DreamWear.¹

Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

As máscaras DreamWear proporcionam liberdade de movimento durante o sono, e os usuários sentiram que não precisavam escolher somente uma posição para dormir com as máscaras DreamWear.¹

Proporciona liberdade de movimento durante o sono¹

As máscaras DreamWear proporcionam liberdade de movimento durante o sono, e os usuários sentiram que não precisavam escolher somente uma posição para dormir com as máscaras DreamWear.¹
  • ¹Análise após 30 dias de uso durante julho/agosto de 2020. Teste de preferência de almofadas com n = 131. As máscaras prescritas incluem ResMed Airfit P10, P30i, Swift Fx, F&P Brevida, Philips DreamWear Gel Pillows, Nuance / Pro
  • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) e iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.