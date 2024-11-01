Dando aos pacientes maiores informações em relação aos dados da sua terapia e ferramentas como a capacidade de solucionar problemas comuns, o DreamMapper pode reduzir o tempo que sua equipe gasta respondendo a perguntas frequentes, dando a você mais tempo para administrar os pacientes que precisam atenção suplementar.
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Fizemos isso de forma conveniente para que você comunique os benefícios do DreamMapper aos seus pacientes. No site específico dos pacientes, eles podem acessar as informações sobre o DreamMapper e se conectar diretamente com suas contas
É fácil começar
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Capacite seus pacientes
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O DreamMapper é nossa melhor ferramenta já produzida para apneia do sono:
– 58,3% mais pessoas usaram sua terapia todas as noites com o DreamMapper.*
– taxa de sucesso 283,3% mais elevada para pacientes com dificuldades de adesão ao tratamento do sono **
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Terapia e conformidade trabalhando juntos
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Somente o DreamMapper funciona com a nossa solução de sistema de conformidade de gerenciamento de dados Encore para oferecer a você um pacote integrado de soluções de terapia e conformidade
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Somente o DreamMapper funciona com a nossa solução de sistema de conformidade de gerenciamento de dados Encore para oferecer a você um pacote integrado de soluções de terapia e conformidade
*19% dos usuários do DreamMapper usaram sua terapia 100% das noites ao longo de 90 dias versus 12% de usuários sob Cuidados-Padrão, o que significou um aumento de 58,33%. Em uma análise retrospectiva conduzida pela Philips Respironics da base de dados do EncoreAnywhere (veja o whitepaper do DreamMapper) que comparou pacientes usuários do DreamMapper (n = 85.077) com usuários que não o usaram (n = 87.602).
**46% de taxa de adesão em 90 dias para pacientes que utilizam o DreamMapper versus 12% para o grupo de Cuidados-Padrão, um aumento de 283,33%. Em uma análise retrospectiva da base de dados do EncoreAnywhere conduzida pela Philips Respironics (consultar o whitepaper do DreamMapper) de pacientes com dificuldades (n = 24.378).
Para ver quais dispositivos de terapia são compatíveis com o DreamMapper, visite www.dreammapper.com/compatible.
Visite www.dreammapper.com para consultar onde o DreamMapper está disponível.
Determinadas especificações são necessárias: o aplicativo web funciona no navegador Internet Explorer 10.0 e mais recentes, Firefox atual, Chrome atual e Safari atual.
Aplicativo móvel DreamMapper – iOS 9.0 ou mais recente; Android 4.0 ou mais recente.
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