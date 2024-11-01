DreamStation - CPAP

Os dispositivos de pressão positiva (CPAP e BiPAP) DreamStation são desenhados para serem tão confortáveis e fáceis de experimentar como o sono deve ser. Conectando pacientes e provedores de saúde, os dispositivos DreamStation permitem aos pacientes cuidar da sua saúde com confiança, e aos profissinais de saúde a gerenciar a terapia de seus pacientes de forma eficiente e eficaz.

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