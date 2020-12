Dirija a colaboração entre sua equipe de cuidados com insights acionáveis do paciente entregues diretamente aos seus smartphones, tablets ou PCs. Monitore remotamente e gerencie todas as suas apnéias do sono e pacientes respiratórios com um único sistema. Aumente a eficiência de sua equipe e simplifique seu fluxo de trabalho para um foco mais acentuado em prioridades clínicas mais altas. Execute seu negócio como achar melhor, personalizando relatórios e alertas para ajudar na identificação de pacientes em risco e fornecer-lhes cuidados oportunos.