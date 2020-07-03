Dirija a colaboração entre sua equipe de cuidados com insights acionáveis do paciente entregues diretamente aos seus smartphones, tablets ou PCs. Monitore remotamente e gerencie todas as suas apnéias do sono e pacientes respiratórios com um único sistema. Aumente a eficiência de sua equipe e simplifique seu fluxo de trabalho para um foco mais acentuado em prioridades clínicas mais altas. Execute seu negócio como achar melhor, personalizando relatórios e alertas para ajudar na identificação de pacientes em risco e fornecer-lhes cuidados oportunos.
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Unifique as equipes de atendimento e melhore a interoperabilidade
O Care Orchestrator integra informações de pacientes do sono e respiratório suscetidos a EMRs hospitalares, sinistros de seguros e sistemas de faturamento. Assim, toda a equipe de atendimento — prestadores de cuidados domiciliares, médicos e pagadores — tem acesso rápido e fácil a dados críticos entre dispositivos e locais. Capacitar os membros da equipe a tomar decisões clínicas informadas, monitorar o progresso do paciente, agilizar o processo de faturamento, enviar facilmente reivindicações e muito mais.
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Atendimento conectado
Monitore e gerencie pacientes remotamente
Antecipe e resolva a maioria das preocupações dos pacientes por meio do monitoramento remoto do paciente — para ajudar a economizar tempo e evitar visitas domiciliares desnecessárias e caras. Use telemonitoramento avançado para se conectar com pacientes do sono ou respiratórios que estejam com problemas clínicos, de equipamentos ou de adesão à terapia — e priorize aqueles que precisam de intervenção. Fique à frente dos problemas antes que eles impactem o cuidado através de relatórios clínicos aprimorados e relatórios automatizados de adesão.
Monitore e gerencie pacientes remotamente
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Fluxo de trabalho automatizado
Otimize o tempo da sua equipe
O Care Orchestrator permite simplificar as operações do dia-a-dia e melhorar a produtividade da equipe — com menos recursos. Automatize e agilize seu fluxo de trabalho, para que suas equipes possam gastar mais tempo no atendimento ao paciente. Otimize a capacidade de sua equipe de se concentrar em questões clínicas e de conformidade de alta prioridade. Elevar o gerenciamento de doenças e manter os pacientes saudáveis em casa.
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Regras personalizadas
Dirija seu negócio do seu jeito
Você faz as regras com o Care Orchestrator — adaptado às necessidades únicas de sua empresa e população de pacientes. Calibrar os escores de adesão para pacientes do sono com base nas exigências de diferentes pagadores. Personalize as regras de ventilação para identificar pacientes que possam precisar de sua assistência. Defina parâmetros para o gerenciamento de alertas com base nas informações de saúde e uso de cada paciente. Você tem a flexibilidade para fazer tudo isso e muito mais.
Dirija seu negócio do seu jeito
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