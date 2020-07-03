Dirija seu negócio do seu jeito

Você faz as regras com o Care Orchestrator — adaptado às necessidades únicas de sua empresa e população de pacientes. Calibrar os escores de adesão para pacientes do sono com base nas exigências de diferentes pagadores. Personalize as regras de ventilação para identificar pacientes que possam precisar de sua assistência. Defina parâmetros para o gerenciamento de alertas com base nas informações de saúde e uso de cada paciente. Você tem a flexibilidade para fazer tudo isso e muito mais.