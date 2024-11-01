Termos de pesquisa
O DreamStation BiPAP autoSV foi concebido para o fornecimento de uma ventilação ideal com intervenção mínima a pacientes com apneia do sono central, apneia do sono complexa e respiração periódica. O seu algoritmo clinicamente comprovado fornece suporte sempre que necessário e trabalha com os padrões de respiração do paciente de forma a minimizar a pressão aplicada, o apoio de pressão e as respirações da máquina para que os seus pacientes tenham uma experiência de sono confortável e tranquila.
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Apoio de autopressão para respiração periódica
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Apoio de autopressão para respiração periódica
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
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Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
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Design robusto, concebido para o paciente
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Design robusto, concebido para o paciente
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Assistência para a utilização a longo prazo
Assistência para a utilização a longo prazo
Assistência para a utilização a longo prazo
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Concebido com a eficiência em mente
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Concebido com a eficiência em mente
Concebido com a eficiência em mente
Apoio de autopressão para respiração periódica
Apoio de autopressão para respiração periódica
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
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Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
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Design robusto, concebido para o paciente
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Assistência para a utilização a longo prazo
Assistência para a utilização a longo prazo
Assistência para a utilização a longo prazo
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Concebido com a eficiência em mente
Concebido com a eficiência em mente
Concebido com a eficiência em mente
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|Faixa de pressão
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|Alívio de pressão flexível
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|Tempo de rampa
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|Pressão inicial da rampa
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|Umidificação
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|Capacidade de armazenamento de dados (mínima)
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|Filtros
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|Controles do dispositivo
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|Garantia
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|Medidas
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|Peso
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|Voltagem
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|Frequência
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|Faixa de pressão
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|Alívio de pressão flexível
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|Medidas
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|Peso
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|Alívio de pressão flexível
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|Tempo de rampa
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|Pressão inicial da rampa
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|Umidificação
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Os dispositivos de pressão positiva (CPAP e BiPAP) DreamStation são desenhados para serem tão confortáveis e fáceis de experimentar como o sono deve ser. Conectando pacientes e provedores de saúde, os dispositivos DreamStation permitem aos pacientes cuidar da sua saúde com confiança, e aos profissinais de saúde a gerenciar a terapia de seus pacientes de forma eficiente e eficaz.
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Dando aos pacientes maiores informações em relação aos dados da sua terapia e ferramentas como a capacidade de solucionar problemas comuns, o DreamMapper pode reduzir o tempo que sua equipe gasta respondendo a perguntas frequentes, dando a você mais tempo para administrar os pacientes que precisam atenção suplementar.
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O design único da DreamWear oferece muitas das vantagens das máscaras nasais e almofadas para permitir que os pacientes usufruam do melhor dos dois tipos de máscaras. Como permite uma maior liberdade de movimento e conforto do que a máscara prescrita, os pacientes da DreamWear sentem-se como se não estivessem usando uma máscara.*
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