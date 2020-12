O DreamStation BiPAP autoSV foi concebido para o fornecimento de uma ventilação ideal com intervenção mínima a pacientes com apneia do sono central, apneia do sono complexa e respiração periódica. O seu algoritmo clinicamente comprovado fornece suporte sempre que necessário e trabalha com os padrões de respiração do paciente de forma a minimizar a pressão aplicada, o apoio de pressão e as respirações da máquina para que os seus pacientes tenham uma experiência de sono confortável e tranquila.