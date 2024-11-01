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DreamStation BiPAP autoSV

Sistema de ventilação Servo

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O DreamStation BiPAP autoSV foi concebido para o fornecimento de uma ventilação ideal com intervenção mínima a pacientes com apneia do sono central, apneia do sono complexa e respiração periódica. O seu algoritmo clinicamente comprovado fornece suporte sempre que necessário e trabalha com os padrões de respiração do paciente de forma a minimizar a pressão aplicada, o apoio de pressão e as respirações da máquina para que os seus pacientes tenham uma experiência de sono confortável e tranquila.

Características
Apoio de autopressão para respiração periódica
Apoio de autopressão para respiração periódica

Apoio de autopressão para respiração periódica

Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.

Apoio de autopressão para respiração periódica

Apoio de autopressão para respiração periódica
Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.

Apoio de autopressão para respiração periódica

Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.
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Apoio de autopressão para respiração periódica
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Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.
Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.

Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.

Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.
Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

O nosso DreamStation BiPAP autoSV patenteado inclui um algoritmo de EPAP automático concebido para manter as vias respiratórias superiores desobstruídas. Este algoritmo reage a eventos obstrutivos e procura, proativamente, pela pressão terapêutica mais baixa possível.

Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
O nosso DreamStation BiPAP autoSV patenteado inclui um algoritmo de EPAP automático concebido para manter as vias respiratórias superiores desobstruídas. Este algoritmo reage a eventos obstrutivos e procura, proativamente, pela pressão terapêutica mais baixa possível.

Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

O nosso DreamStation BiPAP autoSV patenteado inclui um algoritmo de EPAP automático concebido para manter as vias respiratórias superiores desobstruídas. Este algoritmo reage a eventos obstrutivos e procura, proativamente, pela pressão terapêutica mais baixa possível.
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Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
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O nosso DreamStation BiPAP autoSV patenteado inclui um algoritmo de EPAP automático concebido para manter as vias respiratórias superiores desobstruídas. Este algoritmo reage a eventos obstrutivos e procura, proativamente, pela pressão terapêutica mais baixa possível.
Robusto e concebido para o paciente
Design robusto, concebido para o paciente

Design robusto, concebido para o paciente

Concebido para uma utilização fácil, com base nos comentários de centenas de pacientes, o DreamStation incorpora funcionalidades inteligentes como um monitor a cores virado para o paciente e um design de perfil baixo elegante.

Design robusto, concebido para o paciente

Design robusto, concebido para o paciente
Concebido para uma utilização fácil, com base nos comentários de centenas de pacientes, o DreamStation incorpora funcionalidades inteligentes como um monitor a cores virado para o paciente e um design de perfil baixo elegante.

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Concebido para uma utilização fácil, com base nos comentários de centenas de pacientes, o DreamStation incorpora funcionalidades inteligentes como um monitor a cores virado para o paciente e um design de perfil baixo elegante.
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Robusto e concebido para o paciente
Design robusto, concebido para o paciente

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Concebido para uma utilização fácil, com base nos comentários de centenas de pacientes, o DreamStation incorpora funcionalidades inteligentes como um monitor a cores virado para o paciente e um design de perfil baixo elegante.
Assistência para a utilização a longo prazo
Assistência para a utilização a longo prazo

Assistência para a utilização a longo prazo

O DreamStation inclui funcionalidades como o Feedback sobre o progresso diário e o sistema de autogestão do paciente DreamMapper, que ajudam os pacientes com apneia do sono a iniciar a terapia e a manter-se motivados a longo prazo.

Assistência para a utilização a longo prazo

Assistência para a utilização a longo prazo
O DreamStation inclui funcionalidades como o Feedback sobre o progresso diário e o sistema de autogestão do paciente DreamMapper, que ajudam os pacientes com apneia do sono a iniciar a terapia e a manter-se motivados a longo prazo.

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O DreamStation inclui funcionalidades como o Feedback sobre o progresso diário e o sistema de autogestão do paciente DreamMapper, que ajudam os pacientes com apneia do sono a iniciar a terapia e a manter-se motivados a longo prazo.
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Assistência para a utilização a longo prazo
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O DreamStation inclui funcionalidades como o Feedback sobre o progresso diário e o sistema de autogestão do paciente DreamMapper, que ajudam os pacientes com apneia do sono a iniciar a terapia e a manter-se motivados a longo prazo.
Concebido com a eficiência em mente
Concebido com a eficiência em mente

Concebido com a eficiência em mente

Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.

Concebido com a eficiência em mente

Concebido com a eficiência em mente
Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.

Concebido com a eficiência em mente

Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.
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Concebido com a eficiência em mente
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Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.
  • Apoio de autopressão para respiração periódica
  • Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
  • Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
  • Robusto e concebido para o paciente
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Apoio de autopressão para respiração periódica
Apoio de autopressão para respiração periódica

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Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.

Apoio de autopressão para respiração periódica

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Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.

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Os pacientes com apneia do sono complexa apresentam frequentemente padrões de respiração periódica. O nosso algoritmo de ventilação servo clinicamente comprovado foi concebido para ajustar o apoio de pressão em conformidade, de forma a estabilizar a respiração e aplicar um nível mínimo de intervenção mecânica.
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Apoio de autopressão para respiração periódica
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.

Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

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Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.

Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais

Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.
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Frequência de reserva automática para tratar eventos centrais
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Na presença de eventos centrais, é importante fornecer ventilação suficiente, mantendo, em simultâneo, as pausas naturais na respiração. A frequência de reserva automática do nosso BiPAP autoSV foi concebida para proporcionar apoio durante as apneias centrais, ao mesmo tempo que estimula a respiração espontânea.
Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores
Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

O nosso DreamStation BiPAP autoSV patenteado inclui um algoritmo de EPAP automático concebido para manter as vias respiratórias superiores desobstruídas. Este algoritmo reage a eventos obstrutivos e procura, proativamente, pela pressão terapêutica mais baixa possível.

Auto EPAP para permeabilidade das vias respiratórias superiores

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O nosso DreamStation BiPAP autoSV patenteado inclui um algoritmo de EPAP automático concebido para manter as vias respiratórias superiores desobstruídas. Este algoritmo reage a eventos obstrutivos e procura, proativamente, pela pressão terapêutica mais baixa possível.

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Robusto e concebido para o paciente
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Concebido para uma utilização fácil, com base nos comentários de centenas de pacientes, o DreamStation incorpora funcionalidades inteligentes como um monitor a cores virado para o paciente e um design de perfil baixo elegante.

Design robusto, concebido para o paciente

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Assistência para a utilização a longo prazo
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O DreamStation inclui funcionalidades como o Feedback sobre o progresso diário e o sistema de autogestão do paciente DreamMapper, que ajudam os pacientes com apneia do sono a iniciar a terapia e a manter-se motivados a longo prazo.

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Concebido com a eficiência em mente
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Concebido com a eficiência em mente

Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.

Concebido com a eficiência em mente

Concebido com a eficiência em mente
Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.

Concebido com a eficiência em mente

Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.
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Concebido com a eficiência em mente
Concebido com a eficiência em mente

Concebido com a eficiência em mente

Com ferramentas de resolução de problemas como a Verificação do desempenho e com opções de conectividade que incluem Wi-Fi®, Bluetooth® e uma ligação móvel, o DreamStation ajuda a reduzir as visitas domiciliárias dispendiosas e permite-lhe centrar a sua atenção naquilo que realmente importa.

Especificações

Geral
Geral
Faixa de pressão
  • 4 a 30 H2O
Alívio de pressão flexível
  • 0 a 3
Tempo de rampa
  • 0 a 45 min (aumentos de 5 minutos)
Pressão inicial da rampa
  • 4 cm H2O para EPAP ou EPAP MÍN.
Umidificação
  • Humidificação aquecida: fixa, adaptativa
Capacidade de armazenamento de dados (mínima)
  • Cartão SD: 6 meses, interna: 3 meses
Filtros
  • Reutilizável contra pólen; ultafino e descartável
Controles do dispositivo
  • LCD, botão de pressão/controlo
Garantia
  • 2 anos (EUA)
Dimensões e peso
Dimensões e peso
Medidas
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sem humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (com humidificador)
Peso
  • 1.33 kg/2.94 lbs (without humidifier); 1.98 kg/4.37 lbs (w/ humidifier); Including power supply
Elétrico
Elétrico
Voltagem
  • 100 – 240 V AC
Frequência
  • 50/60 Hz
Geral
Geral
Faixa de pressão
  • 4 a 30 H2O
Alívio de pressão flexível
  • 0 a 3
Dimensões e peso
Dimensões e peso
Medidas
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sem humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (com humidificador)
Peso
  • 1.33 kg/2.94 lbs (without humidifier); 1.98 kg/4.37 lbs (w/ humidifier); Including power supply
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Geral
Geral
Faixa de pressão
  • 4 a 30 H2O
Alívio de pressão flexível
  • 0 a 3
Tempo de rampa
  • 0 a 45 min (aumentos de 5 minutos)
Pressão inicial da rampa
  • 4 cm H2O para EPAP ou EPAP MÍN.
Umidificação
  • Humidificação aquecida: fixa, adaptativa
Capacidade de armazenamento de dados (mínima)
  • Cartão SD: 6 meses, interna: 3 meses
Filtros
  • Reutilizável contra pólen; ultafino e descartável
Controles do dispositivo
  • LCD, botão de pressão/controlo
Garantia
  • 2 anos (EUA)
Dimensões e peso
Dimensões e peso
Medidas
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 cm (sem humidificador); 29,7 x 19,3 x 8,4 cm (com humidificador)
Peso
  • 1.33 kg/2.94 lbs (without humidifier); 1.98 kg/4.37 lbs (w/ humidifier); Including power supply
Elétrico
Elétrico
Voltagem
  • 100 – 240 V AC
Frequência
  • 50/60 Hz
  • *Lee-Chiong, T., et al., Clinical update of BiPAP autoSV for treatment of Sleep Disordered Breathing, Philips white paper, Sept. 2015

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