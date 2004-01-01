Termos de pesquisa

Nasal Alar Multi-Compatible SpO₂ Sensor - Case of 24

O sensor de SpO₂ multicompatível para asa nasal para uso único em pacientes* mede a saturação de oxigênio arterial na asa, que é um local de medição ideal para pacientes difíceis de medir. Produz um sinal forte e consistente, mesmo em pacientes com baixa perfusão¹. Projetado para conforto e durabilidade, o sensor não é adesivo e pode ser usado por até sete dias.

Características
Solução para baixa perfusão
A asa nasal fornece medição confiável

A asa nasal mantém consistentemente um bom suprimento sanguíneo das artérias carótidas internas e externas, produzindo um sinal forte e constante e é menos propensa à constrição vasal do que as extremidades. Ela fornece resultados confiáveis mesmo durante estados críticos de baixa perfusão e centralização do fluxo sanguíneo.

Posicionamento preferido para baixa perfusão
Confiável e confortável

Quando comparado aos sensores de testa, o sensor de SpO₂ para asa nasal apresentou menor ocorrência de lesões por pressão durante um período de 5 dias de uso do sensor.³ O sensor para asa nasal não requer tiaras ou adesivo, expondo o paciente a calor e pressão mínimos e permitindo que as mãos dos pacientes fiquem livres de sensores.

Casos de uso flexíveis
Benefícios do mundo real para atender a várias prioridades

Mantenha um sinal de SpO₂ consistente durante procedimentos críticos de UTI. Tenha um sensor em um local mais acessível do que os sensores de dedo tradicionais quando usados na sala de cirurgia. Melhore a eficiência do tempo sem a necessidade de as equipes de enfermagem descartarem vários sensores ao buscar um sinal estável.

Sensor de SpO₂ durável
Recursos de monitoramento de permanência prolongada

O sensor de SpO₂ para asa nasal da Philips é sustentável e durável, com um único sensor permanecendo com o paciente por até 7 dias enquanto ele se move entre as áreas de atendimento.

História do cliente: experiência no mundo real

Os oxímetros de pulso convencionais são colocados no dedo, mas para pacientes com baixa perfusão, o sensor de SpO2 para asa nasal da Philips oferece uma alternativa prática e empolgante. Assista a este vídeo para ouvir o Dr. Lieven Vergote e o Sr. Kristoff Colman, do Hospital ASZ em Aalst, Bélgica, compartilharem sua experiência no mundo real com o sensor para asa nasal e explicarem alguns dos benefícios dessa solução.

Especificações

Dados do produto
Dimensões da embalagem
  • 270 x 230 x 127 mm (10,5 x 9 x 5 pol.)
Uso com equipamentos que não são da Philips Healthcare
  • Sim
Uso com os equipamentos da Philips Healthcare
  • M1020B, M3001A, MP2, X2 MX100, X3 MP5, MP5SC, MP5T
Cor
  • Branco
Categoria do produto
  • SpO₂
Tipo de produto
  • Sensor
Certificação CE
  • Não
Uso em um único paciente ou em vários pacientes
  • Uso em um único paciente
Peso do pacote
  • 1,36 kg (3 lbs)
Unidade de embalagem
  • 24 sensores
Não fabricado com látex natural
  • Sim
Estéril ou não estéril
  • Não estéril
Prazo de validade
  • 5 anos
Sensor SpO₂
Aplicação no paciente
  • Pediátrico e adulto
Local de aplicação
  • Asas nasais
Comprimento do cabo
  • 1 m (3,28 pés)
Sensor de SpO2
Aplicação no paciente
  • Pediátrico e adulto
Local de aplicação
  • Asas nasais
Peso recomendado do paciente
  • ≥ 15 kg (≥ 33 lbs) e pelo menos 4 anos de idade
Compatibilidade do cabo adaptador
  • M1943A, M1943AL, 1943NL
Comprimento do cabo
  • 1 m (3,28 pés)
  • * O sensor de SpO₂ para asa nasal não está liberado em todos os locais. Verifique com seu representante da Philips a disponibilidade do portfólio completo.
  • 1. Shallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).

