Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20

O sensor de SpO2 FAST para asa nasal da Philips garante o monitoramento confiável da saturação de oxigênio na asa nasal, onde é mantido um suprimento robusto de sangue das artérias carótidas. Esse local gera um sinal forte e consistente e é menos suscetível à constrição vascular em comparação com as extremidades,¹ fornecendo sinais precisos e confiáveis, mesmo em condições desafiadoras que envolvem baixa perfusão e centralização do fluxo sanguíneo.² Projetado para conforto e durabilidade, o sensor não é adesivo e pode ser usado em um paciente por até sete dias em várias áreas de atendimento.

