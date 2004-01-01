O sensor de SpO₂ multicompatível para asa nasal para uso único em pacientes* mede a saturação de oxigênio arterial na asa, que é um local de medição ideal para pacientes difíceis de medir. Produz um sinal forte e consistente, mesmo em pacientes com baixa perfusão¹. Projetado para conforto e durabilidade, o sensor não é adesivo e pode ser usado por até sete dias.
A asa nasal mantém consistentemente um bom suprimento sanguíneo das artérias carótidas internas e externas, produzindo um sinal forte e constante e é menos propensa à constrição vasal do que as extremidades. Ela fornece resultados confiáveis mesmo durante estados críticos de baixa perfusão e centralização do fluxo sanguíneo.
A asa nasal fornece medição confiável
Posicionamento preferido para baixa perfusão
Confiável e confortável
Quando comparado aos sensores de testa, o sensor de SpO₂ para asa nasal apresentou menor ocorrência de lesões por pressão durante um período de 5 dias de uso do sensor.³ O sensor para asa nasal não requer tiaras ou adesivo, expondo o paciente a calor e pressão mínimos e permitindo que as mãos dos pacientes fiquem livres de sensores.
Casos de uso flexíveis
Benefícios do mundo real para atender a várias prioridades
Mantenha um sinal de SpO₂ consistente durante procedimentos críticos de UTI. Tenha um sensor em um local mais acessível do que os sensores de dedo tradicionais quando usados na sala de cirurgia. Melhore a eficiência do tempo sem a necessidade de as equipes de enfermagem descartarem vários sensores ao buscar um sinal estável.
Sensor de SpO₂ durável
Recursos de monitoramento de permanência prolongada
O sensor de SpO₂ para asa nasal da Philips é sustentável e durável, com um único sensor permanecendo com o paciente por até 7 dias enquanto ele se move entre as áreas de atendimento.
História do cliente: experiência no mundo real
Os oxímetros de pulso convencionais são colocados no dedo, mas para pacientes com baixa perfusão, o sensor de SpO2 para asa nasal da Philips oferece uma alternativa prática e empolgante. Assista a este vídeo para ouvir o Dr. Lieven Vergote e o Sr. Kristoff Colman, do Hospital ASZ em Aalst, Bélgica, compartilharem sua experiência no mundo real com o sensor para asa nasal e explicarem alguns dos benefícios dessa solução.
Especificações
Dados do produto
Dados do produto
Dimensões da embalagem
270 x 230 x 127 mm (10,5 x 9 x 5 pol.)
Dados do produto
Dados do produto
Uso com equipamentos que não são da Philips Healthcare
* O sensor de SpO₂ para asa nasal não está liberado em todos os locais. Verifique com seu representante da Philips a disponibilidade do portfólio completo.
