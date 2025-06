História do cliente: experiência no mundo real

Os oxímetros de pulso convencionais são colocados no dedo, mas para pacientes com baixa perfusão, o sensor de SpO2 para asa nasal da Philips oferece uma alternativa prática e empolgante. Assista a este vídeo para ouvir o Dr. Lieven Vergote e o Sr. Kristoff Colman, do Hospital ASZ em Aalst, Bélgica, compartilharem sua experiência no mundo real com o sensor para asa nasal e explicarem alguns dos benefícios dessa solução.