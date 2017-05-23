Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

O tampo de mesa indexado aliado ao Lok-Bar de 3 pinos compatível com RM acomoda soluções padrão da indústria em imobilização – sejam elas montadas no tampo de mesa ou com o uso de placas base. Isto permite geração de imagens na posição de tratamento para suportar uma precisa gravação conjunta com imagens de TC.