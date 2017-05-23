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Ingenia Configuração Oncológica de RM-RT

Solução RM-RT

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Esta solução dedicada de RM é projetada para integrar a geração de imagem de RM de alta qualidade aos seus fluxos de trabalho de planejamento radioterápico, e estimular a precisão no delineamento de tumores e estruturas críticas para um aprimorado cuidado ao paciente.

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Características
Patient positioning and fixation solu... || Geração de imagem na posição d

Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

O tampo de mesa indexado aliado ao Lok-Bar de 3 pinos compatível com RM acomoda soluções padrão da indústria em imobilização – sejam elas montadas no tampo de mesa ou com o uso de placas base. Isto permite geração de imagens na posição de tratamento para suportar uma precisa gravação conjunta com imagens de TC.

Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

O tampo de mesa indexado aliado ao Lok-Bar de 3 pinos compatível com RM acomoda soluções padrão da indústria em imobilização – sejam elas montadas no tampo de mesa ou com o uso de placas base. Isto permite geração de imagens na posição de tratamento para suportar uma precisa gravação conjunta com imagens de TC.

Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

O tampo de mesa indexado aliado ao Lok-Bar de 3 pinos compatível com RM acomoda soluções padrão da indústria em imobilização – sejam elas montadas no tampo de mesa ou com o uso de placas base. Isto permite geração de imagens na posição de tratamento para suportar uma precisa gravação conjunta com imagens de TC.
Outstanding image quality with high g... || Formidáveis capacidades de ger

Alto contraste e alta resolução para visualizar detalhes e contornos

Ingenia lhe dá um amplo campo de visão e formidável homogeneidade. Faça uso de notável qualidade de imagem com alta precisão geométrica para aprimorar seu planejamento terapêutico.

Alto contraste e alta resolução para visualizar detalhes e contornos

Ingenia lhe dá um amplo campo de visão e formidável homogeneidade. Faça uso de notável qualidade de imagem com alta precisão geométrica para aprimorar seu planejamento terapêutico.

Alto contraste e alta resolução para visualizar detalhes e contornos

Ingenia lhe dá um amplo campo de visão e formidável homogeneidade. Faça uso de notável qualidade de imagem com alta precisão geométrica para aprimorar seu planejamento terapêutico.
Ready-to-use geometric QA package || Garantia de qualidade dedicada

Mantenha altos padrões

Faça rotineiras avaliações geométricas da GQ de maneira eficiente e repetível com o dedicado software de análise de GQ e fantasma

Mantenha altos padrões

Faça rotineiras avaliações geométricas da GQ de maneira eficiente e repetível com o dedicado software de análise de GQ e fantasma

Mantenha altos padrões

Faça rotineiras avaliações geométricas da GQ de maneira eficiente e repetível com o dedicado software de análise de GQ e fantasma
FlexTrak || Fluxo de trabalho harmonioso p

FlexTrak para agendamento flexível

O carrinho opcional FlexTrak lhe ajuda a posicionar pacientes fora da sala de exame, para que você tenha maior flexibilidade ao agendar exames.

FlexTrak para agendamento flexível

O carrinho opcional FlexTrak lhe ajuda a posicionar pacientes fora da sala de exame, para que você tenha maior flexibilidade ao agendar exames.

FlexTrak para agendamento flexível

O carrinho opcional FlexTrak lhe ajuda a posicionar pacientes fora da sala de exame, para que você tenha maior flexibilidade ao agendar exames.
External laser positioning system (EL... || Geração de imagem na posição d

ELPS dá suporte ao posicionamento reproduzível de pacientes

Esta opção lhe permite alinhar pacientes no scanner de RM na TC e no Acelerador Linear (Linac).

ELPS dá suporte ao posicionamento reproduzível de pacientes

Esta opção lhe permite alinhar pacientes no scanner de RM na TC e no Acelerador Linear (Linac).

ELPS dá suporte ao posicionamento reproduzível de pacientes

Esta opção lhe permite alinhar pacientes no scanner de RM na TC e no Acelerador Linear (Linac).
Versatile coil solutions || Formidáveis capacidades de ger

Soluções versáteis de bobina simplificam a montagem

Combinações inteligentes do conjunto Flex L de bobina ou a bobina anterior Flexcoverage com a bobina posterior permitem uma montagem simples do paciente com um mínimo de manuseio de bobina.

Soluções versáteis de bobina simplificam a montagem

Combinações inteligentes do conjunto Flex L de bobina ou a bobina anterior Flexcoverage com a bobina posterior permitem uma montagem simples do paciente com um mínimo de manuseio de bobina.

Soluções versáteis de bobina simplificam a montagem

Combinações inteligentes do conjunto Flex L de bobina ou a bobina anterior Flexcoverage com a bobina posterior permitem uma montagem simples do paciente com um mínimo de manuseio de bobina.
Customized ExamCards || Fluxo de trabalho harmonioso p

Customized ExamCards for RT planning

Otimizados para fidelidade geométrica, os ExamCards personalizados para Cérebro, Cabeça e Pescoço, Próstata, e Pélvis feminina lhe ajudam a realizar protocolos de imagem completos em menos de 30 minutos.

Customized ExamCards for RT planning

Otimizados para fidelidade geométrica, os ExamCards personalizados para Cérebro, Cabeça e Pescoço, Próstata, e Pélvis feminina lhe ajudam a realizar protocolos de imagem completos em menos de 30 minutos.

Customized ExamCards for RT planning

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Faça do seu jeito || KBA2

Faça do seu jeito

Refine os fluxos de trabalho com um sistema que se encaixa à maneira como você trabalha. O sistema de posicionamento de laser opcional LAP DORADOnova MR3T suporta registro aprimorado de RM-CT, pois permite que você alinhe pacientes no scanner da IRM. Com apenas um clique, move os pacientes diretamente para o isocentro do sistema IRM após o alinhamento do laser, reduzindo assim as etapas do fluxo de trabalho

Faça do seu jeito

Refine os fluxos de trabalho com um sistema que se encaixa à maneira como você trabalha. O sistema de posicionamento de laser opcional LAP DORADOnova MR3T suporta registro aprimorado de RM-CT, pois permite que você alinhe pacientes no scanner da IRM. Com apenas um clique, move os pacientes diretamente para o isocentro do sistema IRM após o alinhamento do laser, reduzindo assim as etapas do fluxo de trabalho

Faça do seu jeito

Refine os fluxos de trabalho com um sistema que se encaixa à maneira como você trabalha. O sistema de posicionamento de laser opcional LAP DORADOnova MR3T suporta registro aprimorado de RM-CT, pois permite que você alinhe pacientes no scanner da IRM. Com apenas um clique, move os pacientes diretamente para o isocentro do sistema IRM após o alinhamento do laser, reduzindo assim as etapas do fluxo de trabalho
Aprender e compartilhar conhecimentos... || KBA2

Aprender e compartilhar conhecimentos de IRM

A integração bem-sucedida de diagnóstico por imagem de RM em seu fluxo de trabalho começa com as pessoas. Oferecemos treinamento sob medida para ajudar sua equipe a racionalizar fluxos de trabalho e fazer uso completo e eficiente do diagnóstico por imagem de RM desde o primeiro dia.

Aprender e compartilhar conhecimentos de IRM

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  • Patient positioning and fixation solu... || Geração de imagem na posição d
  • Outstanding image quality with high g... || Formidáveis capacidades de ger
  • Ready-to-use geometric QA package || Garantia de qualidade dedicada
  • FlexTrak || Fluxo de trabalho harmonioso p
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Patient positioning and fixation solu... || Geração de imagem na posição d

Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

O tampo de mesa indexado aliado ao Lok-Bar de 3 pinos compatível com RM acomoda soluções padrão da indústria em imobilização – sejam elas montadas no tampo de mesa ou com o uso de placas base. Isto permite geração de imagens na posição de tratamento para suportar uma precisa gravação conjunta com imagens de TC.

Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

O tampo de mesa indexado aliado ao Lok-Bar de 3 pinos compatível com RM acomoda soluções padrão da indústria em imobilização – sejam elas montadas no tampo de mesa ou com o uso de placas base. Isto permite geração de imagens na posição de tratamento para suportar uma precisa gravação conjunta com imagens de TC.

Soluções de posicionamento e fixação de pacientes para o posicionamento reproduzível de pacientes

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Alto contraste e alta resolução para visualizar detalhes e contornos

Ingenia lhe dá um amplo campo de visão e formidável homogeneidade. Faça uso de notável qualidade de imagem com alta precisão geométrica para aprimorar seu planejamento terapêutico.

Alto contraste e alta resolução para visualizar detalhes e contornos

Ingenia lhe dá um amplo campo de visão e formidável homogeneidade. Faça uso de notável qualidade de imagem com alta precisão geométrica para aprimorar seu planejamento terapêutico.

Alto contraste e alta resolução para visualizar detalhes e contornos

Ingenia lhe dá um amplo campo de visão e formidável homogeneidade. Faça uso de notável qualidade de imagem com alta precisão geométrica para aprimorar seu planejamento terapêutico.
Ready-to-use geometric QA package || Garantia de qualidade dedicada

Mantenha altos padrões

Faça rotineiras avaliações geométricas da GQ de maneira eficiente e repetível com o dedicado software de análise de GQ e fantasma

Mantenha altos padrões

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Mantenha altos padrões

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FlexTrak || Fluxo de trabalho harmonioso p

FlexTrak para agendamento flexível

O carrinho opcional FlexTrak lhe ajuda a posicionar pacientes fora da sala de exame, para que você tenha maior flexibilidade ao agendar exames.

FlexTrak para agendamento flexível

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External laser positioning system (EL... || Geração de imagem na posição d

ELPS dá suporte ao posicionamento reproduzível de pacientes

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Soluções versáteis de bobina simplificam a montagem

Combinações inteligentes do conjunto Flex L de bobina ou a bobina anterior Flexcoverage com a bobina posterior permitem uma montagem simples do paciente com um mínimo de manuseio de bobina.

Soluções versáteis de bobina simplificam a montagem

Combinações inteligentes do conjunto Flex L de bobina ou a bobina anterior Flexcoverage com a bobina posterior permitem uma montagem simples do paciente com um mínimo de manuseio de bobina.

Soluções versáteis de bobina simplificam a montagem

Combinações inteligentes do conjunto Flex L de bobina ou a bobina anterior Flexcoverage com a bobina posterior permitem uma montagem simples do paciente com um mínimo de manuseio de bobina.
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Otimizados para fidelidade geométrica, os ExamCards personalizados para Cérebro, Cabeça e Pescoço, Próstata, e Pélvis feminina lhe ajudam a realizar protocolos de imagem completos em menos de 30 minutos.

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Faça do seu jeito || KBA2

Faça do seu jeito

Refine os fluxos de trabalho com um sistema que se encaixa à maneira como você trabalha. O sistema de posicionamento de laser opcional LAP DORADOnova MR3T suporta registro aprimorado de RM-CT, pois permite que você alinhe pacientes no scanner da IRM. Com apenas um clique, move os pacientes diretamente para o isocentro do sistema IRM após o alinhamento do laser, reduzindo assim as etapas do fluxo de trabalho

Faça do seu jeito

Refine os fluxos de trabalho com um sistema que se encaixa à maneira como você trabalha. O sistema de posicionamento de laser opcional LAP DORADOnova MR3T suporta registro aprimorado de RM-CT, pois permite que você alinhe pacientes no scanner da IRM. Com apenas um clique, move os pacientes diretamente para o isocentro do sistema IRM após o alinhamento do laser, reduzindo assim as etapas do fluxo de trabalho

Faça do seu jeito

Refine os fluxos de trabalho com um sistema que se encaixa à maneira como você trabalha. O sistema de posicionamento de laser opcional LAP DORADOnova MR3T suporta registro aprimorado de RM-CT, pois permite que você alinhe pacientes no scanner da IRM. Com apenas um clique, move os pacientes diretamente para o isocentro do sistema IRM após o alinhamento do laser, reduzindo assim as etapas do fluxo de trabalho
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Aprender e compartilhar conhecimentos de IRM

A integração bem-sucedida de diagnóstico por imagem de RM em seu fluxo de trabalho começa com as pessoas. Oferecemos treinamento sob medida para ajudar sua equipe a racionalizar fluxos de trabalho e fazer uso completo e eficiente do diagnóstico por imagem de RM desde o primeiro dia.

Aprender e compartilhar conhecimentos de IRM

A integração bem-sucedida de diagnóstico por imagem de RM em seu fluxo de trabalho começa com as pessoas. Oferecemos treinamento sob medida para ajudar sua equipe a racionalizar fluxos de trabalho e fazer uso completo e eficiente do diagnóstico por imagem de RM desde o primeiro dia.

Aprender e compartilhar conhecimentos de IRM

A integração bem-sucedida de diagnóstico por imagem de RM em seu fluxo de trabalho começa com as pessoas. Oferecemos treinamento sob medida para ajudar sua equipe a racionalizar fluxos de trabalho e fazer uso completo e eficiente do diagnóstico por imagem de RM desde o primeiro dia.

Documentação

Planilha de dados técnicos (1)

Planilha de dados técnicos

Folheto (2)

Folheto

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Planilha de dados técnicos (1)

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Especificações

Geração de imagem
Geração de imagem
Intensidade de campo
  • Ingenia 1.5T e 3.0T T
  • Ingenia 3.0 T
Tamanho de furo
  • 70 cm
Precisão geométrica
  • Volume (típico) de ≤ 1 mm em Ø 32 cm
Arranjos de bobina
  • Arranjos flexíveis da bobina anterior FlexCoverage, bobina posterior e FlexCoils – todos com arquitetura digital – para uma ampla gama de aplicações RT
ExamCards de RT dedicados para
  • Cérebro, cabeça e pescoço, próstata e pélvis feminina
Tampo de mesa plano
Tampo de mesa plano
Indexação
  • Estilo Interloc
Acessórios inclusos
  • Lok-Bar de 3 pinos, suporte de bobina ajustável, extensão de cabeça, suporte em parede
Comprimento
  • 245 cm (incluindo a extensão de cabeça)
Largura
  • 53 cm
Peso
  • menor ou igual a 12,9 kg
Outros acessórios
  • Outros acessórios de posicionamento e imobilização compatíveis com RM, p. ex. máscaras termoplásticas e placas base, podem ser encomendados diretamente pela CIVCO
Acessórios incluídos
  • Barra de indexação S, barra de indexação L, suporte de parede para armazenamento
Montagem direta
  • O CouchTop permite a montagem direta de Type-S head e máscaras de cabeça, pescoço e ombros
Transporte de paciente com tampo de mesa plano
  • Carrinho FlexTrak (opcional)
Pacote geométrico de análise de GQ
Pacote geométrico de análise de GQ
Design Phantom
  • Espaçamento da grade: 25 mm, suporte Phantom permite colocação do phantom em três orientações (axial, coronal, e sagital)
Volume de análise de GQ
  • 50 x 45* x 40 cm³ (direita – esquerda x anterior – posterior x pé – cabeça) *efetivo, campo de visão acima da tabela: 30 cm
Software
  • Executa a partir do console de RM Para avaliações 2D multicortes Gera mapa de contorno de precisão geométrica na imagem de RM
Suporte da bobina anterior
Suporte da bobina anterior
Projeto do suporte de bobina
  • O suporte da bobina anterior espaçoso e leve suporta a bobina anterior e sua forma segue as dimensões do furo para maximizar o ajuste do paciente. É regulável em altura e pode ser inclinado para aproximar a bobina de cada paciente individual.
Intervalo de ajuste de altura
  • 15-35,5 cm entre o MR-RT CouchTop e a bobina anterior, ajustável em cada lado
Sistema opcional externo de posicionamento de laser
Sistema opcional externo de posicionamento de laser
Tipo
  • Laser verde ou vermelho compatível com RM
Gama de largura permitida
  • 3.83 - 4.50 m
Laser phantom
  • Aquarius (LAP – sistema de posicionamento de laser) com ExamCard de calibração
Simulação de RM apenas
Simulação de RM apenas
Compatibilidade
  • Ingenia MR-RT 1.5T e 3.0T
Protocolo de diagnóstico por imagem
  • O ExamCard dedicado fornece sequências para informações de fonte 3D MRCAT, informações anatômicas para delineamento (T2W) e visualização de marcador da próstata
Geração de MRCAT
  • Executado paralelamente à aquisição de imagem, o pós-processamento incorporado executa classificação automatizada de tecido e atribuição de densidade de volume.
Autossegmentação
  • Cinco diferentes classificações: água, gordura, osso esponjoso, osso cortical e ar
Exportação para sistemas de planejamento de tratamento
  • As imagens MRCAT estão conformes com DICOM e podem ser exportadas, como imagens de CT, para sistemas principais de planejamento de tratamento, inclusive Pinnacle³, Eclipse e Monaco.
Geração de imagem
Geração de imagem
Intensidade de campo
  • Ingenia 1.5T e 3.0T T
  • Ingenia 3.0 T
Tamanho de furo
  • 70 cm
Tampo de mesa plano
Tampo de mesa plano
Indexação
  • Estilo Interloc
Acessórios inclusos
  • Lok-Bar de 3 pinos, suporte de bobina ajustável, extensão de cabeça, suporte em parede
Veja todas as especificações
Geração de imagem
Geração de imagem
Intensidade de campo
  • Ingenia 1.5T e 3.0T T
  • Ingenia 3.0 T
Tamanho de furo
  • 70 cm
Precisão geométrica
  • Volume (típico) de ≤ 1 mm em Ø 32 cm
Arranjos de bobina
  • Arranjos flexíveis da bobina anterior FlexCoverage, bobina posterior e FlexCoils – todos com arquitetura digital – para uma ampla gama de aplicações RT
ExamCards de RT dedicados para
  • Cérebro, cabeça e pescoço, próstata e pélvis feminina
Tampo de mesa plano
Tampo de mesa plano
Indexação
  • Estilo Interloc
Acessórios inclusos
  • Lok-Bar de 3 pinos, suporte de bobina ajustável, extensão de cabeça, suporte em parede
Comprimento
  • 245 cm (incluindo a extensão de cabeça)
Largura
  • 53 cm
Peso
  • menor ou igual a 12,9 kg
Outros acessórios
  • Outros acessórios de posicionamento e imobilização compatíveis com RM, p. ex. máscaras termoplásticas e placas base, podem ser encomendados diretamente pela CIVCO
Acessórios incluídos
  • Barra de indexação S, barra de indexação L, suporte de parede para armazenamento
Montagem direta
  • O CouchTop permite a montagem direta de Type-S head e máscaras de cabeça, pescoço e ombros
Transporte de paciente com tampo de mesa plano
  • Carrinho FlexTrak (opcional)
Pacote geométrico de análise de GQ
Pacote geométrico de análise de GQ
Design Phantom
  • Espaçamento da grade: 25 mm, suporte Phantom permite colocação do phantom em três orientações (axial, coronal, e sagital)
Volume de análise de GQ
  • 50 x 45* x 40 cm³ (direita – esquerda x anterior – posterior x pé – cabeça) *efetivo, campo de visão acima da tabela: 30 cm
Software
  • Executa a partir do console de RM Para avaliações 2D multicortes Gera mapa de contorno de precisão geométrica na imagem de RM
Suporte da bobina anterior
Suporte da bobina anterior
Projeto do suporte de bobina
  • O suporte da bobina anterior espaçoso e leve suporta a bobina anterior e sua forma segue as dimensões do furo para maximizar o ajuste do paciente. É regulável em altura e pode ser inclinado para aproximar a bobina de cada paciente individual.
Intervalo de ajuste de altura
  • 15-35,5 cm entre o MR-RT CouchTop e a bobina anterior, ajustável em cada lado
Sistema opcional externo de posicionamento de laser
Sistema opcional externo de posicionamento de laser
Tipo
  • Laser verde ou vermelho compatível com RM
Gama de largura permitida
  • 3.83 - 4.50 m
Laser phantom
  • Aquarius (LAP – sistema de posicionamento de laser) com ExamCard de calibração
Simulação de RM apenas
Simulação de RM apenas
Compatibilidade
  • Ingenia MR-RT 1.5T e 3.0T
Protocolo de diagnóstico por imagem
  • O ExamCard dedicado fornece sequências para informações de fonte 3D MRCAT, informações anatômicas para delineamento (T2W) e visualização de marcador da próstata
Geração de MRCAT
  • Executado paralelamente à aquisição de imagem, o pós-processamento incorporado executa classificação automatizada de tecido e atribuição de densidade de volume.
Autossegmentação
  • Cinco diferentes classificações: água, gordura, osso esponjoso, osso cortical e ar
Exportação para sistemas de planejamento de tratamento
  • As imagens MRCAT estão conformes com DICOM e podem ser exportadas, como imagens de CT, para sistemas principais de planejamento de tratamento, inclusive Pinnacle³, Eclipse e Monaco.
  • ¹Comparado com a solução de sobreposição
  • ²Essa solução de bobina de cabeça e pescoço está disponível para determinadas versões do software. Por favor, verifique com seu representante local da Philips.
  • ³Comparado à solução da Philips com sobreposição e sem bobinas flexíveis.
  • *Testado em um ambiente não-clínico com único usuário Pinnacle e um plano IMRT de 5 feixes. Excluindo o tempo para ajustes manuais opcionais.

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