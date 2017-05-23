Esta solução dedicada de RM é projetada para integrar a geração de imagem de RM de alta qualidade aos seus fluxos de trabalho de planejamento radioterápico, e estimular a precisão no delineamento de tumores e estruturas críticas para um aprimorado cuidado ao paciente.
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|Intensidade de campo
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|Tamanho de furo
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|Precisão geométrica
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|Arranjos de bobina
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|ExamCards de RT dedicados para
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|Indexação
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|Acessórios inclusos
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|Comprimento
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|Largura
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|Peso
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|Outros acessórios
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|Acessórios incluídos
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|Montagem direta
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|Transporte de paciente com tampo de mesa plano
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|Design Phantom
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|Volume de análise de GQ
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|Software
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|Projeto do suporte de bobina
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|Intervalo de ajuste de altura
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|Tipo
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|Gama de largura permitida
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|Laser phantom
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|Compatibilidade
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|Protocolo de diagnóstico por imagem
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|Geração de MRCAT
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|Autossegmentação
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|Exportação para sistemas de planejamento de tratamento
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|Intensidade de campo
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