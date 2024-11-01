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Ingenia Ambition 1.5T X

Excelência em seus serviços diários de RM livre de hélio

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Baseado em seu novo e revolucionário ímã BlueSeal totalmente vedado, o Ingenia Ambition X permite que você experimente operações de RM mais produtivas¹ e livres de hélio. O Ingenia Ambition X proporciona uma excelente qualidade de imagem mesmo para pacientes difíceis e realiza exames de IRM 50% mais rápido² com a aceleração Compressed SENSE para todas as anatomias, tanto em análises 2D quanto 3D. A rapidez na duração geral do exame é obtida pela simplificação do manejo do paciente no túnel por meio de um posicionamento guiado e sem toque. Além disso, o Ingenia Ambition oferece uma experiência audiovisual imersiva para acalmar os pacientes e orientá-los durante os exames de RM.

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Características
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção

Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção

O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.

Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção

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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.

Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção

O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Proporcione uma experiência visual imersiva
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Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.

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Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.

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Philips para suporte vitalício
Philips para suporte vitalício

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Aproveite capacidade de manutenção remota, manutenção preditiva por AI, atualizações frequentes do sistema, substituição vitalícia da bobina e financiamento personalizado para ajudar a melhorar o tempo de atividade e gerenciar seu custo total de propriedade durante toda a vida útil do seu sistema.

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Philips para suporte vitalício
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Confiança clínica em RM Cardíaca

Confiança clínica em RM Cardíaca

Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.

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Aumento produtividade Smart Workflow

Aumente a produtividade com o Smart Workflow

Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.

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Confiança clínica em RM Cardíaca

Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.

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Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Aumento produtividade Smart Workflow

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Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.

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Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.

Aumente a produtividade com o Smart Workflow

Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.

Especificações

Sistema de imã vedado
Sistema de imã vedado
Potência do campo
  • 1.5T
Design do túnel
  • 70 cm
Peso do ímã
  • 2300 kg
Homogeneidade V-RMS típica
  • ≤ 1,1 ppm (com 45 cm de DSV)
Tecnologia de microrresfriamento
  • Sim
Campo de visão (FOV) máximo
  • 55 cm
Tipo de controladores de ímã
  • Digital, com inteligência adaptativa
Taxa de evaporação de criogênicos
  • Não aplicável, totalmente vedado
Requisitos do duto de exaustão
  • Não aplicável, totalmente vedado
Gradientes Omega HP
Gradientes Omega HP
Amplitude máxima para cada eixo
  • 45 mT/m
Taxa máxima de variação para cada eixo
  • 200 T/m/s
Informações de localização
Informações de localização
Requisitos mínimos do local
  • 3,4 m x 5,3 m
Pé-direito (mínimo)
  • 2,56 m
RF Receber
RF Receber
Número de canais de recepção independentes
  • Independente de canal
Localização do conversor analógico-digital (ADC)
  • Dentro da bobina, perto dos elementos de recepção
Cadeia de sinais da bobina ao reconstrutor
  • Totalmente digital
dStream
  • Sim
Fluxo de trabalho de operador único
Fluxo de trabalho de operador único
SmartSelect
  • Sim
SmartExam
  • Sim
SmartLink
  • Sim
AutoStart
  • Sim
SmartLine
  • Sim
Sistema de imã vedado
Sistema de imã vedado
Potência do campo
  • 1.5T
Design do túnel
  • 70 cm
Gradientes Omega HP
Gradientes Omega HP
Amplitude máxima para cada eixo
  • 45 mT/m
Taxa máxima de variação para cada eixo
  • 200 T/m/s
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Potência do campo
  • 1.5T
Design do túnel
  • 70 cm
Peso do ímã
  • 2300 kg
Homogeneidade V-RMS típica
  • ≤ 1,1 ppm (com 45 cm de DSV)
Tecnologia de microrresfriamento
  • Sim
Campo de visão (FOV) máximo
  • 55 cm
Tipo de controladores de ímã
  • Digital, com inteligência adaptativa
Taxa de evaporação de criogênicos
  • Não aplicável, totalmente vedado
Requisitos do duto de exaustão
  • Não aplicável, totalmente vedado
Gradientes Omega HP
Gradientes Omega HP
Amplitude máxima para cada eixo
  • 45 mT/m
Taxa máxima de variação para cada eixo
  • 200 T/m/s
Informações de localização
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Requisitos mínimos do local
  • 3,4 m x 5,3 m
Pé-direito (mínimo)
  • 2,56 m
RF Receber
RF Receber
Número de canais de recepção independentes
  • Independente de canal
Localização do conversor analógico-digital (ADC)
  • Dentro da bobina, perto dos elementos de recepção
Cadeia de sinais da bobina ao reconstrutor
  • Totalmente digital
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  • Sim
Fluxo de trabalho de operador único
Fluxo de trabalho de operador único
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  • Sim
SmartExam
  • Sim
SmartLink
  • Sim
AutoStart
  • Sim
SmartLine
  • Sim
  • 1. Comparado ao ímã ZBO do Ingenia 1.5T.
  • 2. Comparado às varreduras da Philips sem Compressed SENSE.
  • 3. Requer conectividade remota.
  • 4. Somente para uso com implantes do tipo seguro para RM ou para determinados RMs, seguindo rigorosamente as Instruções de Uso.
  • 5. Comparado à média dos outros 5 escâneres de RM Philips Ingenia sem o Ambient Experience e In-Bore Connect. Os resultados de estudos de caso não servem como prognóstico para outros casos. Os resultados em outros casos podem variar.
  • 6. Mesmo na rara hipótese de o ímã perder a vedação, a quantidade irrisória de hélio que viesse a escapar não afetaria substancialmente o oxigênio dentro da sala.

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

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