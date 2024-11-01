Baseado em seu novo e revolucionário ímã BlueSeal totalmente vedado, o Ingenia Ambition X permite que você experimente operações de RM mais produtivas¹ e livres de hélio. O Ingenia Ambition X proporciona uma excelente qualidade de imagem mesmo para pacientes difíceis e realiza exames de IRM 50% mais rápido² com a aceleração Compressed SENSE para todas as anatomias, tanto em análises 2D quanto 3D. A rapidez na duração geral do exame é obtida pela simplificação do manejo do paciente no túnel por meio de um posicionamento guiado e sem toque. Além disso, o Ingenia Ambition oferece uma experiência audiovisual imersiva para acalmar os pacientes e orientá-los durante os exames de RM.
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Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Proporcione uma experiência visual imersiva
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Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
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Philips para suporte vitalício
Philips para suporte vitalício
Aproveite capacidade de manutenção remota, manutenção preditiva por AI, atualizações frequentes do sistema, substituição vitalícia da bobina e financiamento personalizado para ajudar a melhorar o tempo de atividade e gerenciar seu custo total de propriedade durante toda a vida útil do seu sistema.
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Confiança clínica em RM Cardíaca
Confiança clínica em RM Cardíaca
Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Confiança clínica em RM Cardíaca
Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Confiança clínica em RM Cardíaca
Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Aumento produtividade Smart Workflow
Aumente a produtividade com o Smart Workflow
Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.
Aumente a produtividade com o Smart Workflow
Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.
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Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Proporcione uma experiência visual imersiva
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Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
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Philips para suporte vitalício
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Aproveite capacidade de manutenção remota, manutenção preditiva por AI, atualizações frequentes do sistema, substituição vitalícia da bobina e financiamento personalizado para ajudar a melhorar o tempo de atividade e gerenciar seu custo total de propriedade durante toda a vida útil do seu sistema.
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Confiança clínica em RM Cardíaca
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Aumento produtividade Smart Workflow
Aumente a produtividade com o Smart Workflow
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2. Comparado às varreduras da Philips sem Compressed SENSE.
3. Requer conectividade remota.
4. Somente para uso com implantes do tipo seguro para RM ou para determinados RMs, seguindo rigorosamente as Instruções de Uso.
5. Comparado à média dos outros 5 escâneres de RM Philips Ingenia sem o Ambient Experience e In-Bore Connect. Os resultados de estudos de caso não servem como prognóstico para outros casos. Os resultados em outros casos podem variar.
6. Mesmo na rara hipótese de o ímã perder a vedação, a quantidade irrisória de hélio que viesse a escapar não afetaria substancialmente o oxigênio dentro da sala.
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