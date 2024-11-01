Com base em seu novo e revolucionário ímã BlueSeal totalmente vedado, o Ingenia Ambition permite que você obtenha operações de RM livres de hélio mais produtivas.1 O Ingenia Ambition proporciona uma excepcional qualidade de imagem, mesmo para os pacientes mais difíceis, e realiza exames de ressonância magnética até 50% mais rápidos2 com a aceleração do Compressed SENSE para todas as anatomias, tanto em varreduras 2D quanto 3D. A velocidade da duração total do exame é obtida simplificando-se o manuseio do paciente no túnel com a configuração guiada do paciente. Além disso, o Ingenia Ambition oferece uma experiência audiovisual imersiva para acalmar os pacientes e orientá-los durante os exames de RM.
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O BlueSeal da Philips utiliza uma nova tecnologia de microrresfriamento que requer apenas uma quantidade irrisória de hélio líquido (menos de 0,5% do volume atual¹) para resfriamento. Essa fração da quantidade habitual de hélio líquido é colocada no imã durante a fabricação e em seguida totalmente vedada. O resultado é que não há possibilidade de escape de qualquer hélio líquido,⁶ seja repentinamente, durante uma perda de campo, seja gradualmente.
Esqueça o hélio com o ímã BlueSeal
O BlueSeal da Philips utiliza uma nova tecnologia de microrresfriamento que requer apenas uma quantidade irrisória de hélio líquido (menos de 0,5% do volume atual¹) para resfriamento. Essa fração da quantidade habitual de hélio líquido é colocada no imã durante a fabricação e em seguida totalmente vedada. O resultado é que não há possibilidade de escape de qualquer hélio líquido,⁶ seja repentinamente, durante uma perda de campo, seja gradualmente.
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O BlueSeal da Philips utiliza uma nova tecnologia de microrresfriamento que requer apenas uma quantidade irrisória de hélio líquido (menos de 0,5% do volume atual¹) para resfriamento. Essa fração da quantidade habitual de hélio líquido é colocada no imã durante a fabricação e em seguida totalmente vedada. O resultado é que não há possibilidade de escape de qualquer hélio líquido,⁶ seja repentinamente, durante uma perda de campo, seja gradualmente.
O BlueSeal da Philips utiliza uma nova tecnologia de microrresfriamento que requer apenas uma quantidade irrisória de hélio líquido (menos de 0,5% do volume atual¹) para resfriamento. Essa fração da quantidade habitual de hélio líquido é colocada no imã durante a fabricação e em seguida totalmente vedada. O resultado é que não há possibilidade de escape de qualquer hélio líquido,⁶ seja repentinamente, durante uma perda de campo, seja gradualmente.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Para obter operações de RM ininterruptas
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Devido aos seus controladores digitais exclusivos e à conectividade dos e-Alerts,³ ativos 24 horas por dia, sete dias por semana, o BlueSeal da Philips é o primeiro magneto operado por inteligência adaptativa compatível com um conjunto exclusivo de funcionalidades de serviço denominado EasySwitch. As soluções EasySwitch visam minimizar o tempo de inatividade inesperado em caso de problemas operacionais da RM.
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Devido aos seus controladores digitais exclusivos e à conectividade dos e-Alerts,³ ativos 24 horas por dia, sete dias por semana, o BlueSeal da Philips é o primeiro magneto operado por inteligência adaptativa compatível com um conjunto exclusivo de funcionalidades de serviço denominado EasySwitch. As soluções EasySwitch visam minimizar o tempo de inatividade inesperado em caso de problemas operacionais da RM.
Acelere seus exames em até 50%
Acelere seus exames em até 50%
O Compressed SENSE acelera as varreduras 2D e 3D em até 50%, com uma qualidade de imagem praticamente equivalente.² O resultado é que o Ingenia Ambition não apenas acelera as sequências, mas o exame inteiro do paciente. Agora você já pode pensar em acrescentar mais pacientes à sua agenda diária.
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O Compressed SENSE acelera as varreduras 2D e 3D em até 50%, com uma qualidade de imagem praticamente equivalente.² O resultado é que o Ingenia Ambition não apenas acelera as sequências, mas o exame inteiro do paciente. Agora você já pode pensar em acrescentar mais pacientes à sua agenda diária.
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O Compressed SENSE acelera as varreduras 2D e 3D em até 50%, com uma qualidade de imagem praticamente equivalente.² O resultado é que o Ingenia Ambition não apenas acelera as sequências, mas o exame inteiro do paciente. Agora você já pode pensar em acrescentar mais pacientes à sua agenda diária.
Proporcione uma experiência visual imersiva
Proporcione uma experiência visual imersiva
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
Proporcione uma experiência visual imersiva
Projetada para oferecer uma experiência sensorial relaxante, o Ambient Experience proporciona distrações positivas para os pacientes ao incorporar iluminação, projeção e som dinâmicos, contribuindo para um ambiente positivo e envolvente em favor da qualidade do atendimento. Do momento em que um paciente entra no scanner até a conclusão da varredura, a solução In-Bore Connect pode ajudar o paciente a relaxar e seguir as instruções, além de minimizar o movimento.
Proporcione uma experiência visual imersiva
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Philips para suporte vitalício
Philips para suporte vitalício
Aproveite capacidade de manutenção remota, manutenção preditiva por AI, atualizações frequentes do sistema, substituição vitalícia da bobina e financiamento personalizado para ajudar a melhorar o tempo de atividade e gerenciar seu custo total de propriedade durante toda a vida útil do seu sistema.
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Confiança clínica em RM Cardíaca
Confiança clínica em RM Cardíaca
Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Confiança clínica em RM Cardíaca
Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Confiança clínica em RM Cardíaca
Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
Aumento produtividade Smart Workflow
Aumente a produtividade com o Smart Workflow
Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.
Aumente a produtividade com o Smart Workflow
Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.
Aumente a produtividade com o Smart Workflow
Permita que sua equipe se concentre menos na tecnologia e se envolva totalmente com os pacientes. Ao reduzir e simplificar o número de etapas necessárias para a preparação do paciente, mesmo os novos operadores que nunca trabalharam com o scanner podem prosseguir com confiança. O Smart Workflow orienta e treina quando necessário e automatiza, sempre que possível, alcançando alta produtividade, permitindo que sua equipe se concentre nos pacientes.
Esqueça o hélio com o ímã BlueSeal
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O BlueSeal da Philips utiliza uma nova tecnologia de microrresfriamento que requer apenas uma quantidade irrisória de hélio líquido (menos de 0,5% do volume atual¹) para resfriamento. Essa fração da quantidade habitual de hélio líquido é colocada no imã durante a fabricação e em seguida totalmente vedada. O resultado é que não há possibilidade de escape de qualquer hélio líquido,⁶ seja repentinamente, durante uma perda de campo, seja gradualmente.
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Esqueça o hélio com o ímã BlueSeal
O BlueSeal da Philips utiliza uma nova tecnologia de microrresfriamento que requer apenas uma quantidade irrisória de hélio líquido (menos de 0,5% do volume atual¹) para resfriamento. Essa fração da quantidade habitual de hélio líquido é colocada no imã durante a fabricação e em seguida totalmente vedada. O resultado é que não há possibilidade de escape de qualquer hélio líquido,⁶ seja repentinamente, durante uma perda de campo, seja gradualmente.
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Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção
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O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.
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O Compressed SENSE acelera as varreduras 2D e 3D em até 50%, com uma qualidade de imagem praticamente equivalente.² O resultado é que o Ingenia Ambition não apenas acelera as sequências, mas o exame inteiro do paciente. Agora você já pode pensar em acrescentar mais pacientes à sua agenda diária.
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Confiança clínica em RM Cardíaca
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Graças ao design do ímã BlueSeal a transferência de energia da bobina gradiente para o ímã é insignificante, permitindo uma perfeita estabilidade do B0, o que é especialmente benéfico para aquisições sensíveis ao B0, como sequências cardíacas de bTFE.
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Especificações
Sistema de imã vedado
Sistema de imã vedado
Potência do campo
1.5T
Design do túnel
70 cm
Peso do ímã
2.300 kg
Homogeneidade V-RMS típica
≤ 0,9 ppm (com 45 cm de DSV)
Tecnologia de microrresfriamento
Sim
Campo de visão (FOV) máximo
55 cm
Tipo de controladores de ímã
Digital, com inteligência adaptativa
Taxa de evaporação de criogênicos
Não aplicável, totalmente vedado
Requisitos do duto de exaustão
Não aplicável, totalmente vedado
Gradientes ômega
Gradientes ômega
Amplitude máxima para cada eixo
33 mT/m
Taxa máxima de variação para cada eixo
120 T/m/s
Informações de localização
Informações de localização
Requisitos mínimos do local
3,4 x 5,3 m
Pé-direito (mínimo)
2,56 m
RF Receber
RF Receber
Número de canais de recepção independentes
Independente de canal
Localização do conversor analógico-digital (ADC)
Dentro da bobina, próximo aos elementos receptores
2. Em comparação com as varreduras da Philips sem Compressed SENSE.
3. Requer conectividade remota.
4. Somente para uso com implantes seguros para RM ou seguros apenas para determinados tipos de RM, seguindo rigorosamente as Instruções de Uso.
5. Em comparação com a média dos outros cinco scanners de RM Ingenia da Philips sem Ambient Experience e In-Bore Connect. Os resultados de estudos de caso não servem como prognóstico para outros casos. Os resultados de outros casos podem variar.
6. Mesmo na rara hipótese de o ímã perder a vedação, a quantidade irrisória de hélio que viesse a escapar não afetaria substancialmente o oxigênio dentro da sala.
7. Graças ao método radial de diagnóstico por imagem, em comparação com o método cartesiano de diagnóstico por imagem 3D da Philips.
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