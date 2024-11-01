Projetado para facilitar a instalação no piso rebaixado e minimizar outros custos de construção

O ímã BlueSeal não requer duto de exaustão, o que reduz significativamente os custos de construção. Além disso, o BlueSeal da Philips também é aproximadamente 900 kg mais leve que o seu antecessor,¹ uma redução no peso que tem o potencial de facilitar a instalação, reduzir as adaptações no piso e diminuir ainda mais os custos de construção.