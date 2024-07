Libere o poder real da simulação de RM

O MRCAT Cérebro permite planejar a radioterapia para pacientes com tumores primários e metastáticos no cérebro usando a ressonância magnética como uma solução de modalidade única. Em apenas uma varredura rápida de RM, o MRCAT Brain fornece excelente contraste de tecidos moles para delineamento de alvos e OAR, e informações de densidade semelhantes a TC para cálculos de dose - diretamente no console. Isso não apenas estende os benefícios do excelente contraste de tecidos moles da RM ao planejamento da radioterapia, mas também elimina o registro árduo e propenso a erros da TC-RM do processo, reduzindo as incertezas e a complexidade.