MRCAT Pelvis Aplicação clínica MR-RT

O MRCAT Pélvis permite planejar a radioterapia usando a ressonância magnética como uma solução de modalidade única. Em apenas um exame de RM, o MRCAT Pélvis fornece excelente contraste de tecidos moles para delineamento do alvo e do OAR, e unidades Hounsfield contínuas para cálculos de dose. Os dados MRCAT (MR para Cálculo de ATtenuação) podem ser usados para exportação para sistemas de planejamento de tratamento para cálculos de dose equivalente a TC**. Além disso, a imagem baseada em RM permite o posicionamento baseado em TCFC com base no contraste de tecidos moles com a aparência da TC.