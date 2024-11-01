PageWriter TC35 Cardiógrafo

O cardiógrafo PageWriter TC35 oferece ferramentas avançadas para otimizar o fluxo de trabalho e apoiar decisões clínicas. Todos os cardiogramas incluem o algoritmo de ECG DXL, baseado em mais de 55 anos de pesquisa e experiência. Os cardiógrafos garantem continuidade e consistência na leitura e diagnóstico do ECG por meio dos cardiogramas PageWriter, do sistema IntelliSpace e de outras soluções Philips. Listas de trabalho DICOM podem ser baixadas e informações ADT recuperadas, fornecendo dados demográficos dos pacientes à beira leito. Os laudos de ECG podem ser exportados sem fio via Wi-Fi 802.11 b/a/g/n/ac com segurança WPA3 para prontuários eletrônicos. A interoperabilidade DICOM nativa permite acesso direto aos pedidos de ECG e armazenamento dos exames no PACS existente, proporcionando um fluxo de trabalho clínico rápido, eficiente e confiável.