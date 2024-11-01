O cardiógrafo PageWriter TC35 oferece ferramentas avançadas para otimizar o fluxo de trabalho e apoiar decisões clínicas. Todos os cardiogramas incluem o algoritmo de ECG DXL, baseado em mais de 55 anos de pesquisa e experiência. Os cardiógrafos garantem continuidade e consistência na leitura e diagnóstico do ECG por meio dos cardiogramas PageWriter, do sistema IntelliSpace e de outras soluções Philips. Listas de trabalho DICOM podem ser baixadas e informações ADT recuperadas, fornecendo dados demográficos dos pacientes à beira leito. Os laudos de ECG podem ser exportados sem fio via Wi-Fi 802.11 b/a/g/n/ac com segurança WPA3 para prontuários eletrônicos. A interoperabilidade DICOM nativa permite acesso direto aos pedidos de ECG e armazenamento dos exames no PACS existente, proporcionando um fluxo de trabalho clínico rápido, eficiente e confiável.
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O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Interpretações de ECG líderes do setor
O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Interpretações de ECG líderes do setor
O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Operação fácil
Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz
O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz
O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz
O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
Conjunto de derivações integrado compacto
O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento
O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento
O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento
O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
Conectividade sem fio Wi-Fi 5
Comunicação e integração baseadas em padrões
Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.
Comunicação e integração baseadas em padrões
Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.
Comunicação e integração baseadas em padrões
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O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Interpretações de ECG líderes do setor
O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Interpretações de ECG líderes do setor
O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Operação fácil
Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz
O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
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O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
Conjunto de derivações integrado compacto
O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento
O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento
O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento
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Conectividade sem fio Wi-Fi 5
Comunicação e integração baseadas em padrões
Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.
Comunicação e integração baseadas em padrões
Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.
Comunicação e integração baseadas em padrões
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Especificações
Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
12 derivações
ECG Temporizado
Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Armazenamento/Transferência de Protocolo
Fidelidade total a 1.000 Hz de 10 segundos para todas as 12 derivações
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Gerenciamento do horário central (D01)
A hora pode ser sincronizada de forma manual ou automática com um servidor de tempo de rede
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
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