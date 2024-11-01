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PageWriter TC35

Cardiógrafo

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O cardiógrafo PageWriter TC35 oferece ferramentas avançadas para otimizar o fluxo de trabalho e apoiar decisões clínicas. Todos os cardiogramas incluem o algoritmo de ECG DXL, baseado em mais de 55 anos de pesquisa e experiência. Os cardiógrafos garantem continuidade e consistência na leitura e diagnóstico do ECG por meio dos cardiogramas PageWriter, do sistema IntelliSpace e de outras soluções Philips. Listas de trabalho DICOM podem ser baixadas e informações ADT recuperadas, fornecendo dados demográficos dos pacientes à beira leito. Os laudos de ECG podem ser exportados sem fio via Wi-Fi 802.11 b/a/g/n/ac com segurança WPA3 para prontuários eletrônicos. A interoperabilidade DICOM nativa permite acesso direto aos pedidos de ECG e armazenamento dos exames no PACS existente, proporcionando um fluxo de trabalho clínico rápido, eficiente e confiável.

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Características
Algoritmo DXL

Interpretações de ECG líderes do setor

O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.

Interpretações de ECG líderes do setor

O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.

Interpretações de ECG líderes do setor

O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Operação fácil

Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz

O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.

Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz

O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.

Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz

O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
Conjunto de derivações integrado compacto

O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento

O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.

O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento

O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.

O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento

O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
Conectividade sem fio Wi-Fi 5

Comunicação e integração baseadas em padrões

Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.

Comunicação e integração baseadas em padrões

Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.

Comunicação e integração baseadas em padrões

Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.
  • Algoritmo DXL
  • Operação fácil
  • Conjunto de derivações integrado compacto
  • Conectividade sem fio Wi-Fi 5
Veja todos os recursos
Algoritmo DXL

Interpretações de ECG líderes do setor

O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.

Interpretações de ECG líderes do setor

O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.

Interpretações de ECG líderes do setor

O Algoritmo de ECG DXL da Philips fornece interpretações de ECG líderes do setor, particularmente no que diz respeito à análise pediátrica, detecção de pulso de marca-passos (tão pequeno quanto 0,02 mVms), medições de QT e um conjunto de ferramentas avançadas de suporte à decisão de STEMI para ajudar a orientar o tratamento de pacientes com dor no peito.
Operação fácil

Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz

O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.

Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz

O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.

Navegação rápida com tela sensível ao toque e botões guiados pela luz

O cardiógrafo PageWriter TC35 é projetado para uso no ambiente hospitalar exigente, bem como em ambientes de prática clínica. A operação fácil 1-2-3, tela sensível ao toque e ferramentas adicionais facilitam relatórios de ECG de qualidade. A operação de tela sensível ao toque 1-2-3 fácil de usar é o suporte de decisão clínica rápido e intuitivo com a escalabilidade do Algoritmo ECG DXL da Philips de classe mundial para atender às suas necessidades agora e no futuro.
Conjunto de derivações integrado compacto

O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento

O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.

O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento

O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.

O conjunto de derivações integrado significa menos conexões de equipamento

O design sem costura do conjunto de derivações compacto significa menos conexões de equipamento para a equipe verificar e gerenciar. Além disso, este projeto permite a substituição econômica em ambientes de alto volume. A bateria fornece até 13,9 horas de ciclos de operação normais antes de exigir uma recarga.
Conectividade sem fio Wi-Fi 5

Comunicação e integração baseadas em padrões

Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.

Comunicação e integração baseadas em padrões

Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.

Comunicação e integração baseadas em padrões

Fluxo de trabalho simplificado com conectividade sem fio e Wi-Fi 5 de HL7, XML e padrão nativo da indústria DICOM informa sua equipe, apoiando a colaboração clínica rápida e a tomada de decisões.

Especificações

Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
  • 12 derivações
ECG Temporizado
  • Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Armazenamento/Transferência de Protocolo
  • Fidelidade total a 1.000 Hz de 10 segundos para todas as 12 derivações
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Gerenciamento do horário central (D01)
  • A hora pode ser sincronizada de forma manual ou automática com um servidor de tempo de rede
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Informes interpretativos
  • >600 resultados interpretativos; análise pediátrica integrada
Supressão de Informe Limítrofe
  • Três definições configuráveis
Nomenclatura
  • Alinhada com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2007, Parte II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Consulta e recuperação de informações demográficas do paciente
  • Sim
Com base em critérios de pesquisa inseridos pelo usuário ou digitalizados (por exemplo, ID do paciente, nome/sobrenome)
  • Sim
Compatível com interface HL7 padrão via IntelliBridge Enterprise para sistemas hospitalares
  • Sim
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Vetor ST Gráfico
  • Dois laudos de ECG com mapas polares do ST; planos frontal e transversal
Valores Críticos
  • Destaca quatro condições que precisam de atendimento médico imediato
Saída de resultados DICOM-ECG (D08)
Saída de resultados DICOM-ECG (D08)
Criação de ECG de 12 derivações DICOM
  • Sim
Criação de ECG geral DICOM
  • Sim
Indicadores de qualidade do sinal
Indicadores de qualidade do sinal
Aviso de eletrodos desligados
  • O mapa de derivações anatômico exibe a localização e o rótulo
Cor do eletrodo
  • Quatro cores indicam a qualidade de cada eletrodo
Verificação de eletrodo
  • O software de posicionamento de eletrodo detecta 20 inversões de eletrodo diferentes
Frequência cardíaca
  • Exibição contínua da frequência cardíaca do paciente
Visualização da impressão
  • Visualização em tela cheia das formas de onda de ECG antes da impressão
Interface de usuário
Interface de usuário
Tela sensível ao toque
  • Tela sensível ao toque resistiva com cinco cabos
Teclado
  • Botões 1-2-3 iluminados; 65 botões, padrão completo alfanumérico; caracteres especiais
Capa de teclado de membrana
  • A tampa flexível à base de silicone protege contra a entrada de partículas/líquidos
Monitor
Monitor
Tamanho
  • Matriz ativa TFT de 6,5 pol.
Resolução
  • 640 x 480 VGA
Cores
  • 64 mil cores
Conexões do paciente
Conexões do paciente
Conjunto de eletrodos longos (H23)
  • Comprimento mais longo para permitir maior distância entre o cardiógrafo e o paciente
Bulbos de lâmpada (E04)
  • Seis bulbos de lâmpada e quatro eletrodos
Adaptador de pressão/encaixe (E06)
  • Serve tanto para eletrodos de pressão quanto para eletrodos de encaixe com metal em ambos os lados
Mecânico
Mecânico
Dimensões
  • 31 × 40 × 21 cm (12 × 16 × 8 pol.)
Peso
  • 8,6 kg (19 lb), inclui bateria, cabos de derivação, clipes, pacote de eletrodos e pacote de papel
Conectividade
Conectividade
LAN
  • Ethernet 10/100 Base-TX IEEE 802.3 por RJ45 integrado na placa
Sem fio (D21)
  • 802,11 b/a/g/n/ac (Wi-Fi 5)
Autenticação sem fio
  • WPA3 (pessoal) WPA2 (empresarial)
Armazenamento interno
  • 200 ECGs
Certificado FIPS
  • Comunicação com suporte de algoritmo de criptografia com certificação FIPS 140-2
Armazenamento externo
  • 200 ECGs com dispositivo USB opcional
Inserção de dados automatizada
Inserção de dados automatizada
Leitor de código de barras (H12)
  • Leitura de simbologia de código 39
Inserção flexível de dados em campo
  • Sim
Segurança e Desempenho
Segurança e Desempenho
Normas Internacionais
  • Compatibilidade eletromagnética IEC60601-1-2 2014
  • Requisito específico para segurança de eletrocardiógrafos IEC 60601-2-25 2011 Edição 2.0
  • Requisito geral de segurança IEC 60601-1:2005+A1:2012
Filtros de pré-processamento
Filtros de pré-processamento
Ruído de corrente alternada
  • 50 ou 60 Hz
Processamento do sinal
  • Rejeição de artefatos e oscilação da linha de base
Filtros de apresentação — laudos de 10 seg.
Filtros de apresentação — laudos de 10 seg.
Filtro passa-alta
  • 0,02, 0,05 e 0,15 Hz
Filtro passa-baixa
  • 40, 100, 150 e 300 Hz
Filtros de apresentação — frequência
Filtros de apresentação — frequência
Filtro passa-alta
  • 0,02, 0,05 e 0,15 Hz
Filtro passa-baixa
  • 40, 100, 150 e 300 Hz
Instalação elétrica
Instalação elétrica
Bateria
  • Íon de lítio
Capacidade da bateria (por bateria)
  • 10 horas sem impressão, 13,9 horas de funcionamento normal e 3 horas de impressão contínua
Recarga da bateria
  • Quatro horas para capacidade total
Alimentação principal
  • 100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia
  • 60 W máx.
Dados ambientais
Dados ambientais
Condições de funcionamento - Temperatura
  • 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Condições de funcionamento - Umidade
  • 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação)
Condições de funcionamento - Altitude
  • Até 3.048 m (10.000 pés) de altitude
Condições de armazenamento - Temperatura
  • -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Condições de armazenamento - Umidade
  • 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação) Até 4.572 m (15.000 pés) de altitude
Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
  • 12 derivações
ECG Temporizado
  • Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Gerenciamento do horário central (D01)
  • A hora pode ser sincronizada de forma manual ou automática com um servidor de tempo de rede
Veja todas as especificações
Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
  • 12 derivações
ECG Temporizado
  • Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Armazenamento/Transferência de Protocolo
  • Fidelidade total a 1.000 Hz de 10 segundos para todas as 12 derivações
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Comunicações de rede bidirecionais avançadas
Gerenciamento do horário central (D01)
  • A hora pode ser sincronizada de forma manual ou automática com um servidor de tempo de rede
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Informes interpretativos
  • >600 resultados interpretativos; análise pediátrica integrada
Supressão de Informe Limítrofe
  • Três definições configuráveis
Nomenclatura
  • Alinhada com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2007, Parte II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Consulta e recuperação de informações demográficas do paciente
  • Sim
Com base em critérios de pesquisa inseridos pelo usuário ou digitalizados (por exemplo, ID do paciente, nome/sobrenome)
  • Sim
Compatível com interface HL7 padrão via IntelliBridge Enterprise para sistemas hospitalares
  • Sim
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Vetor ST Gráfico
  • Dois laudos de ECG com mapas polares do ST; planos frontal e transversal
Valores Críticos
  • Destaca quatro condições que precisam de atendimento médico imediato
Saída de resultados DICOM-ECG (D08)
Saída de resultados DICOM-ECG (D08)
Criação de ECG de 12 derivações DICOM
  • Sim
Criação de ECG geral DICOM
  • Sim
Indicadores de qualidade do sinal
Indicadores de qualidade do sinal
Aviso de eletrodos desligados
  • O mapa de derivações anatômico exibe a localização e o rótulo
Cor do eletrodo
  • Quatro cores indicam a qualidade de cada eletrodo
Verificação de eletrodo
  • O software de posicionamento de eletrodo detecta 20 inversões de eletrodo diferentes
Frequência cardíaca
  • Exibição contínua da frequência cardíaca do paciente
Visualização da impressão
  • Visualização em tela cheia das formas de onda de ECG antes da impressão
Interface de usuário
Interface de usuário
Tela sensível ao toque
  • Tela sensível ao toque resistiva com cinco cabos
Teclado
  • Botões 1-2-3 iluminados; 65 botões, padrão completo alfanumérico; caracteres especiais
Capa de teclado de membrana
  • A tampa flexível à base de silicone protege contra a entrada de partículas/líquidos
Monitor
Monitor
Tamanho
  • Matriz ativa TFT de 6,5 pol.
Resolução
  • 640 x 480 VGA
Cores
  • 64 mil cores
Conexões do paciente
Conexões do paciente
Conjunto de eletrodos longos (H23)
  • Comprimento mais longo para permitir maior distância entre o cardiógrafo e o paciente
Bulbos de lâmpada (E04)
  • Seis bulbos de lâmpada e quatro eletrodos
Adaptador de pressão/encaixe (E06)
  • Serve tanto para eletrodos de pressão quanto para eletrodos de encaixe com metal em ambos os lados
Mecânico
Mecânico
Dimensões
  • 31 × 40 × 21 cm (12 × 16 × 8 pol.)
Peso
  • 8,6 kg (19 lb), inclui bateria, cabos de derivação, clipes, pacote de eletrodos e pacote de papel
Conectividade
Conectividade
LAN
  • Ethernet 10/100 Base-TX IEEE 802.3 por RJ45 integrado na placa
Sem fio (D21)
  • 802,11 b/a/g/n/ac (Wi-Fi 5)
Autenticação sem fio
  • WPA3 (pessoal) WPA2 (empresarial)
Armazenamento interno
  • 200 ECGs
Certificado FIPS
  • Comunicação com suporte de algoritmo de criptografia com certificação FIPS 140-2
Armazenamento externo
  • 200 ECGs com dispositivo USB opcional
Inserção de dados automatizada
Inserção de dados automatizada
Leitor de código de barras (H12)
  • Leitura de simbologia de código 39
Inserção flexível de dados em campo
  • Sim
Segurança e Desempenho
Segurança e Desempenho
Normas Internacionais
  • Compatibilidade eletromagnética IEC60601-1-2 2014
  • Requisito específico para segurança de eletrocardiógrafos IEC 60601-2-25 2011 Edição 2.0
  • Requisito geral de segurança IEC 60601-1:2005+A1:2012
Filtros de pré-processamento
Filtros de pré-processamento
Ruído de corrente alternada
  • 50 ou 60 Hz
Processamento do sinal
  • Rejeição de artefatos e oscilação da linha de base
Filtros de apresentação — laudos de 10 seg.
Filtros de apresentação — laudos de 10 seg.
Filtro passa-alta
  • 0,02, 0,05 e 0,15 Hz
Filtro passa-baixa
  • 40, 100, 150 e 300 Hz
Filtros de apresentação — frequência
Filtros de apresentação — frequência
Filtro passa-alta
  • 0,02, 0,05 e 0,15 Hz
Filtro passa-baixa
  • 40, 100, 150 e 300 Hz
Instalação elétrica
Instalação elétrica
Bateria
  • Íon de lítio
Capacidade da bateria (por bateria)
  • 10 horas sem impressão, 13,9 horas de funcionamento normal e 3 horas de impressão contínua
Recarga da bateria
  • Quatro horas para capacidade total
Alimentação principal
  • 100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia
  • 60 W máx.
Dados ambientais
Dados ambientais
Condições de funcionamento - Temperatura
  • 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Condições de funcionamento - Umidade
  • 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação)
Condições de funcionamento - Altitude
  • Até 3.048 m (10.000 pés) de altitude
Condições de armazenamento - Temperatura
  • -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Condições de armazenamento - Umidade
  • 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação) Até 4.572 m (15.000 pés) de altitude
  • ¹Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation 2018; 138 (2): pg e618 -e651.

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