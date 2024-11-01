Cardiac Workstation 5000 Estação de trabalho cardíaca

A Philips Cardiac Workstation é um eletrocardiógrafo diferente de todos que você pode ter visto, usado ou imaginado. É um avanço clínico projetado para melhorar a forma como você captura, acessa, visualiza, analisa, armazena, compartilha e gerencia ECGs, para transformar a cardiografia diagnóstica. Esse avanço ergonômico agiliza o fluxo de trabalho e fornece informações clínicas avançadas de sistemas em toda a sua empresa e além do ponto de decisão. Assim, você pode diagnosticar e tratar pacientes cardíacos com confiança.