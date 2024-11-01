A Philips Cardiac Workstation é um eletrocardiógrafo diferente de todos que você pode ter visto, usado ou imaginado. É um avanço clínico projetado para melhorar a forma como você captura, acessa, visualiza, analisa, armazena, compartilha e gerencia ECGs, para transformar a cardiografia diagnóstica. Esse avanço ergonômico agiliza o fluxo de trabalho e fornece informações clínicas avançadas de sistemas em toda a sua empresa e além do ponto de decisão. Assim, você pode diagnosticar e tratar pacientes cardíacos com confiança.
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Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.
Tão avançado... que chega a ser simples.
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Segurança
Segurança que apoia.
A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
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Tela sensível ao toque
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.
A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.
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Ergonomia
Experimente inovação ergonômica.
Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.
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Algoritmo DXL
Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.
Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.
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TI
Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.
A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
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Segurança
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Tela sensível ao toque
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.
A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
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A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
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Ergonomia
Experimente inovação ergonômica.
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Algoritmo DXL
Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.
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TI
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Especificações
Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
Até 18 derivações
ECG Temporizado
Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Armazenamento/Transferência de Protocolo
Fidelidade total a 1.000 Hz de 10 segundos para até 18 derivações
Detecção de pulsos de estimulação
0,02 mVms (por exemplo, 0,2 mV*0,1 ms fr pulso ou 0,1 mV*0,2 ms de pulso)
Excede o padrão proposto 5
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
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