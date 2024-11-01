Termos de pesquisa

Cardiac Workstation 5000

Estação de trabalho cardíaca

Encontre produtos similares

A Philips Cardiac Workstation é um eletrocardiógrafo diferente de todos que você pode ter visto, usado ou imaginado. É um avanço clínico projetado para melhorar a forma como você captura, acessa, visualiza, analisa, armazena, compartilha e gerencia ECGs, para transformar a cardiografia diagnóstica. Esse avanço ergonômico agiliza o fluxo de trabalho e fornece informações clínicas avançadas de sistemas em toda a sua empresa e além do ponto de decisão. Assim, você pode diagnosticar e tratar pacientes cardíacos com confiança.

Contate-nos
Características
Operação prática
Tão avançado... que chega a ser simples.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Tão avançado... que chega a ser simples.
Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.
Ler mais
Operação prática
Tão avançado... que chega a ser simples.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.
Segurança
Segurança que apoia.

Segurança que apoia.

A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Segurança que apoia.

Segurança que apoia.
A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Segurança que apoia.

A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
Ler mais
Segurança
Segurança que apoia.

Segurança que apoia.

A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
Tela sensível ao toque
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.
A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
Ler mais
Tela sensível ao toque
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
Ergonomia
Experimente inovação ergonômica.

Experimente inovação ergonômica.

Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.

Experimente inovação ergonômica.

Experimente inovação ergonômica.
Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.

Experimente inovação ergonômica.

Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.
Ler mais
Ergonomia
Experimente inovação ergonômica.

Experimente inovação ergonômica.

Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.
Algoritmo DXL
Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.
Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.
Ler mais
Algoritmo DXL
Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.
TI
Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.
A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
Ler mais
TI
Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
  • Operação prática
  • Segurança
  • Tela sensível ao toque
  • Ergonomia
Veja todos os recursos
Operação prática
Tão avançado... que chega a ser simples.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Tão avançado... que chega a ser simples.
Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.
Ler mais
Operação prática
Tão avançado... que chega a ser simples.

Tão avançado... que chega a ser simples.

Teclas iluminadas práticas guiam você sem nenhum problema até a obtenção de ECGs excepcionalmente precisos. Automatize o lançamento de dados com o leitor de código de barras/scanner de código QR ou importe pedidos do seu IntelliSpace ECG ou do seu PEP para minimizar erros e adquirir, analisar, imprimir, exportar e recuperar rapidamente os laudos de ECG com o toque de um botão.
Segurança
Segurança que apoia.

Segurança que apoia.

A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Segurança que apoia.

Segurança que apoia.
A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Segurança que apoia.

A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
Ler mais
Segurança
Segurança que apoia.

Segurança que apoia.

A Philips Cardiac Workstation 5000 é protegida por um conjunto robusto de ferramentas integradas, incluindo o padrão de segurança WPA3-Personal, para ajudar a proteger sua rede e a privacidade de sua equipe e pacientes. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
Tela sensível ao toque
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.
A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
Ler mais
Tela sensível ao toque
Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

Simplifique o fluxo de trabalho. Acelere o atendimento.

A navegação em três etapas e os gestos na tela sensível ao toque agilizam um atendimento cardíaco consistente, independentemente da experiência do profissional. Ao padronizar protocolos e processos de ECG em todo o sistema de saúde, a Cardiac Workstation 5000 reduz tarefas administrativas, simplifica o treinamento e aumenta a satisfação dos usuários.
Ergonomia
Experimente inovação ergonômica.

Experimente inovação ergonômica.

Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.

Experimente inovação ergonômica.

Experimente inovação ergonômica.
Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.

Experimente inovação ergonômica.

Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.
Ler mais
Ergonomia
Experimente inovação ergonômica.

Experimente inovação ergonômica.

Ele rola, inclina, gira, sobe, desce, dobra e gira para aproximar informações essenciais do ECG a você, enquanto você permanece próximo dos pacientes. A Cardiac Workstation 5000 é integrada a um carrinho ágil, compacto, fixo ou com ajuste de altura, para facilitar o seu trabalho.
Algoritmo DXL
Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.
Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.
Ler mais
Algoritmo DXL
Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Tome decisões clínicas rápidas e bem embasadas.

Acesse e visualize informações demográficas precisas e uma grande quantidade de dados clínicos no momento da decisão. Observe mais de perto os ritmos irregulares. Analise batidas anormais. Passe rapidamente por vários ECGs para identificar tendências. Ou compare ECGs atuais e anteriores lado a lado com o suporte do Intellispace ECG Management System.
TI
Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.
A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.
Ler mais
TI
Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

Aproveite ao máximo sua infraestrutura de TI.

A Cardiac Workstation 5000 se integra perfeitamente aos seus sistemas de PEP e gestão departamental para economizar tempo e dinheiro. Veja a seção de documentação abaixo e baixe o folheto do produto para saber mais.

Especificações

Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
  • Até 18 derivações
ECG Temporizado
  • Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Armazenamento/Transferência de Protocolo
  • Fidelidade total a 1.000 Hz de 10 segundos para até 18 derivações
Detecção de pulsos de estimulação
  • 0,02 mVms (por exemplo, 0,2 mV*0,1 ms fr pulso ou 0,1 mV*0,2 ms de pulso)
  • Excede o padrão proposto 5
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Informes interpretativos
  • >600 resultados interpretativos; análise pediátrica integrada
Supressão de Informe Limítrofe
  • Três definições configuráveis
Justificativas
  • Explicações selecionáveis de todos os resultados interpretativos
Derivações utilizadas no diagnóstico
  • Padrão de 12 derivações mais V3R, V4R, V5R, V7, V8 e V9
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Vetor ST Gráfico
  • Dois laudos de ECG com mapas polares polares de ST; planos frontal e transversal
Valores Críticos
  • Destaca quatro condições que requerem atenção clínica imediata
Carrinhos
Carrinhos
Ajuste de altura
  • 860452: altura fixa
  • 860453: altura ajustável (25 cm)
Área de trabalho
  • A área de trabalho aberta cria espaço de trabalho móvel
Cobertura de frota
  • Carrinhos também compatíveis com:
  • Cardiac Workstation 7000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Armazenamento
  • Armazenamento padrão para 400 folhas de papel de ECG a mais
  • Armazenamento padrão para lenços, luvas e gel de eletrodos
  • Gaveta oculta opcional
  • Lixeira fechável opcional
  • Cesta de metal opcional
  • Suporte de fio de chumbo suspenso opcional
Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
  • Até 18 derivações
ECG Temporizado
  • Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Informes interpretativos
  • >600 resultados interpretativos; análise pediátrica integrada
Supressão de Informe Limítrofe
  • Três definições configuráveis
Veja todas as especificações
Funções ECG
Funções ECG
Aquisição Simultânea de Derivação
  • Até 18 derivações
ECG Temporizado
  • Compatível com protocolos de estresse farmacológico
Armazenamento/Transferência de Protocolo
  • Fidelidade total a 1.000 Hz de 10 segundos para até 18 derivações
Detecção de pulsos de estimulação
  • 0,02 mVms (por exemplo, 0,2 mV*0,1 ms fr pulso ou 0,1 mV*0,2 ms de pulso)
  • Excede o padrão proposto 5
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Algoritmo DXL para ECG de 18 derivações da Philips
Informes interpretativos
  • >600 resultados interpretativos; análise pediátrica integrada
Supressão de Informe Limítrofe
  • Três definições configuráveis
Justificativas
  • Explicações selecionáveis de todos os resultados interpretativos
Derivações utilizadas no diagnóstico
  • Padrão de 12 derivações mais V3R, V4R, V5R, V7, V8 e V9
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Auxílios para Diagnóstico STEMI
Vetor ST Gráfico
  • Dois laudos de ECG com mapas polares polares de ST; planos frontal e transversal
Valores Críticos
  • Destaca quatro condições que requerem atenção clínica imediata
Carrinhos
Carrinhos
Ajuste de altura
  • 860452: altura fixa
  • 860453: altura ajustável (25 cm)
Área de trabalho
  • A área de trabalho aberta cria espaço de trabalho móvel
Cobertura de frota
  • Carrinhos também compatíveis com:
  • Cardiac Workstation 7000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Armazenamento
  • Armazenamento padrão para 400 folhas de papel de ECG a mais
  • Armazenamento padrão para lenços, luvas e gel de eletrodos
  • Gaveta oculta opcional
  • Lixeira fechável opcional
  • Cesta de metal opcional
  • Suporte de fio de chumbo suspenso opcional

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

Eu concordo

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

Para visualizar melhor o nosso site, utilize a versão mais recente do Microsoft Edge, do Google Chrome ou do Firefox.