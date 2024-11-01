Termos de pesquisa
O algoritmo Philips DXL utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar o ECG em repouso. Ele analisa até 18 derivações de formas de onda de ECG adquiridas simultaneamente para interpretar ritmo e morfologia em diversas populações de pacientes.
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A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes
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O ECG IntelliSpace da Philips proporciona um acesso rápido e fácil aos ECGs praticamente de qualquer lugar e a qualquer hora para aprimorar seu fluxo de trabalho por meio de uma ampla conectividade.
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O cardiógrafo PageWriter TC35 oferece ferramentas avançadas para otimizar o fluxo de trabalho e apoiar decisões clínicas. Todos os cardiogramas incluem o algoritmo de ECG DXL, baseado em mais de 55 anos de pesquisa e experiência. Os cardiógrafos garantem continuidade e consistência na leitura e diagnóstico do ECG por meio dos cardiogramas PageWriter, do sistema IntelliSpace e de outras soluções Philips. Listas de trabalho DICOM podem ser baixadas e informações ADT recuperadas, fornecendo dados demográficos dos pacientes à beira leito. Os laudos de ECG podem ser exportados sem fio via Wi-Fi 802.11 b/a/g/n/ac com segurança WPA3 para prontuários eletrônicos. A interoperabilidade DICOM nativa permite acesso direto aos pedidos de ECG e armazenamento dos exames no PACS existente, proporcionando um fluxo de trabalho clínico rápido, eficiente e confiável.
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