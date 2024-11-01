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DXL

Algoritmo para ECGs em repouso

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O algoritmo Philips DXL utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar o ECG em repouso. Ele analisa até 18 derivações de formas de onda de ECG adquiridas simultaneamente para interpretar ritmo e morfologia em diversas populações de pacientes.

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Características
Análise integrada de 16 derivações

A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.

A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.

A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.
Mapas do ST

Mapas do ST visualizam desvios

Os mapas do ST fornecem uma representação visual dos desvios do ST nos planos frontal e horizontal, respondendo às Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Mapas do ST visualizam desvios

Os mapas do ST fornecem uma representação visual dos desvios do ST nos planos frontal e horizontal, respondendo às Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Mapas do ST visualizam desvios

Os mapas do ST fornecem uma representação visual dos desvios do ST nos planos frontal e horizontal, respondendo às Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critérios atualizados

Critérios atualizados com base nas pesquisas clínicas mais recentes

O algoritmo DXL de 16 derivações inclui critérios atualizados baseados nas pesquisas clínicas mais recentes. Exemplos incluem a adição da "isquemia global aguda" e a incorporação de critérios de IAMCSST atualizados e específicos de gênero, conforme documentado nas Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios atualizados com base nas pesquisas clínicas mais recentes

O algoritmo DXL de 16 derivações inclui critérios atualizados baseados nas pesquisas clínicas mais recentes. Exemplos incluem a adição da "isquemia global aguda" e a incorporação de critérios de IAMCSST atualizados e específicos de gênero, conforme documentado nas Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios atualizados com base nas pesquisas clínicas mais recentes

O algoritmo DXL de 16 derivações inclui critérios atualizados baseados nas pesquisas clínicas mais recentes. Exemplos incluem a adição da "isquemia global aguda" e a incorporação de critérios de IAMCSST atualizados e específicos de gênero, conforme documentado nas Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critérios de IAMCSST-CA

Critérios de IAMCSST-CA para sugerir local de oclusão

Fornece critérios de IAMCSST-CA (artéria culpada) para sugerir o provável local da oclusão, consistente com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios de IAMCSST-CA para sugerir local de oclusão

Fornece critérios de IAMCSST-CA (artéria culpada) para sugerir o provável local da oclusão, consistente com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios de IAMCSST-CA para sugerir local de oclusão

Fornece critérios de IAMCSST-CA (artéria culpada) para sugerir o provável local da oclusão, consistente com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Resultados de valor crítico

Resultados de valor crítico para acelerar o atendimento de urgência

Ele apoia resultados de valor crítico para destacar condições que exigem atendimento médico imediato. Os profissionais podem agir rapidamente e reduzir o tempo desde a descoberta de um evento cardíaco crítico até a intervenção, como a angioplastia por balão.

Resultados de valor crítico para acelerar o atendimento de urgência

Ele apoia resultados de valor crítico para destacar condições que exigem atendimento médico imediato. Os profissionais podem agir rapidamente e reduzir o tempo desde a descoberta de um evento cardíaco crítico até a intervenção, como a angioplastia por balão.

Resultados de valor crítico para acelerar o atendimento de urgência

Ele apoia resultados de valor crítico para destacar condições que exigem atendimento médico imediato. Os profissionais podem agir rapidamente e reduzir o tempo desde a descoberta de um evento cardíaco crítico até a intervenção, como a angioplastia por balão.
Programa LeadCheck

Programa LeadCheck para evitar erros

O programa LeadCheck identifica 19 possíveis erros de reversão e colocação de derivações durante o ECG.

Programa LeadCheck para evitar erros

O programa LeadCheck identifica 19 possíveis erros de reversão e colocação de derivações durante o ECG.

Programa LeadCheck para evitar erros

O programa LeadCheck identifica 19 possíveis erros de reversão e colocação de derivações durante o ECG.
Recomendações atualizadas

Recomendações atualizadas para apoiar altos padrões de qualidade

O algoritmo reflete as diretrizes e recomendações atualizadas, como as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte II** de 2007 e as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte VII de 2009 para a Padronização e Interpretação do ECG. Este algoritmo está disponível com diversos produtos da Philips.***

Recomendações atualizadas para apoiar altos padrões de qualidade

O algoritmo reflete as diretrizes e recomendações atualizadas, como as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte II** de 2007 e as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte VII de 2009 para a Padronização e Interpretação do ECG. Este algoritmo está disponível com diversos produtos da Philips.***

Recomendações atualizadas para apoiar altos padrões de qualidade

O algoritmo reflete as diretrizes e recomendações atualizadas, como as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte II** de 2007 e as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte VII de 2009 para a Padronização e Interpretação do ECG. Este algoritmo está disponível com diversos produtos da Philips.***
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Análise integrada de 16 derivações

A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.

A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.

A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.
Mapas do ST

Mapas do ST visualizam desvios

Os mapas do ST fornecem uma representação visual dos desvios do ST nos planos frontal e horizontal, respondendo às Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

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Critérios atualizados

Critérios atualizados com base nas pesquisas clínicas mais recentes

O algoritmo DXL de 16 derivações inclui critérios atualizados baseados nas pesquisas clínicas mais recentes. Exemplos incluem a adição da "isquemia global aguda" e a incorporação de critérios de IAMCSST atualizados e específicos de gênero, conforme documentado nas Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios atualizados com base nas pesquisas clínicas mais recentes

O algoritmo DXL de 16 derivações inclui critérios atualizados baseados nas pesquisas clínicas mais recentes. Exemplos incluem a adição da "isquemia global aguda" e a incorporação de critérios de IAMCSST atualizados e específicos de gênero, conforme documentado nas Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios atualizados com base nas pesquisas clínicas mais recentes

O algoritmo DXL de 16 derivações inclui critérios atualizados baseados nas pesquisas clínicas mais recentes. Exemplos incluem a adição da "isquemia global aguda" e a incorporação de critérios de IAMCSST atualizados e específicos de gênero, conforme documentado nas Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Critérios de IAMCSST-CA

Critérios de IAMCSST-CA para sugerir local de oclusão

Fornece critérios de IAMCSST-CA (artéria culpada) para sugerir o provável local da oclusão, consistente com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios de IAMCSST-CA para sugerir local de oclusão

Fornece critérios de IAMCSST-CA (artéria culpada) para sugerir o provável local da oclusão, consistente com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*

Critérios de IAMCSST-CA para sugerir local de oclusão

Fornece critérios de IAMCSST-CA (artéria culpada) para sugerir o provável local da oclusão, consistente com as Recomendações da AHA/ACCF/HRS de 2009.*
Resultados de valor crítico

Resultados de valor crítico para acelerar o atendimento de urgência

Ele apoia resultados de valor crítico para destacar condições que exigem atendimento médico imediato. Os profissionais podem agir rapidamente e reduzir o tempo desde a descoberta de um evento cardíaco crítico até a intervenção, como a angioplastia por balão.

Resultados de valor crítico para acelerar o atendimento de urgência

Ele apoia resultados de valor crítico para destacar condições que exigem atendimento médico imediato. Os profissionais podem agir rapidamente e reduzir o tempo desde a descoberta de um evento cardíaco crítico até a intervenção, como a angioplastia por balão.

Resultados de valor crítico para acelerar o atendimento de urgência

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Programa LeadCheck

Programa LeadCheck para evitar erros

O programa LeadCheck identifica 19 possíveis erros de reversão e colocação de derivações durante o ECG.

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O programa LeadCheck identifica 19 possíveis erros de reversão e colocação de derivações durante o ECG.

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O programa LeadCheck identifica 19 possíveis erros de reversão e colocação de derivações durante o ECG.
Recomendações atualizadas

Recomendações atualizadas para apoiar altos padrões de qualidade

O algoritmo reflete as diretrizes e recomendações atualizadas, como as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte II** de 2007 e as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte VII de 2009 para a Padronização e Interpretação do ECG. Este algoritmo está disponível com diversos produtos da Philips.***

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Recomendações atualizadas para apoiar altos padrões de qualidade

O algoritmo reflete as diretrizes e recomendações atualizadas, como as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte II** de 2007 e as Recomendações da AHA/ACCF/HRS Parte VII de 2009 para a Padronização e Interpretação do ECG. Este algoritmo está disponível com diversos produtos da Philips.***
  • 1 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part VI: Acute Ischemia/Infarction. Circulation 2009; 100:e262-e270.
  • 2 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretaton of the Electrocardiogram, Part II: Electrocardiography Diagnostic Statement List. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128-135.
  • 3 O algoritmo de ECG DXL está disponível no PageWriter TC70 e TC50 Cardiograph com os recursos e capacidades descritos acima. O algoritmo DXL também está disponível no PageWriter TC30, TC20 e TC10, monitores de pacientes IntelliVue, IntelliSpace ECG e sistema de tensão ST80i com conjuntos diferenciados de recursos.

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