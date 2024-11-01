A análise integrada de 16 derivações é compatível com uma variedade de pacientes

O algoritmo de ECG Philips DXL vai além da interpretação tradicional de 12 derivações do ECG em repouso. Também oferece capacidades diagnósticas incrementais não associadas a programas de análise do passado. A análise integrada de 16 derivações aproveita eletrodos opcionais para o tórax direito e as costas para fornecer interpretações estendidas para dor torácica em adultos. Também é compatível com a análise pediátrica de 15 derivações.