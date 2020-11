Extraia mais. Armazene com facilidade.

Um extrator de leite manual oferece controle total do nível de sucção e do ritmo do bombeamento. O exclusivo extrator de leite manual Philips AVENT garante alta eficiência e, segundo estudos clínicos, extrai mais leite do que uma bomba tira-leite elétrica hospitalar. Conheça todos os benefícios